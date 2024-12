Mamma ho perso l’aereo, la spiegazione del finale: Kevin sopravvive ai ladri?

Mamma ho perso l’aereo è il film commedia del 1990 diretto da Chris Columbus e scritto e prodotto da John Hughes. Primo film della serie Home Alone, il film ha come protagonista Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin McCallister, un ragazzino che difende la sua casa di periferia di Chicago dall’irruzione di una coppia di rapinatori dopo che la sua famiglia lo ha accidentalmente lasciato indietro durante le vacanze di Natale a Parigi. Nel cast figurano anche Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard e Catherine O’Hara.

Cosa succede in Mamma ho perso l’aereo?

La famiglia McCallister si reca a Parigi per festeggiare il Natale. Tuttavia, per un disguido precedente al viaggio, lasciano accidentalmente indietro il figlio più piccolo, Kevin. Mentre la famiglia è bloccata a Parigi, Kevin si trova da solo in una casa presa di mira da una coppia di ladri, Harry e Marv. Kevin è costretto a fare di tutto per tenere al sicuro se stesso e la casa.

Come mai Kevin è rimasto indietro?

Kevin, essendo il più giovane, è un bersaglio facile per i suoi fratelli e cugini. È costantemente vittima di bullismo e viene incolpato di quasi tutto ciò che non va come previsto. Dopo un breve litigio con il fratello Buzz la sera prima, Kate, sua madre, lo manda in soffitta. Sentendosi in colpa per i maltrattamenti subiti, Kevin desidera che la sua famiglia scompaia. Di notte, un’interruzione di corrente fa sì che le sveglie si azzerino. Di conseguenza, la famiglia dorme troppo.

In fretta e furia, partono per l’aeroporto dimenticando che Kevin dorme al piano di sopra e, durante il conteggio, contano per sbaglio il figlio del vicino di casa.

Come si sente Kevin a casa da solo?

Kevin è eccitato, convinto che il suo sogno si sia avverato. Finalmente ha la libertà che cercava. Il bambino fa tutto ciò che non oserebbe fare in presenza della sua famiglia. Salta sul letto, mangia ogni tipo di cibo spazzatura, guarda film violenti e ruba persino tutti i risparmi di Buzz. Tuttavia, la sua gioia è di breve durata perché iniziano a verificarsi eventi indesiderati.

La polizia di Chicago si presenta su richiesta dei genitori per controllare il ragazzo. Kevin si spaventa quando vede fuori il “vecchio Marley”, che secondo i ragazzi del posto avrebbe ucciso la sua stessa famiglia. Alla fine, una coppia di scassinatori, Harry e Marv, noti come “I banditi del bagnato”, mette gli occhi sulla casa di Kevin.

Il vecchio Marley è davvero un assassino?

La famiglia di Kevin non può tornare immediatamente da Parigi perché tutti i voli sono prenotati per due giorni. Kate, invece, riesce a tornare a Scranton, in Pennsylvania. Deve viaggiare in un furgone perché non ci sono voli per Chicago.

La vigilia di Natale, Kevin sente Harry e Marv che progettano di entrare in casa di notte. Inizia a sentire la mancanza della sua famiglia. Chiede a un imitatore di Babbo Natale locale di riportargli la famiglia per Natale.

In chiesa incontra Marley, che è lì per vedere la nipote esibirsi nel coro. Conversando con il vecchio, Kevin si rende conto che tutte le dicerie su di lui sono false. In realtà, è un uomo molto gentile. Marley dice a Kevin che non riesce a vedere spesso la nipote a causa di un litigio che ha avuto con il figlio tempo fa. Kevin gli suggerisce di dimenticare le differenze e di riconciliarsi con il figlio.

Come si comporta Kevin con i ladri?

Dopo essere tornato dalla chiesa, Kevin copre l’intera casa con trappole esplosive. Quando Harry e Marv entrano e cercano di esplorare il posto, fanno scattare ogni trappola. Nel frattempo, Kevin telefona alla polizia. Quando il duo cerca di catturarlo, Kevin scappa in una casa libera del quartiere. I ladri riescono finalmente a catturare Kevin e si preparano a punirlo.

Tuttavia, Marley arriva in soccorso di Kevin appena in tempo. Abbatte i ladri con la sua pala da neve e riporta Kevin a casa. Harry e Marv vengono poi arrestati.

La mattina di Natale, Kevin si sveglia triste e sente la mancanza della sua famiglia. Tuttavia, la tristezza di Kevin è presto superata quando Kate arriva e lo chiama. Lui corre eccitato al piano di sotto e i due si riconciliano. Subito dopo arriva anche il resto della famiglia. Kevin tace sul putiferio che si è scatenato durante l’assenza della famiglia. Si avvicina alla finestra e nota Marley che si riunisce al figlio e alla sua famiglia. I due si salutano mentre il film si conclude.