Numero 24, la storia vera dietro al film Netflix

Diretto da John Andreas Andersen, il dramma bellico biografico di Netflix, Numero 24 (Number 24), segue la storia di Gunnar Sønsteby, che si unisce alla Resistenza norvegese dopo l’occupazione nazista della Norvegia nel 1940. Il film si concentra sui cinque anni di lavoro di Gunnar come combattente della resistenza, durante i quali egli attraversa molti alti e bassi. Sacrifica tutto per servire il suo Paese e liberarlo dal regime fascista che odia con tutto il cuore. Il suo coraggioso viaggio è fonte di ispirazione, ma incute anche timore e ci si chiede come una persona possa aver fatto così tanto nell’arco di cinque anni.

Numero 24 (Number 24) parla del coraggio di Gunnar Sønsteby durante la Seconda Guerra Mondiale

Scritto da Erlend Loe, sulla base di una sceneggiatura originale di Espen von Ibenfeldt, “Numero 24 (Number 24) si concentra interamente sugli eventi reali, per quanto incredibili possano sembrare, accaduti nella vita di Gunnar Sønsteby. Nato l’11 gennaio 1918 in una piccola città chiamata Rjukan, Gunnar Fridtjof Thurmann Sonsteby si trasferì a Oslo negli anni ’30 e studiò economia. Lavorava come contabile e aveva solo ventidue anni quando ci fu l’invasione tedesca. Nel suo libro di memorie, Gunnar ricorda l’umiliazione provata nel vedere i soldati nazisti per le strade del suo Paese. Per questo motivo non ci pensò due volte a unirsi alla ribellione.

All’inizio pensò di andare in Gran Bretagna per unirsi alla resistenza, ma quando il viaggio non andò a buon fine, tornò a Oslo e si impegnò in altre attività. Insieme ad altri come lui, pubblicò un giornale clandestino per contrastare la propaganda nazista. Si unì anche al movimento di organizzazione militare e, poco dopo, iniziò a raccogliere informazioni sui movimenti degli ufficiali nazisti norvegesi. Il suo lavoro lo portò più volte a fare avanti e indietro dalla Svezia, un viaggio che spesso faceva a piedi. Nel 1941 entrò in contatto con l’ambasciata britannica a Stoccolma e si unì allo Special Operations Executive (SOE), dove divenne l’Agente 24. Un altro nome in codice che ricevette fu Kjj. Un altro nome in codice che ricevette fu Kjakan, alias Il Mento. Nel 1943 fu paracadutato a Oslo, dopo aver completato il suo addestramento in Scozia.

Gunnar Sønsteby divenne una seccatura per il regime nazista in Norvegia

Mentre il suo primo incarico consisteva nel raccogliere informazioni sullo sviluppo del porto da parte dei tedeschi per facilitare il loro trasporto navale, Gunnar fu presto coinvolto in importanti atti di sabotaggio. Rubò le lastre per la stampa delle banconote della banca di stato norvegese per creare valuta falsa per finanziare la resistenza. Fu nominato capo della Compagnia Linge e della banda di Oslo, con la quale continuò la serie di eventi che tenevano i nazisti con il fiato sospeso. Con le sue squadre, distrusse la fabbrica di armi Kongsberg, distrusse gli impianti di produzione di acido solforico, bombardò gli archivi dell’Ufficio di collocamento per impedire l’arruolamento dei norvegesi nell’esercito tedesco e distrusse 75.000 registri per frenare l’ingiusto razionamento.

Si dimostrò un abile falsario, spesso contraffacendo la firma di Karl Marthinsen, e creò più di 30 identità che gli permisero di sfuggire ai nazisti, dato che era diventato molto presto uno degli uomini più ricercati della Norvegia. Per arrivare a lui, suo padre fu arrestato dai tedeschi, ma nemmeno questo scoraggiò Gunnar. Nel 1944, dopo l’invasione della Normandia, Gunnar e la resistenza sabotarono le ferrovie in modo che i tedeschi non potessero inviare rinforzi dalla Norvegia. Negli ultimi giorni del 1944, bombardarono il quartier generale della Gestapo a Oslo. Nel 1945 affondarono la nave da trasporto tedesca. Grazie ai loro sforzi costanti, il regime nazista fu indebolito, e l’impatto fu visibile non solo in Norvegia, ma nell’intera arena della Seconda Guerra Mondiale.

Gunnar Sønsteby scelse una vita più tranquilla dopo la guerra

Nonostante tutti i problemi che causò ai nazisti e l’accanimento con cui lo cercarono, Gunnar Sønsteby non fu mai catturato. Un’impresa impressionante che non sfuggì ai servizi segreti britannici e norvegesi, che cercarono entrambi di reclutarlo a guerra finita. Tuttavia, egli ritenne di aver fatto la sua parte per il Paese e di aver visto troppe cose in guerra per continuare a lavorare nello stesso campo. Nel 1945 si recò in America e frequentò la Harvard Business School. Trovò lavoro nell’industria petrolifera e tornò in Norvegia alcuni anni dopo per avviare un’attività in proprio. Si è sposato con Anne-Karin nel 1953 e hanno avuto tre figlie.

Pur non entrando nel mondo dello spionaggio nel dopoguerra, Gunnar Sønsteby ha sempre sottolineato l’importanza dei valori democratici. Per tutta la sua vita, ha tenuto conferenze nelle scuole e nei college norvegesi e ha parlato con i giovani del suo Paese della necessità di lottare per la loro libertà e i loro diritti. Nel 1999 ha pubblicato un libro intitolato “Report from #24”, in cui entra nei dettagli delle sue missioni durante la guerra. Nel 2001 si è espresso contro la proposta di intitolare una strada di Oslo a Knut Hamsun, il romanziere noto per essere stato amico di nazisti come Joseph Goebbels. Oltre a questo, ha svolto un ruolo importante nella formazione della politica estera del Paese a diversi livelli.

Gunnar Sønsteby è morto il 10 maggio 2012, all’età di 94 anni. Essendo uno dei più grandi leader del movimento di resistenza del Paese, ha ricevuto un funerale di Stato, che si è tenuto il 25 maggio 2012, con tanto di guardia d’onore, sei ufficiali come portatori di pallone e quattro F-16 dell’Aeronautica per il sorvolo. Alla cerimonia hanno partecipato alcuni dei più importanti funzionari di Noway, tra cui il Primo Ministro e il Re.

Gunnar Sønsteby rimane uno degli eroi di guerra più decorati della Norvegia

Per il suo lavoro durante la Seconda guerra mondiale, Gunnar Sønsteby ha ricevuto premi e riconoscimenti da diversi Paesi. È stato insignito del Distinguished Service Order britannico, della Medal of Freedom statunitense con palma d’argento e del premio culturale della American-Scandinavian Foundation. Ha ricevuto la più alta onorificenza norvegese, la Croce di Guerra con Tre Spade, unico norvegese a riceverla. È anche il primo non americano a ricevere la Medaglia del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti e la prima persona a ricevere la Croce d’Onore della Difesa norvegese. Ha ricevuto anche la Medaglia Pro Memoria dalla Polonia.

Nel maggio 2007, una statua di Gunnar Sønsteby è stata inaugurata dal Re di Norvegia in Solli Plass a Oslo. Diversi membri della famiglia reale, tra cui il Re, hanno partecipato al ricevimento per il suo 90° compleanno, tenutosi presso il Museo della Resistenza norvegese nella Fortezza di Akershus, un tempo sede della Gestapo. Nel 2011, il museo ha presentato il suo ritratto, che è in mostra permanente. Nel 2018, in occasione del centenario del suo compleanno, è stato emesso un francobollo in suo onore. La sua eredità è portata avanti dal Gunnar Sønsteby Memorial Fund, istituito nel 2013. Ogni anno viene assegnato il premio Sønsteby ai “coraggiosi difensori dei valori democratici fondamentali”.