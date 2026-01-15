People We Meet On Vacation: i più grandi cambiamenti che il film apporta al romanzo

Gli adattamenti dalla pagina allo schermo sono sempre difficili da realizzare, e i cambiamenti apportati da Netflix in People We Meet On Vacation dimostrano che, nonostante il libro di Emily Henry abbia il perfetto fascino da rom-com, ci fossero alcuni elementi che dovevano necessariamente cambiare per far funzionare la storia. Gli adattamenti dalla pagina allo schermo non sono certo una novità. Da quando esistono le storie, esistono anche gli adattamenti, ma quelli dalla pagina allo schermo stanno vivendo un nuovo slancio nell’era dello streaming.

Il romanzo di Henry, un bestseller uscito nel 2021, è una brillante opera di finzione che unisce romanticismo, commedia e narrativa letteraria. Tuttavia, fin dal momento in cui Netflix ha annunciato l’adattamento, era chiaro che la trasposizione cinematografica avrebbe comportato dei cambiamenti. Sebbene le commedie romantiche funzionino sia sullo schermo sia sulla pagina, ciò che serve per creare un successo è diverso per ciascun mezzo.

Nel suo nucleo, l’adattamento cinematografico di People We Meet On Vacation fa esattamente la stessa cosa del romanzo. Racconta la storia di due amici, Alex Nilson (Tom Blyth) e Poppy Wright (Emily Bader), che rendono una tradizione il fare vacanze epiche e avventurose insieme, mentre le loro vite prendono direzioni molto diverse e la loro relazione cambia in modi inaspettati.

Pur trasmettendo lo stesso messaggio, il romanzo riesce ad approfondire aspetti dei personaggi per i quali il film non ha tempo né spazio, mentre il film può offrire un’energia visiva abbagliante che il romanzo può solo tentare di evocare. Nonostante entrambi siano ben realizzati, People We Meet On Vacation di Netflix presenta alcune differenze sostanziali rispetto al materiale di partenza.

La linea temporale dell’amicizia tra Alex e Poppy

Nel romanzo di Henry, il rapporto tra Poppy e Alex inizia durante la settimana di orientamento del primo anno all’Università di Chicago. Anche se non si parlano fino alla fine dell’anno accademico, durante il primo anno si conoscono di vista. Con un viaggio on the road di ritorno a Linfield, Ohio, in stile Harry ti presento Sally, presente sia nel libro sia nel film, il cambiamento principale nel film riguarda la tempistica.

Nel romanzo, Alex e Poppy tornano insieme in auto in Ohio, poi costruiscono la loro amicizia nel corso dell’anno successivo prima di fare il loro primo vero viaggio insieme. Nel film Netflix, invece, i personaggi studiano entrambi al Boston College quando affrontano il fatidico viaggio verso l’Ohio. La scena del motel, che permette ad Alex e Poppy di conoscersi nel film, è un’aggiunta rispetto al libro.

L’invito di Poppy al matrimonio del fratello di Alex

Il romanzo di Henry propone una dinamica più complessa per far incontrare Alex e Poppy al matrimonio del fratello di lui. Sebbene il matrimonio resti un elemento centrale, nella versione scritta di People We Meet On Vacation Poppy non è invitata, e David (Miles Heizer) non la contatta per chiederle se parteciperà.

È invece Poppy a ricontattare Alex dopo anni di silenzio per proporgli di partire insieme per un viaggio di lavoro, nella speranza di salvare la loro amicizia. Alex le dice che sta andando a Palm Springs per il matrimonio del fratello e la invita a unirsi a lui; Poppy accetta, pur dovendo tessere una rete di bugie per riuscirci.

Le strutture familiari di Alex e Poppy

Nel romanzo, l’autrice riesce ad ampliare notevolmente il quadro delle vite di Alex e Poppy al di fuori della loro amicizia. Mentre il film rivela che la madre di Alex è morta quando lui era giovane, lasciandolo con il padre e il fratello, nel romanzo la situazione è molto diversa. Allo stesso modo, la famiglia di Poppy è significativamente più piccola nel film rispetto al libro.

Nel romanzo, i lettori scoprono che Alex ha tre fratelli minori e che David è il più giovane. La pressione su Alex è maggiore nel libro a causa del peso delle responsabilità familiari. Anche i genitori di Poppy, interpretati nel film da Alan Ruck e Molly Shannon, hanno un ruolo più ampio nel romanzo, così come i suoi due fratelli minori, Prince e Parker, che sono stati eliminati dal film.

Le ambientazioni dei (meno numerosi) viaggi di Alex e Poppy

Poiché il libro poteva includere più cambi di ambientazione, i viaggi mostrati nella versione cinematografica di People We Meet On Vacation differiscono in parte dal materiale originale. Nel libro, si dice che Alex e Poppy abbiano fatto nove viaggi estivi prima di quello a Palm Springs. Le loro avventure a Vancouver Island, in Colorado, in Toscana e in Croazia sono ampiamente descritte.

Nel film, i viaggi sono meno numerosi. I due vanno a Squamish, New Orleans e in Toscana, mentre il viaggio finale è a Barcellona. Questi cambiamenti non peggiorano necessariamente la storia, ma ne modificano leggermente il ritmo.

La caratterizzazione di Alex è meno approfondita

Uno dei cambiamenti più significativi di People We Meet On Vacation è la minore attenzione riservata al personaggio di Alex, il che spesso rende il suo comportamento difficile da comprendere. Sia nel libro sia nel film si apprende che la madre di Alex è morta quando lui era giovane, ma la versione cinematografica del personaggio non vive il lutto nello stesso modo.

Nel romanzo, il dolore di Alex e il suo rapporto complicato con il padre sono elementi fondamentali del personaggio, soprattutto considerando che riesce a lasciarsi andare solo quando è in vacanza con Poppy. Nel film, questo aspetto è meno sviluppato, rendendo più difficile capire le sue difficoltà nel rilassarsi e godersi la vita. Un maggiore approfondimento dei suoi problemi avrebbe giovato alla narrazione.

L’inganno di Poppy nel rivedere Alex

Nel libro, Henry costruisce un livello di inganno attorno al viaggio di Poppy a Palm Springs. Invece di partire per la vacanza organizzata dal suo capo, Swapna, presso R&R, Poppy prende giorni di ferie e affitta un Airbnb a Palm Springs per stare con Alex. Mentendo ad Alex, Poppy deve districare una rete di complicazioni prima di poter affrontare i loro problemi comuni.

Nel film, non solo la location del matrimonio viene spostata a Barcellona, ma l’intera bugia legata al viaggio di lavoro di Poppy viene eliminata. Poppy dice semplicemente ad Alex che sarà già a Barcellona per lavoro e quindi potrà partecipare al matrimonio. L’inganno risulta meno incisivo e meno necessario.

Poppy non si licenzia subito

Nel finale del film, Poppy lascia il suo lavoro a R&R dopo essersi sentita fuori posto e si dirige a Linfield per capire cosa fare della sua vita insieme ad Alex. Sebbene sia chiaro che sia passato un po’ di tempo tra la loro riunione e la successiva separazione a Barcellona, non ci vuole molto perché i due tornino insieme.

Nel romanzo, invece, Henry prolunga la tensione. Poppy non si licenzia immediatamente, ma torna a New York dopo lo scontro con Alex e cerca di rimettere ordine nella propria vita. Il libro mostra Poppy andare in terapia e lavorare su se stessa prima di decidere di lasciare il lavoro e, al di là della carriera, cercare Alex.

Il confronto finale tra Sarah e Poppy

Sarah Torval (Sarah Catherine Hook) viene introdotta nel film come la fidanzata di Alex, tra alti e bassi, ma il suo personaggio è molto diverso rispetto al romanzo, così come il confronto finale con Poppy.

Nel film, Sarah lavora nell’azienda immobiliare di famiglia a Linfield e Alex accenna al fatto che potrebbe prenderne le redini in futuro, in vista del loro fidanzamento. Quando Poppy vede Sarah in aeroporto verso la fine del film, in uniforme da assistente di volo, rimane sorpresa da quanto sia cambiata e comprende il punto di vista di Sarah: non era lei il problema nella relazione con Alex.

Nel romanzo, Sarah è un’insegnante alla Linfield High School e, dopo una conversazione con una sua ex compagna di scuola che era stata una bulle, spinge Poppy a scusarsi. Sarah incoraggia poi Poppy a inseguire Alex, portando a un finale sentito di People We Meet On Vacation.

La relazione tra Alex e Sarah finisce in modo diverso

Dato che Sarah è un personaggio diverso rispetto al romanzo, anche la sua relazione con Alex cambia. Nel film, Alex chiede a Sarah di sposarlo in Toscana, poco dopo che Poppy ha quasi baciato Alex. La proposta porta infine alla rottura di due anni tra Alex e Poppy, dopo che lei lo affronta per il suo comportamento.

Nel libro, Poppy scopre che Alex stava pensando di chiedere a Sarah di sposarlo, ma non lo fa mai. In seguito, Alex le confessa di aver lasciato Sarah prima di poterle fare la proposta, a causa dei suoi sentimenti per Poppy.

Poppy e Alex non hanno una reunion “cinematografica”

L’intensa scena finale di People We Meet On Vacation ha tutti gli elementi di una classica commedia romantica, ma differisce molto dal finale del libro. Nel film, Poppy vola a Linfield poco dopo essere tornata a New York e aver lasciato il lavoro, poi corre in una rocambolesca caccia per la città dietro ad Alex, che indossa cuffie con cancellazione del rumore.

Nel libro, Poppy si prende del tempo per riflettere su ciò che è accaduto nella sua vita, poi torna a Linfield per parlare con Alex. Dopo avergli confessato i suoi sentimenti davanti ai colleghi di lui in un bar locale, Alex inizialmente la respinge, ma la segue subito dopo per rimediare. Il finale di People We Meet On Vacation avrebbe potuto essere molto diverso.