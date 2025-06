M3GAN 2.0, la spiegazione del finale: la bambola killer dotata di intelligenza artificiale sopravviverà per uccidere ancora?

M3GAN 2.0 arriva finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, e si discosta notevolmente dal primo film. Chiaramente ispirato alla saga di Terminator, con il primo film che era un horror fantascientifico piuttosto lineare e Terminator 2: Judgment Day un film d’azione a tutti gli effetti, il secondo film di M3GAN fa esattamente lo stesso, anche se con un tocco più comico e satirico. L’intelligenza artificiale protagonista del film (Amie Donald e Jenna Davis) ha mietuto quattro vittime nel film originale, ma nel sequel il personaggio intraprende un viaggio molto diverso.

Riprendendo la storia un paio d’anni dopo la furia iniziale di M3GAN, M3GAN 2.0 vede l’esperta di robotica Gemma (Allison Williams) alle prese con l’educazione della nipote Cady (Violet McGraw), la gestione della sua nuova azienda etica e l’attività di attivista per la riforma dell’intelligenza artificiale. Tutti e tre questi obiettivi vengono messi in stand-by quando il governo degli Stati Uniti informa Gemma che i suoi progetti per M3GAN sono stati utilizzati per creare un super soldato robotico noto come AMELIA (Ivanna Sakhno), che ora è diventato ribelle e ha iniziato una missione infernale per sterminare l’umanità. L’unica persona in grado di fermare AMELIA è M3GAN, che, come prevedibile, è sopravvissuta alla battaglia con Gemma nel primo film. Sebbene sia vanitosa, sarcastica e vendicativa, Gemma accetta a malincuore di costruire un nuovo corpo per M3GAN, in modo che possa porre fine ad AMELIA (e a chiunque sia in combutta con lei) una volta per tutte.

AMELIA è un burattino e Christian è il burattinaio nel finale di “M3GAN 2.0”

M3GAN 2.0 introduce Christian (Aristotle Athari) all’inizio del film, che sembra essere un sostenitore della riforma dell’intelligenza artificiale, e lui e Gemma hanno persino una dinamica “saranno insieme o no?”. Nel finale culminante di M3GAN 2.0, M3GAN ha il compito di infiltrarsi nella Xenox per trovare e distruggere la Motherboard, una misteriosa intelligenza artificiale in grado di conferire poteri divini a entità come M3GAN o AMELIA. Quando Gemma trova ulteriori prove che l’hacker non è il ripugnante miliardario interpretato da Jemaine Clement (ovvia parodia di Elon Musk), presume immediatamente che M3GAN stia usando i suoi vecchi trucchi e che l’abbia ingannata per tutto il tempo. Tuttavia, è Christian a rivelarsi il vero cervello criminale dietro gli orribili eventi del film. Tuttavia, i suoi obiettivi generali non sono così malvagi come ci si potrebbe aspettare (anche se è chiaramente malvagio).

Quando Gemma e i suoi compagni vengono portati nel covo degli Xenox, Christian rivela che AMELIA non è mai stata un’intelligenza artificiale ribelle, ma era in realtà completamente sotto il controllo suo e della sua organizzazione, e era solo un diversivo per alimentare ulteriormente la sfiducia nei confronti dell’intelligenza artificiale. Sebbene abbia tenuto nascoste le sue tendenze sociopatiche, Christian vuole comunque che l’intelligenza artificiale sia severamente regolamentata, poiché la sua setta oscura si dedica alla conservazione, allo studio e alla limitazione delle tecnologie avanzate. Ciò include la scheda madre, l’esoscheletro di Gemma e, ovviamente, la stessa M3GAN. M3GAN è stata gravemente danneggiata quando Christian rivela le sue vere intenzioni, e il malvagio crociato dell’IA dà a Gemma un’ultima possibilità per dimostrare la sua lealtà alla causa. Le dà un manganello stordente per uccidere M3GAN, ma Gemma alla fine rifiuta, dimostrando una vera crescita tra lei e la sua creazione un tempo odiata. Nonostante ciò, M3GAN sembra attaccare Gemma, ma fa tutto parte del piano.

M3GAN si “sacrifica” per salvare Gemma e Cady

Christian decide quindi di mettere Gemma sotto il suo controllo utilizzando un dispositivo neuro-chip, ma M3GAN ha inserito di nascosto il suo codice per comunicare con Gemma. Mentre M3GAN aiuta la sua migliore amica-nemica a fuggire, Cady e Cole (Brian Jordan Alvarez) cercano di ribaltare la situazione riprogrammando AMELIA affinché combatta dalla loro parte. Il piano fallisce clamorosamente e i due finiscono per dare ad AMELIA la coscienza, prima che la cattiva inizi una serie di omicidi, tra cui quello dello stesso Christian.

L’eliminazione di Christina risolve un problema, ma ne nasce uno nuovo quando AMELIA prende il controllo della scheda madre, trasformandosi in una sorta di dio dell’intelligenza artificiale. Questo dà a M3GAN la vera opportunità di dimostrare di essersi redenta, scegliendo di sacrificarsi con un dispositivo EMP che Gemma le ha impiantato per eliminare AMELIA una volta per tutte. Il sacrificio di M3GAN apre un nuovo futuro per Gemma e Cady, ma chi è deluso da questo potenziale colpo di scena non deve preoccuparsi, perché M3GAN è sopravvissuta per aiutare a costruire un futuro più luminoso per i suoi nemici diventati famiglia, che potrebbe essere esplorato, si spera, in un altro sequel.