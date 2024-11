Piccole cose come queste, la spiegazione del finale del film con Cillian Murphy

Il finale di Piccole cose come queste è al tempo stesso commovente e straziante. Adattato dal romanzo storico di Claire Keegan, il nuovo film di Cillian Murphy lo vede nei panni del minatore Bill Furlong, un insonne tranquillo e taciturno con una moglie e cinque figlie. Offrendo una delle migliori interpretazioni di Cillian Murphy, Piccole cose come queste (la nostra recensione) vede la vita del suo personaggio prendere una svolta quando si imbatte in una lavanderia Magdalene nascosta in un convento che abusa delle ragazze e intraprende un piano per fornire aiuto.

Bill si trova coinvolto nel dilemma di una ragazza di nome Sarah e cerca di proteggerla dalla corrotta Madre Maria. Quest’ultima minaccia e corrompe Bill affinché taccia su tutto ciò che ha visto. In città si sparge la voce dell’interazione tra Bill e Madre Maria e i personaggi di Piccole cose come queste consigliano a Bill di tacere. Alla fine, però, la moralità di Bill ha la meglio e si conclude con la promessa di un futuro migliore per Sarah.

Perché Bill torna a salvare Sarah nel finale di Piccole cose come queste

Aveva bisogno di fare qualcosa perché le era stata tolta la possibilità di scelta

Quando Bill incontra Sarah per la prima volta, le suore del convento la fanno vergognare dicendole che alcune ragazze del convento l’hanno lasciata nel capannone dopo aver giocato a nascondino, in aperto contrasto con l’evidenza che le suore stanno costringendo Sarah a dormire fuori nel capannone come punizione per la sua scellerata gravidanza. Quando Bill entra in casa per discutere con Madre Maria, è chiaro che Sarah ha molta paura di lei. Dalla loro interazione emerge anche che persino Bill è nervoso nei confronti di Madre Maria. Nonostante ciò, Bill offre aiuto a una delle ragazze e alla fine aiuta Sarah.

Per tutto il film, Bill ha cercato qualcosa da fare una volta scoperto l’abuso della lavanderia, anche se ha avuto difficoltà a capire come aiutare. Bill è una persona gentile e dal cuore tenero che finalmente mostra il coraggio morale che ha cercato per tutto il film. Il suo atto di gentilezza è ciò di cui sia Bill che Sarah hanno bisogno.

Nel film si capisce che la madre di Bill era la serva di una donna ricca. La madre di Bill non poteva provvedere a molto per lui e questo lo frustrava per la sua mancanza di scelte. Quando morì tragicamente, Bill si sentì in colpa e non si perdonò mai per la sua morte. Questo bagaglio ha influito pesantemente sul desiderio irrefrenabile di Bill di aiutare in Piccole cose come queste.

Cosa significa per la sua famiglia il fatto che Bill abbia salvato Sarah

Probabilmente saranno ostracizzati ed emarginati

Prima di corrompere Bill, Madre Maria ha messo in chiaro il suo immenso potere. Ha chiesto a Bill delle sue figlie e ha notato che per le ragazze è sempre più difficile entrare nella scuola della chiesa. La moglie di Bill e le persone in città, come la signora Kehoe, hanno fatto pressione su Bill affinché rimanesse in silenzio. È evidente che la città non reagirà bene alle azioni di Bill. Anche la sua famiglia sarà scioccata dalle sue azioni. Il film lo dimostra anche alla fine. Anche se la famiglia di Bill non è stata coinvolta nella sua scelta, sentirà l’impatto delle sue azioni. Sarà difficile per loro, perché probabilmente non sono d’accordo con la sua scelta, in particolare per la moglie Eileen.

Bill Furlong ha lottato per entrare in contatto con la sua famiglia per tutto il film. Il momento in cui entra in contatto con la povera Sarah è un punto di svolta nell’arco di Bill. Una svolta che probabilmente non piacerà alla moglie Eileen.

Quando Bill e Sarah attraversano il ponte per tornare in città, tutti quelli che si trovano per strada guardano Bill e Sarah con occhi penetranti, ma lui continua ad aiutare Sarah, in difficoltà, a raggiungere la sua casa. Una volta arrivati a casa sua e assicurata la sicurezza di Sarah, Bill le presenta la sua famiglia. Si stavano divertendo in un’altra stanza quando Bill e Sarah entrano. La stanza diventa silenziosa. Poi lo schermo diventa nero. Il loro shock si percepisce attraverso lo schermo.

Bill era responsabile di aver rivelato lo scandalo della Lavanderia Magdalene?

Nessun altro avrebbe aiutato quelle ragazze

Bill Furlong è un personaggio il cui cuore ha bisogno di essere riparato. Lotta con il suo passato giovanile e con la morte traumatica della madre. La responsabilità di Bill cresce con il progredire della storia. Prima nota una ragazza in difficoltà che entra nel manicomio, poi parla con le ragazze maltrattate all’interno del manicomio. Quando Bill incontra finalmente Sarah, la responsabilità che sente crescere dentro di sé si manifesta nell’azione. C’è voluto un po’ di tempo, ma quando Bill si è reso conto di essere gravato dal compito di salvare Sarah, la sua coscienza lo ha spinto ad agire.

L’impatto del convento fa sì che la gente taccia su questo tema, mentre altri sostengono che le ragazze in difficoltà della lavanderia Magdalene non sono di loro competenza. Il cuore caldo di Bill lo spinge a compiere piccoli atti di gentilezza che altri potrebbero mettere in discussione. La differenza è che lui sa di prendere la decisione moralmente giusta.

Cosa accadde al convento dopo piccole cose come queste?

In base alla storia vera su cui si basa il film, il convento alla fine avrebbe chiuso i battenti.

Il finale brusco di Piccole cose come queste ci impedisce di vedere le ripercussioni della decisione di Bill di salvare Sarah. Il film sfuma in nero con una dedica a tutte le vittime e ai sopravvissuti di queste lavanderie Magdalene in Irlanda dall’inizio del 1900 agli anni Novanta. Questi famigerati manicomi, rappresentati in Piccole cose come queste, sono stati oggetto di inchieste, risarcimenti e scandali. Alla fine il governo irlandese chiuse tutti questi luoghi e nel 1993 fu scoperta una fossa comune di donne provenienti da una di queste lavanderie.

Per quanto riguarda il film, il salvataggio di Sarah da parte di Bill susciterebbe probabilmente qualche contraccolpo anche nella timida comunità cattolica di New Ross, in Irlanda. Più probabilmente, avrebbe avuto ripercussioni a livello più nazionale, creando reazioni divisive e polarizzanti intorno al tema della religione e dei cattolici in Irlanda. Alla fine, il convento sarà costretto a chiudere a causa di uno scandalo e del governo nel decennio successivo.

Il vero significato di piccole cose come queste

Intervenite se c’è qualcosa di sbagliato

Piccole cose come queste è la storia di una persona tenera e distante, ma con un cuore che desidera fare del bene in una comunità cattolica dove il suo convento gestisce una lavanderia Magdalene che abusa delle ragazze. La gente della città ne è a conoscenza, ma lascia perdere. Ci vuole un personaggio come Bill, che sta lottando contro i suoi demoni e i suoi traumi passati, per capire che lasciar perdere questo problema dopo averlo vissuto in prima persona è la cosa moralmente più sbagliata da fare.

Il finale improvviso e ambiguo ci dice che le ripercussioni delle azioni di Bill non hanno importanza per lui. L’unica cosa che contava era fare la cosa giusta, cioè salvare Sarah. Questa è stata la sua redenzione e il passo finale nel perdono di Bill nei confronti del suo giovane io, traumatizzato dalla morte della madre. Una volta superato il trauma del passato, Bill può salvare Sarah senza paura.

Bill Furlong si assume il compito di compiere piccoli atti di gentilezza, anche se soffre per la sua giovinezza traumatica e per l’insonnia durante tutta la storia, che poi culmina in un enorme atto di gentilezza che farà arrabbiare tutti a New Ross, in Irlanda. Piccole cose come queste cerca di dire al suo pubblico che anche nelle circostanze più difficili, le persone sono in grado di compiere un grande atto di gentilezza, anche con i mezzi più semplici.