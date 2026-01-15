People We Meet On Vacation: guida al cast e ai personaggi

People We Meet On Vacation, l’adattamento Netflix dell’omonimo romanzo bestseller di Emily Henry, è finalmente approdato sulla piattaforma di streaming riscuotendo grandi consensi. Con un cast composto da nuovi volti e star emergenti affiancati da alcuni nomi più noti di Hollywood, gli attori che danno vita al film formano un gruppo eterogeneo ed entusiasmante. Per adattare la storia di Alex Nilsen e Poppy Wright in una commedia romantica ricca di cliché del genere, la piattaforma aveva bisogno dei volti giusti.

Negli ultimi mesi, mentre gli spettatori si preparavano all’uscita di People We Meet On Vacation su Netflix, è apparso chiaro quanto il cast fosse appassionato del progetto. I fan di Emily Henry, che da tempo speravano di vedere adattati i suoi ampi romanzi romantici con una raffinata vena di narrativa letteraria, sembravano soddisfatti degli attori scelti per i ruoli del film.

Fortunatamente, l’accoglienza di People We Meet On Vacation ha dimostrato che le scelte di casting sono state azzeccate. Con il debutto del film accolto da grandi elogi da parte del pubblico Netflix, il cast di People We Meet On Vacation è riuscito a fare qualcosa di notevole per la piattaforma: riportare in auge una commedia romantica dal sapore classico.

Tom Blyth nel ruolo di Alex Nilsen

Tom Blyth è nato a Birmingham, nel Regno Unito, ed è diventato noto al grande pubblico interpretando il giovane Coriolanus Snow in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Blyth ha studiato al Central Junior Television Workshop e alla Juilliard School, lavorando fin da giovane in film come Robin Hood e Scott and Sid. Attivo con continuità tra l’adolescenza e i vent’anni, è apparso in numerosi progetti cinematografici e televisivi.

In People We Meet On Vacation, Blyth interpreta Alex Nilsen, un pianificatore rigido e metodico che instaura un rapporto affascinante ma irritante con Poppy Wright (Bader) durante i primi anni di college. Nel corso del film, Blyth interpreta Alex in diverse fasi della sua vita, dimostrando la sua capacità di crescere insieme al personaggio lungo l’arco narrativo.

Emily Bader nel ruolo di Poppy Wright

Emily Bader è nata a Temecula, in California, ed è diventata nota interpretando Lady Jane Grey in My Lady Jane. Dopo aver recitato in precedenza sia a teatro sia sullo schermo, i suoi ruoli più significativi prima di People We Meet On Vacation sono stati quello di Margot in Paranormal Activity: Next of Kin e una parte nell’ultima stagione del reboot di Charmed su The CW.

In People We Meet On Vacation, Bader interpreta l’energica e sicura di sé Poppy Wright, il cui irrefrenabile desiderio di viaggiare è pari solo al suo bisogno di andare sempre avanti. La sua interpretazione della travolgente Poppy ha ricevuto il plauso della critica, dando vita a uno dei personaggi più amati del romanzo di Henry con colori vividi e brillanti.

Sarah Catherine Hook nel ruolo di Sarah Torval

Sarah Catherine Hook è nata a Montgomery, in Alabama, ed è diventata famosa interpretando Juliette Fairmont nella serie Netflix First Kill. Dopo alcune apparizioni televisive e cinematografiche precedenti al successo fantasy per adolescenti, Hook è apparsa di recente nel ruolo di Caroline Merteuil nel reboot di Cruel Intentions su Prime Video e in quello di Piper Ratliff nella terza stagione di The White Lotus.

In People We Meet On Vacation, Hook interpreta Sarah Torval, la fidanzata storica di Alex, con una relazione fatta di continui alti e bassi. Sebbene Sarah venga menzionata per gran parte del film, l’attrice appare solo nelle fasi avanzate della narrazione. Nonostante ciò, la rivelazione del suo personaggio rappresenta un punto di svolta significativo nel ritmo del film.

Miles Heizer nel ruolo di David Nilsen

Miles Heizer è nato a Greenville, nel Kentucky, ed è diventato noto interpretando Drew Holt nella serie NBC Parenthood. All’inizio della sua carriera, Heizer ha ricoperto ruoli da guest star in importanti serie televisive come Ghost Whisperer, Private Practice e Bones, prima di ottenere archi narrativi più lunghi e complessi. Interpretare il figlio del personaggio di Lauren Graham in Parenthood gli ha portato una nuova notorietà, che lo ha poi condotto a recitare nella controversa serie Netflix 13 Reasons Why.

In People We Meet On Vacation, Heizer interpreta David Nilsen, il fratello del personaggio di Blyth. Catalizzatore della riunione tra Alex e Poppy, il matrimonio di David è un elemento centrale della storia. Anche se il suo ruolo non è ampio, risulta particolarmente incisivo.

Lukas Gage nel ruolo di Buck

Lukas Gage è nato a San Diego, in California, ed è diventato noto grazie a Netflix con il ruolo ricorrente di Brandon Galloway in American Vandal. Ha attirato l’attenzione del pubblico anche per le sue interpretazioni in serie come Euphoria e Love, Victor, oltre che per la sua presenza sui social media. In seguito, è apparso in You, The White Lotus e Fargo.

In People We Meet On Vacation, Gage interpreta Buck, un altro catalizzatore della relazione tra Alex e Poppy. Sebbene nel film il personaggio abbia uno spazio ridotto rispetto al romanzo, la sua presenza rappresenta una tappa importante nel percorso futuro dei due protagonisti.

Lucien Laviscount nel ruolo di Trey

Lucien Laviscount è nato a Burnley, nel Lancashire, in Inghilterra, ed è diventato noto nel Regno Unito grazie a Coronation Street, prima di raggiungere la fama negli Stati Uniti con Emily in Paris. Attivo sin dall’infanzia, Laviscount ha lavorato in importanti produzioni britanniche prima di trasferirsi nel mercato statunitense. Dopo diverse apparizioni, tra cui quella nel potenziale spin-off di Supernatural, ha trovato il suo pubblico con la serie Netflix Emily in Paris.

In People We Meet On Vacation, Laviscount interpreta Trey, un partner fondamentale nella vita di Poppy che la spinge verso Alex e, in seguito, la allontana da lui. Sebbene il ruolo non sia esteso, rappresenta un altro tassello chiave della storia.

Alan Ruck nel ruolo di Jimmy Wright

Alan Ruck è nato a Cleveland, Ohio, ed è diventato celebre interpretando Cameron Frye nel film cult di John Hughes Ferris Bueller’s Day Off. La sua carriera, tra cinema e televisione, si estende per decenni e include interpretazioni memorabili sia in ambito comico, come il ruolo di Stuart Bondek in Spin City, sia drammatico, come quello di Connor Roy in Succession.

In People We Meet On Vacation, Ruck interpreta Jimmy Wright, il padre affettuoso e solidale di Poppy. Sebbene il ruolo sia marginale, mostrare le origini di Poppy e approfondire la sua relazione con Alex attraverso lo sguardo dei genitori è importante per costruire la narrazione.

Molly Shannon nel ruolo di Wanda Wright

Molly Shannon è nata a Cleveland, Ohio, ed è diventata famosa come membro del cast di Saturday Night Live, dove ha lavorato dal 1995 al 2001. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi comici di sempre, affinando uno stile personale riconoscibile. Celebre per la sua comicità fisica e per personaggi iconici, Shannon è una vera leggenda.

In People We Meet On Vacation, Shannon interpreta Wanda Wright, la madre premurosa ma invadente di Poppy. Anche se il suo ruolo, come quello di Ruck, è secondario, l’attrice riesce a lasciare un segno nel film con poche, brevi scene.

Jameela Jamil nel ruolo di Swapna Bakshi-Highsmith

Jameela Jamil è nata a Londra, in Inghilterra, ed è diventata famosa interpretando Tahani Al-Jamil nella sitcom NBC The Good Place. Sebbene sia spesso al centro dell’attenzione per le sue opinioni controverse e il suo comportamento diretto online, la sua carriera come attrice e conduttrice si è sviluppata con costanza. Dopo gli esordi come presentatrice nel Regno Unito, Jamil si è dedicata alla recitazione dopo essersi trasferita negli Stati Uniti, assumendo anche numerosi ruoli di doppiaggio.

In People We Meet On Vacation, Jamil interpreta Swapna Bakshi-Highsmith, la capa di Poppy, che la spinge a dare il massimo sul lavoro. Anche se il suo ruolo nel film è limitato, Jamil riesce a incarnare efficacemente una figura al tempo stesso di supporto e severa nella vita di Poppy.