People we meet on vacation – Un amore in vacanza, spiegazione del finale

La commedia romantica Netflix People we meet on vacation – Un amore in vacanza racconta una storia di amicizia, scoperta di sé e un legame fatidico che cambia la vita. Il film ruota attorno a Poppy e Alex, migliori amici sin dai tempi del college. I due hanno stretto un patto per tutta la vita: andare in vacanza insieme ogni estate, indipendentemente da ciò che accade nelle loro vite. Sebbene riescano a mantenere vivo e sano questo patto per diversi anni, le cose tra i due inevitabilmente prendono una brutta piega.

Tuttavia, non tutto è perduto, poiché i due amici ormai estraniati ritrovano la strada per tornare insieme per un altro viaggio, ma il futuro della loro relazione è in bilico. La storia, raccontata con una narrazione non lineare, oscilla tra l’epoca d’oro dell’amicizia tra Poppy e Alex e le devastanti conseguenze della loro separazione. Così, quando la storia arriva al suo confronto culminante, il destino del legame tra i due diventa più instabile che mai.

Cosa succede in People we meet on vacation – Un amore in vacanza

Sebbene sia Alex che Poppy provengano dalla stessa piccola città di Linfield, nell’Ohio, le loro strade non si incrociano fino a quando non sono già ben avviati nella loro carriera universitaria. Dato che entrambi hanno in programma di trascorrere le vacanze estive con le loro famiglie, finiscono inevitabilmente per condividere un viaggio in auto. Sebbene la destinazione dei due sia la stessa, le loro personalità non potrebbero essere più diverse. Poppy, sempre pronta all’avventura, ha un innato senso del caos che manca al rigido Alex. Tuttavia, nonostante le loro differenze superficiali, i due finiscono per legare nel corso del viaggio, che devia dal programma in più di un modo. Di conseguenza, quando arriva l’estate successiva, Alex e Poppy sono diventati migliori amici e hanno programmato un altro viaggio insieme, questa volta una vacanza in campeggio nei boschi.

Dato che il viaggio dovrebbe servire a tirare su il morale ad Alex, la cui relazione con la fidanzata Sarah è appena finita, Poppy lo incoraggia a rinunciare all’itinerario e ad adottare un approccio più rilassato alla vacanza. Di conseguenza, i due finiscono per fare festa con un gruppo eterogeneo, godendosi la natura, avventure occasionali e alcune manovre rischiose. Un memorabile tentativo di fare il bagno nudi vale al dottorando il soprannome di “Vacation Alex”, che denota il suo lato selvaggio emerso durante il viaggio. Inoltre, dopo che Poppy ha lanciato l’idea di abbandonare l’università per iniziare uno stage presso una rivista di viaggi di New York, i due decidono anche di fare un patto: trascorrere insieme le vacanze estive per gli anni a venire. Così, negli anni che seguono, i due amici continuano a ritrovarsi almeno per una settimana ogni estate per fare una vacanza insieme. Durante questo periodo, Alex rimane invischiato nella sua relazione altalenante con la sua ragazza, Sarah, mentre Poppy ha le sue relazioni sentimentali, nessuna delle quali sembra durare troppo a lungo.

Con ogni nuova vacanza, l’amicizia tra Poppy e Alex diventa sempre più profonda. Tra una visita turistica e l’altra e fingendo di essere sposini per ottenere dessert gratuiti, anche i sentimenti del duo l’uno per l’altra iniziano a crescere. Un momento cruciale nella loro relazione si verifica durante quella che avrebbe dovuto essere una vacanza epica insieme, quando Alex annulla una vacanza tutto compreso in Norvegia per prendersi cura di Poppy, che si è ammalata improvvisamente. Tuttavia, la loro relazione, altrimenti facile, subisce un duro colpo durante il loro viaggio in Toscana, Italia. Mentre una cosa dopo l’altra va storta, una tensione indefinita causa un forte attrito nella relazione tra i due. Di conseguenza, finiscono per allontanarsi, diventando completamente estranei nel giro di pochi anni. Questa amicizia incrinata finisce per avere un effetto negativo sulla vita professionale di Poppy, che entra in una fase di stallo nella sua scrittura, incapace di inventare articoli affascinanti sulle vacanze ora che è stata relegata a viaggiatrice solitaria per sempre.

Tuttavia, un’opportunità si presenta quando Poppy riceve una telefonata da David, il fratello di Alex. A quanto pare, il primo sta per sposarsi con la sua fidanzata, Nam, e vuole che la giovane scrittrice partecipi al suo matrimonio. Inizialmente, lei è riluttante a rispondere positivamente all’invito di David, dato che le cose tra lei e suo fratello sono piuttosto imbarazzanti. Infatti, un incarico di lavoro nello stesso fine settimana la porterà a Santorini, il che le fornisce una scusa perfetta per saltare l’evento. Tuttavia, in una conversazione telefonica affrettata con Alex, Poppy finisce per dirgli che sarà al matrimonio. A quanto pare, la scrittrice ha bisogno di chiudere questa storia più disperatamente di quanto pensasse. Per lo stesso motivo, finisce per muovere alcune leve alla rivista R+R e riesce a spostare il suo incarico a Barcellona, permettendole di partecipare al matrimonio. Inevitabilmente, quando la sua strada incrocia nuovamente quella di Alex, riaffiorano vecchie ferite e sentimenti irrisolti.

Nel finale di People we meet on vacation – Un amore in vacanza Alex e Poppy finiranno insieme?

La relazione tra Alex e Poppy diventa un punto di intrigo sin dall’inizio delle loro vite. Dopo un anno di amicizia, quando vanno in vacanza insieme per la prima volta, i genitori di Poppy hanno già dei sospetti sulla natura del loro legame. Quindi, non è insolito che le persone pensino che il loro legame possa andare oltre il platonico quando li incontrano per la prima volta. Tuttavia, per molto tempo, la loro dinamica rimane completamente platonica. Anche quando si trovano in situazioni tipiche, come trovare un solo letto in un motel o fingere di essere una coppia nei bar e nei caffè, non superano mai i limiti della loro relazione strettamente amichevole. Tuttavia, nonostante la loro riluttanza ad affrontarlo, tra loro rimane un certo grado di chimica e tensione romantica. Ciò è evidente nelle altre intimità platoniche che condividono, così come nei loro precedenti negativi nelle rispettive vite sentimentali.

Tuttavia, tutto questo cambia in Toscana. Una serie di eventi porta a un quasi bacio, che danneggia in modo incommensurabile il legame tra i due. Poppy rimane riluttante a esplorare la realtà dietro al bacio che non c’è mai stato, il che spinge Alex ad allontanarsi ulteriormente da lei. Infatti, finisce per chiedere alla sua ragazza, Sarah, di sposarlo la stessa mattina in cui decide di porre fine alla loro tradizione di vacanze insieme. Questo porta i due a prendere strade divergenti, entrando in una fase di assenza di contatti che dura quasi due anni. Questo fino a quando il matrimonio di David li riporta inevitabilmente nella stessa città. Quando si incontrano all’aeroporto, la loro riunione ha un inizio rapido e precoce. Mentre Alex si offre di riparare l’aria condizionata rotta della sua camera d’albergo e finisce per farsi male alla schiena, i due trovano il tempo per ricordare il loro passato e tornare in qualche modo sulla stessa lunghezza d’onda. Tuttavia, è solo durante la cena di prova di David che Alex e Poppy affrontano finalmente l’argomento scottante della loro relazione.

Grazie a David, Poppy ha saputo della fine definitiva della relazione tra Alex e Sarah. Di conseguenza, non può fare a meno di chiedersi se sia lei la causa della loro separazione. Inoltre, desidera disperatamente tornare a come erano le cose tra lei e il suo migliore amico prima che la Toscana rovinasse tutto. Tuttavia, nel confronto che segue, Alex rivela qualcosa che risponde a entrambe le preoccupazioni di Poppy. Il motivo per cui non è riuscito a far funzionare le cose con Sarah era proprio l’altra donna, perché in fondo lei è l’unica di cui si sia mai innamorato. Inoltre, è lo stesso motivo per cui non ha potuto permettere che le cose tornassero come erano prima della Toscana. Inizialmente, la rivelazione colpisce Poppy come un treno in corsa, portandola a provare sensi di colpa per aver rovinato la loro amicizia. Tuttavia, la verità rimane che Alex non è del tutto solo nei suoi sentimenti.

Anche se non ha mai voluto ammetterlo, Poppy è stata innamorata del suo migliore amico, probabilmente da sempre. Tuttavia, la sua insicurezza di essere troppo difficile da gestire le ha impedito di cercare qualcosa di romantico nella loro dinamica. Naturalmente, questo confronto sotto la pioggia porta i due amici ad agire finalmente in base ai propri sentimenti e a passare la notte insieme. Anche così, la mattina dopo le cose tra loro non sono magicamente risolte. Questo diventa evidente quando Alex cerca di parlare del loro futuro al ricevimento di David, ma Poppy diventa di nuovo evasiva e insicura. Non è un segreto che i due siano persone completamente diverse, con desideri e aspirazioni contrastanti. Mentre Alex ama la sua città natale e vuole costruirsi una vita lì, Poppy è uno spirito libero che si sente intrappolata a Linfield. Si è costruita una vita fatta di continui viaggi e pochi ritorni a casa.

Pertanto, è difficile per la scrittrice di viaggi immaginare un futuro in cui metterebbe radici con una relazione seria. Tuttavia, Alex non può fare a meno di sentirsi rifiutato dalla sua riluttanza a discutere del loro futuro. Anche se sa che l’amore tra loro è reale, sa anche che non possono costruire una vita insieme senza impegno, cosa che il suo migliore amico ha sempre temuto. Di conseguenza, finisce per andarsene, affermando che i due non potrebbero mai avere un futuro insieme. Tuttavia, una volta tornata a New York nel suo appartamento triste e solitario, Poppy prende una decisione. Alla fine, torna a casa a Linfield e insegue Alex per dimostrargli che è pronta a impegnarsi, rifiutandosi di lasciare che i suoi dubbi e le sue insicurezze la trattengano ancora. Forse non sa tutto ciò che vuole dalla vita, ma sa che vuole Alex al suo fianco. Alla fine, la coppia si riunisce, dando inizio a una bellissima relazione.

Alex e Poppy rimangono a Linfield?

Uno dei punti di contesa nella relazione tra Alex e Poppy deriva dalla differenza nel loro approccio al futuro. Mentre la scrittrice di viaggi desidera la libertà e l’eccitazione di non avere legami, il primo si sente molto più a suo agio in una situazione stabile. In poche parole, Poppy è alla ricerca eterna di vacanze emozionanti, mentre Alex ama avere un posto dove tornare alla fine di un viaggio che gli cambia la vita. Tuttavia, nonostante le loro differenze, nessuno dei due è veramente soddisfatto all’estremo opposto della scala. Anche se Alex desidera comfort e affidabilità nella sua vita, vuole anche avventura e novità, che può trovare solo al di fuori della sua piccola città natale. Allo stesso modo, la perpetua ricerca di emozioni forti da parte di Poppy l’ha resa instabile, al punto che non riesce più a godersi lo scopo della sua vita.

Invece di nuove e affascinanti esperienze, ogni vacanza è diventata un peso solitario e ogni ritorno a casa è un promemoria del suo deprimente isolamento. Sebbene visitare posti nuovi e incontrare persone nuove abbia i suoi vantaggi, rende anche impossibile per Poppy stringere relazioni significative e durature. Una volta tornata a New York dal matrimonio di Davis, giunge alla stessa conclusione. Per lo stesso motivo, finisce per dimettersi dalla R+R, desiderosa di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Fortunatamente, non dovrà affrontare da sola questo futuro scoraggiante dalle infinite possibilità. Lei e Alex finiscono per trasferirsi insieme a New York, dove iniziano insieme un nuovo capitolo della loro vita. Alla fine, invece che a Linfield, la coppia si incontra a metà strada, costruendo insieme una casa affidabile a New York e continuando a inseguire nuove emozionanti avventure.

Cosa è successo tra Alex e Poppy in Toscana?

Nel corso dell’amicizia tra Alex e Poppy, alcune delle loro vacanze insieme diventano punti di riferimento importanti nella loro vita e nella loro dinamica interpersonale. Il loro viaggio a Sqaumish è importante perché sancisce il loro patto, mentre la Norvegia segna uno sviluppo commovente nella loro relazione. Tuttavia, la Toscana, l’ultimo viaggio che fanno insieme prima della loro separazione, si rivela il più influente di tutti. Questo viaggio è stato il primo in cui Poppy e Alex hanno deciso di portare con sé i loro rispettivi partner. Naturalmente, questo cambia la dinamica dei loro “io vacanzieri”, aggiungendo attriti scomodi e imbarazzanti tra loro. Tuttavia, l’incidente decisivo avviene dopo che Poppy ha avuto un breve allarme gravidanza.

Invece di dirlo al suo ragazzo, Trey, Poppy si rivolge alla sua migliore amica per trovare conforto e aiuto nell’affrontare la situazione. All’inizio tutto va abbastanza liscio, poiché Alex la aiuta a procurarsi un test di gravidanza e aspetta con lei il risultato. Dopo che il test risulta negativo, Poppy è sollevata e sopraffatta dall’altalena emotiva che ha appena vissuto. Di conseguenza, con le emozioni a fior di pelle, finisce per cercare di baciare la sua migliore amica. Di conseguenza, la tensione a lungo ignorata nella loro amicizia viene finalmente alla luce. Nonostante ciò, Poppy continua ad avere paura di esaminare le conseguenze del quasi bacio, insistendo che si è trattato solo di un errore. Questo fa infuriare Alex, che non può più ignorare la realtà dei suoi sentimenti per l’amica. Di conseguenza, nel tentativo di allontanarsi da lei, finisce per chiedere a Sarah di sposarlo. Questo porta a una lite che allontana i due amici per molti mesi a venire.