Mr Cobbler e la bottega magica: le curiosità sul film

Di Chiara Guida

-

Mr Cobbler e la bottega magica (The Cobbler) è un film del 2014 diretto da Tom McCarthy, con protagonista Adam Sandler in cui l’attore statunitense dimostra quanto il suo carisma, molto al di là del film in cui si trova, riesce sempre a catturare l’attenzione degli spettatori, tanto che il film si trova ora nella Top 10 di Prime Video trai titoli più visti delle ultime settimane.

La trama di Mr Cobbler e la bottega magica

Nel 1903, nel Lower East Side di New York, il calzolaio ebreo Pinchas Simkin usa una misteriosa macchina per cucire che gli permette di vivere la vita dei suoi clienti indossando le loro scarpe. Anni dopo, il negozio passa al suo pronipote Max, che vive con la madre malata e ha perso ogni entusiasmo per il lavoro. Quando un criminale, Leon Ludlow, porta le sue scarpe a risuolare, Max scopre che, usando la vecchia macchina, può trasformarsi in chiunque indossi le scarpe cucite con essa. Inizia a sperimentare questa abilità, vivendo momenti divertenti e imbarazzanti, ma anche rischiosi. Dopo la morte della madre, Max si scontra con Ludlow e, durante una colluttazione, lo uccide accidentalmente. Scosso, decide di usare il potere delle scarpe per aiutare il quartiere e contrastare i soprusi. Scopre poi che il suo amico barbiere Jimmy è in realtà suo padre Abraham, che aveva finto la propria scomparsa. Abraham gli rivela la verità sulla macchina magica e insieme intraprendono un nuovo viaggio, continuando la straordinaria eredità di famiglia.

Le curiosità su Mr Cobbler e la bottega magica

