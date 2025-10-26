If I Had Legs I’d Kick You: intervista a Mary Bronstein e Rose Byrne

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, If I Had Legs I’d Kick You è il nuovo film di Mary Bronstein con protagonista una intensa Rose Byrne. Le abbiamo incontrate entrambe, ecco quello che ci hanno raccontato sul film.

Il film vede protagonista una straordinaria Rose Byrne, miglior attrice allo scorso festival di Berlino: l’interprete ci regala la performance più convincente della sua carriera nei panni di Linda, madre lavoratrice sull’orlo di un esaurimento nervoso. Stretta tra la misteriosa malattia della figlia, un marito lontano, pazienti ingestibili e una voragine che si apre nel soffitto di casa, la sua vita si sgretola in modo caotico e spesso grottescamente comico. Una tragicommedia audace e senza filtri che racconta con lucidità il peso soffocante della genitorialità solitaria.