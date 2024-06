Terminator: tutte le curiosità sul film di James Cameron

Compie quest’anno quarant’anni il primo Terminator (qui la recensione), primo capitolo di una delle saghe fantascientifiche più note di sempre e che insieme al sequel Terminator 2 – Il giorno del giudizio è ancora oggi considerato un imprescindibile caposaldo di tale genere. Nato da un’idea originale del regista James Cameron, il primo Terminator ha oggi acquisito anche un che di profetico, visti i recenti sviluppi nel campo delle intelligenze artificiali.

Non per niente l’idea per questo primo film di Terminator nasce da un incubo che ebbe Cameron stesso. Il futuro vincitore di Oscar con Titanic ha infatti raccontato che nel 1981, in preda alla febbre, sognò un torso metallico che si trascinava fuori da un’esplosione mentre teneva in mano dei coltelli da cucina. Il regista rifletté a lungo su tale immagine, iniziando piano piano a costruirvi una storia intorno, ispirandosi poi anche a film come Driver l’imprendibile e Interceptor – Il guerriero della strada.

Ci vollero però anni e tanta insistenza prima di riuscire a convincere tutti delle grandi possibilità di quel racconto. Un racconto che si muove di pari passo ad un massiccio uso di effetti speciali. Il risultato fu poi sbalorditivo e il film si affermò poi come un grandissimo successo, lanciando nel futuro la serie di Terminator. Prima di rivedere il film, di seguito si ritroveranno alcune curiosità sulla sua trama, il cast di attori e le piattaforme streaming dove poterlo vedere.

La trama del film Terminator

Nell’anno 2029 il mondo è un luogo inospitale, sconvolto da una guerra tra uomini e macchine vinta da queste ultime. In tale contesto post-apocalittico, un gruppo di ribelli tenta di sovvertire le sorti di quello scontro. A guidarli, vi è John Connor. I ribelli scoprono però che Skynet, l’intelligenza artificiale a capo di tutte le macchine, ha inviato nel passato un letale cyborg T-800 per eliminare Sarah Connor prima che dia alla luce il figlio John. I ribelli decidono pertanto di inviare il soldato Kyle Reese a difendere la donna.

Il cast di attori e gli effetti speciali

Benché oggi sia impossibile pensare ad un volto diverso da quello di Arnold Schwarzenegger per il personaggio del cyborg omicida del titolo, inizialmente la produzione lo voleva come interprete di Kyle Reese. Cameron, tuttavia, era contrario all’assumere l’attore, poiché ciò avrebbe richiesto qualcuno ancor più grosso per la parte del T-900. Il regista accettò comunque di incontrare l’attore, rimanendo entusiasta di lui ma decidendo di affidargli proprio il ruolo del cyborg per via della sua imponenza e dei tratti duri del suo volto.

In preparazione al ruolo, Schwarzenegger passò tre mesi ad allenarsi con le armi per poter essere a proprio agio nell’usarle. Egli, inoltre, ha solo 18 battute nel film, e meno di 100 parole. L’attrice Linda Hamilton è invece la celebre Sarah Connor. Cameron la scelse dopo averla vista recitare in Grano rosso sangue, trovando che il suo volto esprimesse bene tanto la dolcezza quanto la durezza del personaggio. L’attrice avrebbe poi ripreso il ruolo anche in Terminator 2 – Il giorno del giudizio e Terminator – Destino oscuro.

Per prepararsi alla parte, la Hamilton si sottopose ad un allenamento di diverse settimane, arrivando ad ottenere una forma fisica che le permise di interpretare personalmente anche le scene più complesse. Michael Biehn è invece il soldato Kyle Reese. L’attore era inizialmente contrario a recitare nel film, ma venne infine convinto da Cameron. Egli ottenne la parte poiché fu l’unico durante i provini a non mostrarsi come un duro assoluto.

Come anticipato, grande importanza nel film la hanno gli effetti speciali. Per il cyborg T-800 venne utilizzato un modello a passo uno in diverse scene del film che coinvolgono il telaio scheletrico del Terminator. Cameron voleva convincere gli spettatori che esso era capace di fare quello che vedevano fare a Schwarzenegger. Per permetterlo, fu girata una scena con Schwarzenegger ferito e zoppicante. Ciò rese più facile per il modello imitare l’attore.

I sequel di Terminator

Come anticipato, Terminator fu solo il primo di una serie di film. Ad oggi si contano infatti quattro sequel (Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator – Destino oscuro) e un reboot (Terminator Genisys). Ognuno di questi film ha aggiunto qualcosa di nuovo alla saga, permettendo di esplorare ulteriormente anche il futuro post-apocalittico dove John Connor guida la resistenza umana. Nessuno dei successivi film ha però avuto lo stesso successo dei primi due film, rimasti iconici sotto ogni punto di vista.

Il trailer di Terminator e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire del primo film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Terminator è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Apple TV+ e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 11 giugno alle ore 21:10 sul canale Rai Movie.

Fonte: IMDb