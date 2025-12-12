Odissea: il prologo mostra Matt Damon emergere dal cavallo di Troia e l’inizio di una battaglia epica

Nel suo primo filmato pubblicato, Odissea di Christopher Nolan promette di essere la visione più ampia del regista fino ad oggi.

Una clip di sei minuti del film è in programmazione prima delle proiezioni IMAX 70 millimetri di I Peccatori e Una Battaglia dopo l’Altra di questo fine settimana. La clip racconta la storia del cavallo di Troia, ironicamente non un elemento importante della trama dell’Odissea di Omero, sebbene parte della mitologia di Odisseo in generale. Per chi non lo sapesse, la storia è uno degli stratagemmi più astuti del guerriero Odisseo: ordinò di costruire un enorme cavallo cavo che potesse essere occupato dai soldati. Se i Troiani lo avessero accettato come un’apparente offerta di pace, gli uomini al suo interno avrebbero potuto violare le impenetrabili mura di Troia e combattere dall’interno.

Tutto questo, a quanto pare, verrà spiegato sullo schermo. All’inizio della clip, Menelao, re di Sparta interpretato da Jon Bernthal, chiede a Telemaco, figlio di Odisseo interpretato da Tom Holland: “Hai sentito la storia del cavallo?”. Telemaco risponde di sì.

“L’hai sentita dall’interno?” chiede Bernthal. E poi si parte: Odisseo, interpretato da Matt Damon, Bernthal e molti altri vengono mostrati rannicchiati all’interno di un gigantesco cavallo di legno approdato a Troia. I Troiani vengono mostrati esultare di gioia mentre Odisseo ascolta incredulo – poi, ben presto, lui e i suoi uomini vengono spinti mentre il cavallo viene portato a terra e sono costretti a schivare le spade che vengono conficcate nel cavallo, apparentemente per verificare la presenza di Greci nascosti al suo interno.

Il tempo passa e il cavallo siede trionfante sui gradini di un imponente edificio all’interno delle mura della città di Troia. Apparentemente nervoso in primo piano, Damone si lancia all’azione; in un taglio che mostra il cavallo dall’esterno, vediamo Damone calare una corda per scendere e attaccare silenziosamente un’ignara sentinella. Segue un assalto senza dialogo, con i Troiani che lanciano l’allarme. Un gran numero di guardie senza volto si riversa fuori e attacca i Greci; Odisseo sta trafiggendo i loro uomini con le frecce, ma la vera speranza per i suoi uomini risiede in uno stratagemma che viene ripreso ripetutamente durante l’azione. Mentre la mischia continua, i Greci stanno abilmente azionando gli ingranaggi che apriranno le porte di Troia.

Nessuno studente di classici – o appassionato di cinema – sarà sorpreso dal loro successo. E mentre le porte si aprono, una massa di soldati greci entra. Gli uomini di Odisseo hanno combattuto indossando solo gli abiti che indossavano nel cavallo: questi soldati aggiuntivi, però, sono completamente armati, e Menelao alza le braccia in segno di trionfo mentre gli viene consegnato un elmo da indossare. Odisseo urla trionfante. Brevi immagini di uomini in armatura completa, un mostro criptico e una testa mozzata da una scultura di marmo suggeriscono l’enorme portata del film prima della fine delle riprese. (In particolare, membri del cast tra cui Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya e Robert Pattinson non vengono mostrati.)

Sebbene ciò che vediamo sembri un’epopea su larga scala, Nolan non ha perso il suo tocco nell’intersecare delicatamente i vari sviluppi – il caos della guerra contro la precisione degli ingranaggi che girano gradualmente nella porta del muro di Troia – né nei dettagli granulari dei personaggi nel mezzo dello spettacolo. Si potrebbe dire che la trama attentamente elaborata all’interno di questo colossale dramma sia una sorta di, beh, cavallo di Troia.

E il particolare aspetto del modo in cui il filmato raggiunge il pubblico per la prima volta, allegato a due riedizioni Imax della Warner Bros., fornisce non poca giustizia poetica a Nolan. Dopo aver lasciato lo studio per Universal per realizzare Oppenheimer e poi Odissea, la promozione del suo nuovo film viene utilizzata per invogliare il pubblico a vedere le produzioni della WB del 2025.

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Odissea sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.