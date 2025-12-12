HomeSerie TvNews

Motorvalley: il primo teaser trailer della serie con Luca Argentero

Di Chiara Guida

Credits: Lucia Iuorio, Enrico Bellinghieri / Netflix

Motorvalley, la nuova serie in 6 episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay), è in arrivo dal 10 febbraio solo su Netflix.

Nel poster e nel teaser trailer, un primo, adrenalinico ed emozionante, sguardo alla serie.

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.

La serie è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere; diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e scritta da Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero e Erika Z. Galli.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
