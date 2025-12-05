Allison Williams: 10 cose che non sai sull’attrice

Dopo l’esordio nella serie Girls, Allison Williams si è affermata negli ultimi anni come aspirante reginetta del cinema che desta inquietudine e mistero. Tra commedia romantica, horror da Oscar e Intelligenza Artificiale, il suo sguardo glaciale si sta facendo strada sul grande schermo.

Ecco 10 cose che non sai di Allison Williams.

Allison Williams: i film e le serie in cui ha recitato

1. Ha avuto un ruolo di rilievo in un noto film. L’attrice debutta al cinema nel 2014 con il film College Musical, dove ricopre il ruolo di Bianca. La vera notorietà arriva però grazie a Scappa – Get Out (2017), dove recita accanto all’attore Daniel Kaluuya nel ruolo di Rose Armitage. Il ruolo le permette di ottenere una maggiore visibilità, venendo poi scelta come protagonista del film The Perfection (2018). Nel 2020 recita in Horizon Line, mentre il successo di M3GAN del 2022 e poi di M3GAN 2.0 del 2025 la rendono la nuova regina del horror contemporaneo. Sempre del 2025 è il suo ruolo da protagonista in Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, tratto dal best seller di Colleen Hoover.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Se la filmografia dell’attrice vanta per ora solo tre titoli per il cinema, ben più di più sono i progetti televisivi a cui ha preso parte. Dopo aver esordito in un piccolo ruolo nella serie American Dreams (2004), l’attrice si fa notare nel ruolo di Kate Middleton in Will & Kate: Before Happily Ever After (2011). Successivamente prenderà parte a serie come Jake and Amir (2011-2012), The Mindy Project (2013) e Girls (2012-2017), dove diventa celebre per il ruolo di Marnie Michaels, una delle protagoniste, recitando anche accanto a Jemima Kirke. Recita poi in un episodio di Patrick Melrose (2018) e Una serie di sfortunati eventi (2018-2019), dove nella terza stagione interpreta Kit Snicket, alleata dei tre orfani protagonisti. Del 2023 è la sua partecipazione Compagni di viaggio, al fianco di Matt Bomer e Jonathan Bailey.

Allison Williams è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 897.000 follower. All’interno di questo l’attrice è solita condividere sue foto durante momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano però anche immagini tratte da eventi di gala a cui ha partecipato, come anche foto e video promozionali dei suoi progetti da attrice.

Allison Williams in Scappa – Get Out

4. È stata scelta per una sua qualità. Parlando del personaggio della Williams, il regista Jordan Peel ha dichiarato di aver scelto l’attrice poiché gli ricordava la classica persona di cui ti innamori facilmente dopo averla conosciuta. Ciò tornava particolarmente utile ai fini del ruolo di Rose Armitage.

5. Ha faticato per calarsi nel ruolo. L’attrice ha descritto il suo personaggio come uno di quei cattivi per i quali non riesci a provare neanche un briciolo di comprensione. La stessa Williams ha affermato di aver dovuto lavorare molto su di sé per cercare di risultare realistica, isolandosi spesso dagli altri attori per cercare di scavare in tranquillità nella perversa mentalità del personaggio.

Allison Williams in Una serie di sfortunati eventi

6. Ha mantenuto il segreto sul suo personaggio. Uno dei ruoli più misteriosi ricoperti dalla serie è quello ricoperto dalla Williams. Nel dar vita a Kit Snicket, l’attrice sapeva quanto l’alone di mistero che l’avvolgeva fosse fondamentale, e per questo ha evitato di rivelare dettagli a riguardo con chiunque. All’interno della serie stessa passa diverso tempo prima che il personaggio si riveli realmente.

7. Non sapeva come sarebbe evoluto il personaggio. Per mantenere il mistero sul personaggio, all’attrice fu dato da leggere soltanto il copione dell’ultimo episodio della seconda stagione e i primi due della terza. L’attrice, dunque, non sapeva come sarebbe evoluto il personaggio, scoprendolo soltanto di volta in volta, senza disporre così di troppo tempo per lavorarci su.

Allison Williams e suo marito

8. Dal 2023 è sposata (per la seconda volta). Dopo il matrimonio finito con Ricky Van Veen, imprenditore e responsabile della strategia creativa globale di Facebook, durato 4 anni, dal 2015 al 2019, Williams è convolata di nuovo a nozze con Alexander Dreymon, attore e modello tedesco, nel 2023.

Allison Williams in Bikini

9. Inevitabilmente attira l’attenzione per il suo corpo tonico e longilineo. È inevitabile per una donna così avvenente e allo stesso tempo particolare essere al centro dell’attenzione per il suo corpo longilineo e atletico. Lei sembra prenderla comunque con filosofia, senza sottrarsi all’occhio intrusivo dei paparazzi, ma offrendo un’immagine di sé sempre sobria ed elegante, nonché costantemente ironica, come si nota dai suoi account social.

Allison Williams: età e altezza

10. Allison Williams è nata a New Canaan, nel Connecticut, Stati Uniti, il 30 novembre 1988. L’attrice è alta complessivamente 167 centimetri.

Fonte: IMDb