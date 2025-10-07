The Brave and the Bold: Andy Muschietti è ancora legato al progetto

Sono passati quasi tre anni da quando i DC Studios hanno annunciato il programma “Capitolo 1: Dei e Mostri”. Progetti come The Authority, Waller e Booster Gold sono tutti in fase di stallo e non sappiamo ancora chi interpreterà Batman in The Brave and the Bold. Il Cavaliere Oscuro ha fatto una breve apparizione in Creature Commandos, ma il lavoro sul suo team con Robin non sta procedendo così rapidamente come molti fan vorrebbero.

Il co-CEO della DC Studios James Gunn ha ammesso di avere difficoltà a capire come portare sul grande schermo il personaggio, cosa che probabilmente non è stata aiutata dai piani (certamente molto ritardati) di Matt Reeves per The Batman – Parte II. Con quel film che sta però finalmente prendendo forma, Gunn potrebbe ora avere più facilità a capire come differenziare il Batman della DCU da quello interpretato da Robert Pattinson.

Ha detto che è stato ingaggiato uno sceneggiatore, ma che ne sarà del regista Andy Muschietti? Ci sono state notizie contrastanti sul fatto che il regista di The Flash e It: Welcome to Derry prenderà le redini di questa storia di Batman e Robin, ma lo stesso Muschietti sembra aver chiarito la questione. Un fan su X, @Gotham2739, ha infatti recentemente pubblicato una foto di sé stesso e Muschietti.

L’utente ha così affermato di aver ricevuto alcune piccole informazioni sui piani del regista per The Brave and the Bold. “È ancora impegnato nella regia del film”, ha scritto il fan, aggiungendo: “Il film non entrerà presto in produzione, soprattutto perché The Batman Part II entrerà in produzione il prossimo anno”. “Ho chiesto ad Andy se fosse a conoscenza del fatto che fosse stato ingaggiato uno sceneggiatore… lui ne è a conoscenza e credo che conosca anche la trama”, ha aggiunto l’utente.

Naturalmente, si tratta di una notizia non riportata da fonti ufficiali bensì da un semplice scambio di cui non vi è testimonianza effettiva, per cui non resta che attendere conferme ufficiali. È probabile che, con la messa in onda di It: Welcome to Derry dal 27 ottobre e con l’inizio della produzione di The Batman – Parte II prevista per la primavera del 2026, sarà possibile iniziare anche ad avere novità su The Brave and the Bold.

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.