Obbligo o verità: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film horror

Prodotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum, specializzata in horror a basso budget ma dal concept molto forte, il film Obbligo o verità è stato uno degli slasher più popolari del suo anno, il 2018. Diretto da Jeff Wadlow, già regista di Kick-Ass 2, questo propone infatti una versione mortale del celebre gioco, aggiungendovi però elementi orrorifici e soprannaturali, dando dunque vita ad un film capace di spaventare, divertire e tenere con il fiato sospeso. Pur non avendo ottenuto ampi consensi critici, il film si è come prevedibile affermato come un grande successo di pubblico.

Per vedersi finanziato il progetto, a Wadlow è bastato raccontare a Blum la scena iniziale e il titolo. Al produttore non è servito altro per capire che si trattava di un’idea forte, potenzialmente espandibile, su cui costruire un racconto capace di attirare tutti i fan del genere. Prendendo ispirazione da film vagamente simili come It Follows, The Ring e il romanzo di Donna Tartt Dio di illusioni, Obbligo o verità si configura dunque come un film che va ad adattare un fenomeno ludico diffuso tra i giovani, stravolgendolo però in chiave horror. Similmente a quanto fatto anche da film come Escape Room o Ouija.

Per tutti gli appassionati del genere, si tratta dunque di un film da non perdere, dotato di una propria personalità e contenente tutto ciò che si richiede da un’opera di questo tipo. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e all’atteso sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Il gioco a cui si ispira il film

Il gioco su cui si basa il racconto del film, Obbligo o verità, sembra esistere da secoli, con la sua testimonianza più antica risalente al 1712, dove si suggerisce che era praticato prevalentemente come passatempo natalizio. Nel tempo si è poi evoluto e perfezionato, ma la dinamica di base rimane quella per cui, in un gruppo di giocatori, a turno si è chiamati a scegliere tra il dover rivelare un segreto (verità) o il dover compiere un’azione (obbligo) scelto dagli altri partecipanti. Sono dunque infinite le possibilità di gioco, con risvolti più o meno impegnativi in base a ciò che si decide di rivelare o ciò che viene chiesto di eseguire.

La trama e il cast di Obbligo o verità

La giovane Olivia Barron e il suo gruppo di amici decidono di organizzare un viaggio in Messico, nell’esotica città di Rosarito. Con la ragazza ci sono la migliore amica Markie, Lucas, Tyson, Penelope e Brad. Giunti a destinazione, i giovani turisti si lasciano convincere dal misterioso Carter a visitare le rovine di una chiesa abbandonata per rilassarsi e passare una serata diversa dal solito. Qui iniziano a giocare ad ‘obbligo o verità’. e, prima di sparire misteriosamente, confida ad Olivia che il gioco dovrà continuare. Mentre sono intenti a portare avanti quest’attività, però, Carter confida loro che da ora in poi non potranno più smettere di giocare.

Inizialmente nessuno dà peso alle parole di Carter, fino a quando però il gruppo inizia ad avere inquietanti visioni che li obbligano effettivamente a continuare il gioco. I ragazzi si ritrovano dunque costretti ad assecondare le violente richieste e le prove che gli vengono imposte da un’entità misteriosa, con regole tutte da scoprire loro malgrado. Nel tentativo di capire cosa sta effettivamente accadendo, il gruppo dovrà allora cercare di risalire alle origini di quel gioco, come ha avuto inizio e perché. Il tutto prima che sia troppo tardi e qualcuno di loro ci rimetta la vita.

Ad interpretare Olivia Barron vi è l’attrice Lucy Hale, nota per aver recitato nella serie Pretty Little Liars, mentre nei panni di Lucas si ritrova Tyler Posey, celebre per la serie Teen Wolf. Recitano poi nel film anche Violett Beane nei panni di Markie, Sophia Taylor Ali in quelli di Penelope Amari e Hayden Szeto in quelli di Brad. Landon Liboiron interpreta Carter, mentre Nolan Gerard Funk è Tyson e Aurora Perrineau è Giselle. Ognuno degli attori si è in particolare dovuto impratichire con il deforme sorriso – poi accentuato in post-produzione – che il demone fa acquisire a chi possiede. Il gruppo, inoltre, ha raccontato di essersi realmente cimentato nel gioco durante le pause sul set.

Considerando il finale del film, in cui l’intera popolazione mondiale viene potenzialmente coinvolta nel gioco, uno o più sequel/spin-off diventano facilmente concepibili. Nell’aprile 2018, in concomitanza con l’uscita del film in sala, il regista Jeff Wadlow ha infatti parlato di eventuali altri lungometraggi, affermando che “se il film avrà successo e mi verrà chiesto di trovare altre buone idee, ci sono sicuramente altre storie che potrebbero essere raccontate attraverso il gioco di obbligo o verità“. Tuttavia, nonostante il discreto incasso del film, di circa 95 milioni di dollari a fronte di un budget di 3 e mezzo, ad oggi non vi sono stati nuovi annunci riguardo sequel o spin-off.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Obbligo o verità grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Netflix, Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 27 dicembre alle ore 21:15 sul canale Italia 2.