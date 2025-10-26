Panama, spiegazione del finale: che fine ha fatto Becker?

Il film Panama di Mark Neveldine si apre con una voce fuori campo eroica che afferma che “non c’è niente di più rock and roll che eliminare i cattivi per il bene della patria”. Questo chiarisce il tono dei novanta minuti successivi, in cui il film presenta due marines statunitensi a Panama che cercano di stringere un accordo segreto e rovesciare il governo del Paese. Tuttavia, non è questa narrazione spudoratamente parziale e unilaterale a rovinare il film, ma piuttosto il modo in cui è raccontata. Il film vede Cole Hauser e Mel Gibson nei ruoli principali. La sceneggiatura poco brillante, la fotografia costantemente frenetica e una trama terribilmente superficiale e prevedibile lo rendono piuttosto sgradevole da guardare.

Cosa succede in Panama

Nel 1989, James Becker era un ex marine che viveva in condizioni di totale miseria, anche un anno dopo la tragica morte di sua moglie. Incolpandosi per la sua scomparsa, avvenuta probabilmente mentre lui era lontano da casa, Becker continua a bere, trascorrendo le sue giornate per lo più svenuto vicino alla tomba della moglie nel giardino di casa. Una mattina, mentre si trova in questo stato, viene avvicinato da un membro dei marines e da un appaltatore della difesa, Stark, che sembra aver lavorato in precedenza con Becker. Stark gli dice che ha bisogno di lui per una missione speciale e segreta e, sebbene Becker inizialmente non sia d’accordo, viene presto convinto.

Quando arriva alla base governativa nel giorno previsto, Stark lo sta già aspettando insieme a un altro agente, Burns. Quest’altro agente è inizialmente molto scettico nei confronti di Becker, soprattutto per la sua mancanza di disciplina e la sua natura arrogante, che potrebbero indurlo a ribellarsi durante la missione. Una volta fatte le presentazioni, i due informano Becker della missione, che consiste nel portare a termine con successo un accordo per la vendita di armi.

In quel periodo la CIA stava cercando attivamente di aiutare le forze ribelli in Nicaragua per rovesciare il governo e creare un soft power, e Panama era una posizione geografica importante per questo scopo. Tuttavia, il coinvolgimento diretto della CIA nel governo di altri paesi fu presto ritenuto illegale, e così iniziarono a cercare modi indiretti e indiretti per fare lo stesso. Inoltre, gli Stati Uniti stavano diventando sempre più diffidenti nei confronti del dittatore Manuel Noriega, che all’epoca era il leader de facto di Panama, e stavano cercando di pensare a modi per eliminarlo.

In questo scenario politico, Noriega offrì di vendere un elicottero russo in cambio di dieci milioni di dollari da trasferire sul suo conto bancario svizzero. D’altra parte, le forze ribelli sostenute dagli Stati Uniti, chiamate Contras, cercavano di procurarsi un elicottero russo per portare a termine la loro missione di assassinare Noriega. Gli Stati Uniti accettarono di acquistare l’elicottero da Noriega e di darlo ai Contras, in modo da poter avere entrambe le cose. Becker sarebbe stato inviato a Panama come consulente per la gestione dei casinò nel Paese, il che gli avrebbe permesso di stabilirsi lì per un certo periodo e portare a termine l’affare dell’acquisto dell’elicottero da Noriega.

Fino a che punto si spinge Becker con l’affare?

Una volta arrivato a Panama, Becker incontra il mediatore dell’affare, Enrique Rodriguez.

Enrique è un uomo che ha studiato ad Harvard e ha contatti da entrambe le parti: il colonnello Marcos Justines, il capo dell’esercito, che detiene il vero potere autoritario a Panama, è il suo padrino, mentre suo zio, Billy Ford, è un politico che si oppone a Noriega nelle elezioni.

Enrique vive una vita movimentata, piena di champagne e alcol, con una grave dipendenza dalla cocaina e un gruppo di donne che lo accompagnano, ognuna delle quali presenta come sua fidanzata. Mentre Becker cerca di parlargli dell’accordo sugli elicotteri, per il quale la CIA ha già versato un anticipo di un milione di dollari a Enrique, l’uomo cerca di temporeggiare, chiedendo a Becker di ambientarsi prima nel Paese e nel suo lavoro al Casinò Nazionale.

Una volta arrivato al casinò, viene avvicinato da un uomo di nome Brooklyn Rivera, che è venuto per portarlo a incontrare il leader dei Contras, Steadman Muller. Volano a Miami, dove Becker e Muller si siedono per concludere un accordo per scambiare apparecchiature di comunicazione sovietiche con un elicottero sovietico. Il giorno dopo, si recano al campo profughi dei Contras in Honduras, dove Becker viene a conoscenza delle atrocità e delle violenze che la popolazione comune subisce dal governo della giunta sandinista del Nicaragua.

Accompagnati da un piccolo esercito ribelle, si addentrano nella foresta e uccidono tutti i membri di un campo della milizia governativa nemica. Dopo aver trascorso il fine settimana in questo modo, Becker torna a Panama, dove incontra l’agente della DEA Cynthia Benitez, che gli promette di aiutarlo in situazioni difficili se lui sarà in grado di aiutare la CIA e la DEA nel suo Paese. Nel frattempo, Enrique incontra Justines e promette di spillare più soldi ai gringos americani, che poi terranno come profitto personale. Enrique visita il casinò di Becker per cercare di avvicinarsi a lui e anche per dare soldi al proprietario del casinò, Cordoza. Quella notte, Becker incontra Camila, una giovane donna da cui è immediatamente attratto, e nonostante gli avvertimenti di Enrique sul fatto che lei sia collegata a persone pericolose, vuole avvicinarsi a lei. I due trascorrono una notte sensuale insieme e sembrano piacersi al di là della semplice fisicità.

La mattina dopo, Enrique porta Becker in una zona della giungla per una gara di motocross; la scommessa di Enrique è che se Becker vince, allora concluderanno l’affare per l’elicottero, ma se perde, allora cercherà di venderlo a qualcun altro. Enrique ovviamente vince, poiché tutto questo faceva parte dei suoi piani preconcetti per cercare di ottenere più soldi, e anche se Becker all’inizio non prende sul serio la scommessa, viene presto informato che il broker sta per vendere l’elicottero a un altro acquirente. È comprensibilmente furioso per la situazione e riesce a riprendersi il milione di dollari pagato come anticipo, che il broker aveva nascosto all’interno di un altoparlante musicale.

Nelle settimane successive, la situazione a Panama peggiora con la crescente possibilità di un’invasione americana. Justines ordina a Enrique di recuperare il milione di dollari da Becker con le buone o con le cattive, e assume un gruppo di assassini per eliminare tutti coloro che sono stati in stretto contatto con Becker. Nel frattempo, Becker si era avvicinato a Camila, e i due ora si abbandonano spesso a appassionati rapporti sessuali. Una notte, nella residenza di Camila, lei lascia sospettosamente la stanza, fingendo di preparare un drink. Becker si veste rapidamente quando sente sussurri e passi fuori dalla stanza e riesce a uccidere i sicari assoldati.

Chiamando Cynthia, Becker si rende conto che Camila potrebbe essere parte dell’intero piano e si reca immediatamente nella sua altra casa. Ma una volta lì, scopre che Camila è stata costretta a farlo e i due tornano insieme. Scopre anche che è stato Enrique a organizzare l’omicidio e presto gli fa visita. Il broker è costretto a rivelare la verità, ovvero che è stato Justines a ordinargli di farlo. Tornato a casa, Becker trova Camila uccisa da due uomini, ma riesce a ucciderli e a vendicare la sua morte.

D’altra parte, Justines viene a sapere che Enrique ha spifferato tutto a Becker e lo avvelena a morte per aver cercato di tradirlo. Alla fine, Becker va a uccidere Justines per porre fine a tutto, ma riceve un enorme shock quando viene rivelato che anche l’agente Burns è collegato ai piani di Justines per recuperare il denaro e che anche lui vuole eliminare Becker.

Spiegazione del finale di Panama: cosa è successo a Becker e alla situazione a Panama?

Burns era quello che teneva i contatti con Justines per conto della CIA e, nel frattempo, aveva sviluppato un rapporto personale con Justines ed era ora avido di denaro e potere. Prende in ostaggio la cognata di Becker, Tatyana, con cui aveva mantenuto stretti contatti dopo la morte di sua moglie. Becker contatta Stark e i due uomini effettuano uno scambio con Justines e Burns, in cui Tatyana viene scambiata con una valigetta piena di soldi. Ora che la donna è fuori pericolo, Becker torna a casa di Burns a Panama per riprendersi i soldi. Segue l’ordine del suo superiore di non fare del male a Burns e lo lascia andare quando Burns improvvisamente estrae la pistola per cercare di sparargli. Becker lo abbatte rapidamente con un colpo al petto. Non danno la caccia a Justines, lasciando che sia la DEA a regolare i conti, e invece consegnano l’elicottero a un Muller esultante.

In una narrazione fuori campo, Stark spiega che il leader ribelle non ha ucciso Noriega con l’elicottero, ma ha invece scelto di salvare 200 famiglie dai guai. Mentre Becker si gode una vacanza da solo, la stessa voce fuori campo ci racconta della cattura definitiva di Noriega per mano dell’esercito statunitense, che a quel punto aveva invaso Panama.

Il film, ovviamente, ha ben poco a che vedere con la storia reale di quel periodo e di quel luogo, essendo veritieri solo l’ambientazione e lo sfondo. Neveldine si propone di raccontare una storia a favore della discutibile pratica americana di interferire nei paesi poveri e devastati dalla guerra, cosa che ha fatto categoricamente durante la seconda metà del secolo scorso.

Intorno agli anni ’80, gli Stati Uniti avevano gli occhi puntati sulla demolizione del governo marxista della giunta sandinista del Nicaragua, sostenuto direttamente da Manuel Noriega, egli stesso comunista. Il governo statunitense, guidato dall’icona della destra Ronald Reagan, dovette intervenire e vide l’opportunità di portare a termine entrambi i compiti con i Contras, le forze ribelli dell’America Latina pagate per fare il lavoro sporco dello Zio Sam. È storicamente provato che i Contras abbiano commesso atrocità su larga scala durante questo periodo, con il forte sostegno e appoggio del governo statunitense, ma il film non ne fa alcuna menzione. Al contrario, dipinge i Contras in una luce comprensiva mentre Becker visita il loro campo profughi e incontra innocenti abitanti del villaggio che sono stati perseguitati dal governo della giunta.

Come sempre durante qualsiasi conflitto politico, ci sono atrocità e vittime da entrambe le parti, ma questo viene ignorato ciecamente in “Panama”. Tuttavia, il film è al suo peggio quando si tratta del modo in cui presenta questa narrazione. Le scene del ribelle Muller che spara con la sua pistola nel profondo della giungla, come se stesse strimpellando gli accordi di una chitarra mentre suona musica rock ad alto volume, non creano alcun eroismo, ma sembrano piuttosto ridicolmente buffe. Nessuno dei personaggi ha alcuna profondità e nemmeno le brevi apparizioni di Mel Gibson all’inizio e alla fine del film riescono a salvarlo. La telecamera continua a spostarsi e a muoversi, con pochissime soste o pause, il che rende il film a volte visivamente fastidioso. Nel complesso, “Panama” è un pasticcio che cerca di salvarsi ma che ogni volta crea un pasticcio ancora più grande, e il film è meglio evitarlo.