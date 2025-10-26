HomeCinemaVideo

The Bad Boy and Me: intervista ai protagonisti

Di Chiara Guida

-

Il regista Justin Wu insieme a Siena Agudong e al tiktoker ora attore Noah Beck hanno presentato a Roma, in occasione della XXIII edizione di Alice nella Città The Bad Boy and Me. Ecco la nostra intervista.

The Bad Boy and Me è già un successo internazionale

Tratto dal romanzo più letto di sempre su Wattpad. Dallas Bryan è una cheerleader determinata, con l’obiettivo di ottenere una borsa di studio di danza al CalArts. Drayton Lahey è il quarterback ribelle, proveniente da una famiglia leggendaria nel football, ed è tutto ciò che Dallas non dovrebbe volere; almeno, questo è quello che lei continua a ripetersi. Ma quando Dallas e Dray si trovano vicini, le scintille scattano in ogni direzione. Più lei cerca di convincersi di non aver bisogno di lui, più capisce che forse è arrivato il momento di smettere di pensare a ciò di cui ha bisogno e andare incontro a ciò che desidera davvero. Questa divertente e giovanile storia d’amore ha superato i 31 milioni di letture sulla piattaforma ed è il secondo libro cartaceo più venduto di Wattpad Books.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
