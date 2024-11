Our Little Secret, la spiegazione del finale: Cosa succede dopo la rivelazione del segreto di Avery e Logan

Our Little Secret di Netflix segue gli ex partner Avery (Lindsay Lohan) e Logan (Ian Harding) costretti a trascorrere insieme le vacanze di Natale nella casa di famiglia dei rispettivi partner. Diretto da Stephen Herek, Our Little Secret presenta al pubblico Avery e Logan, che si sono conosciuti da bambini e la loro forte amicizia si è poi trasformata in amore. Tuttavia, quando Avery trova lavoro a Londra, Logan non riesce a sopportare l’idea che lei sia lontana e i due si lasciano.

Tuttavia, tutto si complica quando il fratello minore di Cam e Cassie, Callum (Jake Brennan), viene a conoscenza del segreto di Avery e Logan e cerca di ricattarli, ma alla fine tutto si blocca.

Come viene scoperto il segreto di Avery e Logan

Avery e Logan sapevano che Cam e Cassie avevano dei fratelli, ma non avevano idea di chi stessero frequentando. Avery e Logan si ritrovano alla festa di Natale della famiglia di Cam e Cassie e decidono di non dire a nessuno che si conoscono e che si sono frequentati molti anni fa. Dopo essere stato mandato a prendere l’albero di Natale insieme, Logan propone un accordo ad Avery: lui la aiuterà a conquistare la madre di Cam, Erica (Kristin Chenoweth), e Avery lo aiuterà con una proposta di costruzione per uno degli amici di Erica, Stan (Tim Meadows). Avery accetta e, nonostante un paio di ostacoli assurdi ma divertenti, alla fine ottiene l’approvazione di Erica.

Purtroppo per Avery e Logan, Callum origlia una delle loro conversazioni e scopre che sono usciti insieme, che Avery ha mangiato i biscotti e ha dato la colpa al cane, e che fanno finta di non conoscersi. Callum dice loro che non dirà nulla se faranno come dice lui, quindi devono andare a prenderlo dopo una notte di festa e poi Logan gli dà il regalo di Babbo Natale segreto che ha preso per Avery, dato che Callum non ha un regalo per sua madre. Dopo che lo scambio del Babbo Natale segreto va male perché Logan ha dato a Callum il regalo sbagliato, la notte prende una piega più selvaggia.

La nonna di Logan riconosce immediatamente Avery e, sebbene si cerchi di dare la colpa alla sua fragile memoria e al suo stato mentale, la nonna di Logan finisce per rivelare che Avery e Logan si sono frequentati. Cassie ha il cuore spezzato e Callum è scioccato, ma Avery lo interroga sottilmente sui suoi segreti, poiché è evidente che lui e la figlia di Stan, Sophie (Ash Santos), provano ancora qualcosa l’uno per l’altra.

Dopo aver salutato Avery, Logan dice a Cassie che devono parlare e si capisce che anche lui se n’è andato quella sera dopo aver rotto con Cassie.

I colpi di scena di Our Little Secret spiegati

La rivelazione del segreto di Avery e Logan ha portato alla luce altri segreti nelle famiglie di Erica e Stan. Pochi minuti prima del disastro del Babbo Natale segreto, Logan trova il padre di Cassie, Leonard (Dan Bucatinsky), e la moglie di Stan, Margaret (Judy Reyes), che si baciano nell’armadio. Costringono Logan a mantenere il loro segreto, ma la cosa viene alla luce durante il caos del segreto di Avery e Logan. Erica rivela di essere a conoscenza della relazione, dicendo a Cassie che, grazie ad essa, Leonard era più felice e lei lo vedeva meno, quindi era un vantaggio per tutti.

La figlia di Stan e Margaret, Sophie, è profondamente ferita dal fatto che la madre tradisca il padre con il padre di Cam, quest’ultimo è sconvolto dalla relazione oltre che dal segreto di Avery, mentre Cassie è molto più ferita dalla relazione del padre e dal fatto che la madre ne sia a conoscenza che dal segreto di Logan. Nel frattempo, Callum assiste divertito al rovinarsi della serata e al venire a galla di tutti i segreti e gli affari, definendolo il miglior Natale di sempre.

Perché Avery e Logan tornano insieme ne Our Little Secret

La relazione tra Avery e Logan non è finita perché hanno smesso di amarsi. Dopo la morte della madre, Avery non riusciva a stare a casa perché tutto le ricordava la mamma, così ha trovato il lavoro dei suoi sogni a Londra e lo ha accettato. Logan ha visto che Avery stava scappando dai suoi cari e ha cercato di convincerla a restare decidendo improvvisamente di chiederle di sposarla alla sua festa di addio. Avery sentiva che Logan non la sosteneva e lui sentiva che lei lo stava abbandonando, così si lasciarono e non si parlarono più per un decennio.

A un certo punto, durante questi 10 anni, Avery è tornata in città e ha incontrato Cam, mentre Logan non se n’è mai andato e ha incontrato Cassie. Sebbene Avery cerchi di stare il più lontano possibile da Logan durante il soggiorno presso la famiglia di Erica, la loro chimica è ancora innegabile e sono costantemente attratti l’uno dall’altra. Le loro caotiche vacanze insieme li aiutano anche a capire che stanno con le persone sbagliate: Cam mente ad Avery ed è ancora attratto da Sophie, mentre Cassie è troppo immatura e viziata per Logan.

Avery e Logan sono cambiati molto durante il loro periodo di lontananza, ma continuano a tenere molto l’uno all’altra e sono perfettamente compatibili l’uno con l’altra, e si rendono conto che dovrebbero dare alla loro relazione una seconda possibilità. Avery e Logan tornano insieme durante la festa di inaugurazione della casa di Avery e Our Little Secret fa un salto temporale di un anno proprio alla fine. Logan e Avery vivono insieme nella casa di famiglia di lei, che ha comprato grazie al fatto che Logan ha detto a suo padre che voleva la casa, e sono fidanzati, con la sequenza animata finale che mostra il loro matrimonio.

Cosa succede a Erica e alla sua famiglia nel salto temporale de Our Little Secret

Mentre Logan inizia a lavorare con Stan, quest’ultimo si ferma a casa loro per dare loro una scatola di biscotti e, mentre Avery torna a casa sua, Erica si rivela essere sul sedile del passeggero dell’auto di Stan con il suo cane. Erica dice ad Avery di condividere i biscotti prima di sorriderle e Stan la chiama “amore mio”.

Erica è completamente diversa nel salto temporale di Our Little Secret: più felice, molto più rilassata e molto più gentile e carina con Avery. Erica non è più intrappolata in un matrimonio senza amore e si vede, quindi Avery e Logan non sono gli unici a ottenere il loro lieto fine in Our Little Secret.

Come Avery riavrà la sua casa di famiglia nel finale de Our Little Secret

Prima di partire con Cam per la casa di famiglia, Avery si ferma a casa del padre. Viene rivelato che il padre sta vendendo la casa e si è risposato, ma solo molto più tardi Avery rivela a Logan che non vuole che il padre si liberi della casa. Avery è consapevole che il padre ha bisogno dei soldi che ricaverà dalla vendita della casa, visto che ora è in pensione, ma lei vorrebbe avere la casa.

Logan la incoraggia a fare un’offerta e a smettere di scappare dal suo passato, perché il suo passato è ciò che la rende se stessa e le persone che le vogliono bene lo capiscono. Dopo le caotiche vacanze con la famiglia di Erica, Logan dice al padre di Avery che vuole la casa e lui gliela concede (ma lei deve pagarlo, ovviamente). Our Little Secret si conclude con Logan e Avery che si sposano e vivono nella casa della famiglia di lei, realizzando il suo sogno di crescere lì la propria famiglia.