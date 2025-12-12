Down Cemetery Road, confermata la seconda stagione

Sulla scia del finale della prima stagione, Apple TV annuncia il rinnovo per la seconda stagione dell’acclamato thriller Down Cemetery Road, con protagonista e produttrice esecutiva Emma Thompson, vincitrice di Oscar®, BAFTA, Golden Globe ed Emmy, e con Ruth Wilson, vincitrice di un Golden Globe e due Olivier Award.

Sin dalla sua anteprima mondiale, questa serie poliziesca “avvincente, cupa e incredibilmente divertente”, “da non perdere”, è stata salutata come “uno dei migliori thriller del decennio”, ottenendo rapidamente una valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Questo “viaggio tortuoso e snervante” è un “delizioso mix di intrighi e battute”, con un “cast impeccabile” guidato dalle “eccellenti interpretazioni” della “dinamica coppia” formata da Thompson e Wilson. La prima stagione completa di Down Cemetery Road è disponibile in streaming su Apple TV.

«Sono così entusiasta che Down Cemetery Road sia piaciuto tanto da garantire una seconda stagione. Il pensiero di lavorare di nuovo con il team, con la meravigliosa Morwenna Banks alla sceneggiatura e l’indomabile Ruth Wilson, che è la migliore e più brillante co-protagonista che qualsiasi dama anziana possa desiderare, è francamente molto più di quanto mi senta di meritare. Zoë Boehm è un avatar punk delizioso e non vedo l’ora di indossare di nuovo i suoi Doc Martens contraffatti. Grazie a tutti coloro che hanno guardato la serie! Siamo pronti per la prossima stagione e tutto questo grazie a voi», ha dichiarato la protagonista e produttrice esecutiva Emma Thompson.

«Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di “Down Cemetery Road” e sono felice che l’insolita coppia formata da Zoë e Sarah torni con il suo umorismo caustico e unico» , ha dichiarato Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV per l’Europa.

La seconda stagione vede Zoë Boehm (Thompson) e Sarah Trafford (Wilson) alle prese con un altro mistero contorto. Dopo che una donna cade sotto un treno, Zoë viene chiamata a indagare, ma questo caso apparentemente semplice sconvolge presto la sua vita quando lei e Sarah si ritrovano a navigare nel mondo affascinante ma spietato del mercato nero dei reperti antichi. La situazione prende una piega fatale quando si imbattono in un brutale serial killer che non si fermerà davanti a nulla per coprire i suoi crimini.

Prodotta da 60Forty Films, “Down Cemetery Road” è scritta da Morwenna Banks (“Funny Woman – Una reginetta in TV”), che è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash di 60Forty Films, Thompson e l’autore di “Down Cemetery Road” Mick Herron. Börkur Sigþórssen (“Insomnia”) è il regista principale della seconda stagione.

Down Cemetery Road è la seconda collaborazione tra l’autore Mick Herron e Apple TV, dopo il celebre spy drama vincitore di un Emmy “Slow Horses”, che è stata recentemente rinnovata per una settima stagione. “Slow Horses”, di cui Banks è anche autrice, è basato sulla serie di libri “Slough House” di Herron e vede come protagonista il vincitore dell’Oscar® Sir Gary Oldman.