Il piano Gi-hun del Front Man e altre 5 cose importanti da ricordare prima della terza stagione di Squid Game

Gi-Hun cerca di usare la sua esperienza per convincere l’ultimo gruppo di concorrenti a porre fine ai giochi, ma senza successo. Decide quindi di affrontare direttamente i controllori dei giochi, organizzando una rivolta dopo la terza prova della competizione in corso. Insieme a un piccolo gruppo di giocatori, Gi-Hun ha la meglio su alcune guardie giunte sul posto per ripulire dopo un sanguinoso massacro tra i concorrenti, impadronendosi delle loro armi e partendo alla ricerca della sala di controllo.

Nonostante questo voto, il Front Man conquista rapidamente la fiducia di Gi-Hun come alleato con un passato in parte vero e la sua disponibilità a fare qualsiasi cosa per aiutarlo a vincere. Quando Gi-Hun dà il via alla sua rivolta, il Front Man si unisce a lui, solo per uccidere altri due giocatori e fingere la propria morte mentre le guardie fermano la rivolta. Con Gi-Hun in custodia, il Front Man assume ancora una volta il suo aspetto mascherato, incontrando l’uomo che ha ingannato, uccidendo il suo vecchio amico Jung-Bae (Lee Seo-Hwan) e chiedendo a Gi-Hun se la sua missione ben intenzionata sia valsa la pena.

Nonostante i suoi sforzi, però, la ribellione di Gi-Hun viene rapidamente sedata dalle Guardie Rosa, poiché la sua squadra era stata infiltrata da una talpa con un incredibile potere sui giochi. Incuriosito dagli sforzi di Gi-Hun e desideroso di sfidare la sua convinzione che l'umanità possa essere migliore e lasciarsi i giochi alle spalle, il Front Man si toglie la maschera e il cappotto e si unisce nuovamente ai giochi per la prima volta dalla sua vittoria. Assumendo l'identità di Oh Young-Il, il Front Man è il voto decisivo per la continuazione dei giochi su richiesta iniziale di Gi-Hun.

4 Cosa è successo alla squadra d’assalto di Jun-Ho

Il gruppo di poliziotti è compromesso

Mentre Gi-Hun torna ai Giochi, Jun-Ho parte per una missione personale per porvi fine. Sopravvissuto per un soffio all’incontro con suo fratello, l’uomo ora conosciuto come il Front Man, Jun-Ho era alla ricerca dell’isola dove si svolgono i Giochi, entrando così in contatto con Gi-Hun. Mentre Gi-Hun cerca di influenzare i giocatori dall’interno, Jun-Ho mette insieme una squadra di mercenari quando diventa chiaro che le autorità non lo aiuteranno.

Tuttavia, quando Jun-Ho e la sua squadra credono di aver trovato l’isola, si scopre rapidamente che sono stati attirati in una trappola, poiché l’ingresso che scoprono è un’esca predisposta per esplodere, uccidendo un mercenario. Un altro membro della squadra d’assalto viene ucciso dal capitano Park (Oh Dal-su), il capitano del peschereccio che era apparso come salvatore di Jun-Ho dopo la sua iniziale prova, rivelando di essere stato un agente dei Giochi fin dall’inizio. Alla fine della seconda stagione, Jun-Ho non sa che la sua squadra è stata compromessa.