Piccole cose come queste, la spiegazione del finale

Il finale di Piccole cose come queste è allo stesso tempo commovente e straziante. Tratto dal romanzo storico di Claire Keegan, il nuovo film di Cillian Murphy lo vede nei panni del minatore Bill Furlong, un uomo tranquillo e pacato che soffre di insonnia, con una moglie e cinque figlie. Offrendo una delle migliori interpretazioni di Cillian Murphy, Piccole cose come queste vede la vita del suo personaggio prendere una svolta quando si imbatte in una lavanderia Magdalene nascosta in un convento che maltratta le ragazze e decide di aiutarle.

Bill viene coinvolto nel dilemma di una ragazza di nome Sarah e cerca di proteggerla dalla corrotta Madre Mary. Lei minaccia e corrompe sottilmente Bill affinché mantenga il silenzio su tutto ciò che ha visto. La notizia dell’interazione di Bill con Madre Mary si diffonde in città e i personaggi di Piccole cose come queste consigliano a Bill di rimanere in silenzio. Ma alla fine, la moralità di Bill ha la meglio, con un finale in cui a Sarah viene promesso un futuro migliore.

Perché Bill torna per salvare Sarah nel finale di Piccole cose come queste

Doveva fare qualcosa perché lei era stata privata della possibilità di scegliere

Quando Bill incontra Sarah per la prima volta, le suore del convento la costringono a dire che alcune ragazze del convento l’hanno lasciata nel capanno dopo aver giocato a nascondino, in netto contrasto con l’ovvio fatto che le suore stanno costringendo Sarah a dormire nel capanno come punizione per la sua gravidanza illegittima. Quando Bill entra per discutere la questione con Madre Mary, è chiaro che Sarah ha molta paura di lei. È anche chiaro dalla loro interazione che persino Bill è nervoso nei confronti di Madre Mary. Nonostante ciò, Bill offre aiuto a una delle ragazze e alla fine aiuta Sarah.

Bill è una persona gentile e dal cuore tenero che alla fine mostra il coraggio morale che ha cercato per tutto il film. Il suo atto di gentilezza è ciò di cui sia Bill che Sarah hanno bisogno.

Durante tutto il film, Bill ha cercato qualcosa da fare una volta venuto a conoscenza degli abusi nella lavanderia, anche se non sapeva bene come aiutare. Bill è una persona gentile e dal cuore tenero che alla fine mostra il coraggio morale che ha cercato per tutto il film. Il suo atto di gentilezza è ciò di cui sia Bill che Sarah hanno bisogno.

Nel film si capisce che la madre di Bill era una domestica di una donna ricca. La madre di Bill non poteva dargli molto, il che lo frustrava a causa della sua mancanza di scelta. Quando lei morì tragicamente, Bill si sentì in colpa e non si perdonò mai per la sua morte. Questo fardello influì pesantemente sul desiderio travolgente di Bill di aiutare in Piccole cose come queste.

Cosa significa per la sua famiglia il fatto che Bill abbia salvato Sarah

Probabilmente saranno emarginati e allontanati

Madre Mary ha chiarito il suo immenso potere prima di corrompere Bill. Ha chiesto a Bill delle sue figlie e ha fatto notare che per le ragazze sta diventando sempre più difficile entrare nella scuola della chiesa. La moglie di Bill e le persone della città, come la signora Kehoe, hanno fatto pressione su Bill affinché rimanesse in silenzio. È evidente che la città non reagirà bene alle azioni di Bill. Anche la sua famiglia rimarrà scioccata dalle sue azioni. Il film lo mostra chiaramente alla fine. Sebbene la famiglia di Bill non sia stata coinvolta nella sua scelta, ne subirà comunque le conseguenze. Sarà difficile per loro, poiché probabilmente non saranno d’accordo con la sua scelta, in particolare sua moglie Eileen.

Bill Furlong ha lottato per instaurare un legame con la sua famiglia durante tutto il film. Il momento in cui entra in contatto con la povera Sarah è un punto di svolta nell’arco narrativo di Bill. Un momento che probabilmente non sarà ben accolto da sua moglie Eileen.

Quando Bill e Sarah attraversano il ponte per tornare in città, tutti per strada guardano Bill e Sarah con occhi penetranti, ma lui continua ad aiutare Sarah, in difficoltà, fino a casa sua. Una volta arrivati a casa sua e assicurato a Sarah che è al sicuro, la presenta alla sua famiglia. Stavano divertendosi in un’altra stanza quando Bill e Sarah sono entrati. La stanza diventa silenziosa. Poi lo schermo diventa nero. Il loro shock si percepisce attraverso lo schermo.

Bill è stato responsabile di aver reso pubblico lo scandalo della lavanderia della Maddalena?

Nessun altro avrebbe aiutato quelle ragazze

Bill Furlong è un personaggio il cui cuore ha bisogno di essere ricucito. È tormentato dal suo passato giovanile e dalla morte traumatica di sua madre. La responsabilità di Bill cresce man mano che la storia procede. Prima nota una ragazza in difficoltà che entra nel manicomio, poi parla con le ragazze maltrattate all’interno del manicomio. Quando Bill finalmente incontra Sarah, la responsabilità che sente crescere dentro di sé si manifesta in un’azione. Ci è voluto del tempo, ma una volta che Bill ha capito di avere il compito di salvare Sarah, la sua coscienza lo ha spinto ad agire.

L’impatto del convento fa sì che le persone rimangano in silenzio su questo tema, mentre altri sostengono che le ragazze in difficoltà nella lavanderia della Maddalena non sono una loro responsabilità. Il cuore gentile di Bill lo spinge a compiere piccoli atti di gentilezza che altri potrebbero mettere in discussione. La differenza è che lui sa di stare prendendo la decisione moralmente giusta.

Cosa è successo al convento dopo Piccole cose come queste?

Basandosi sulla storia vera su cui è basato il film, il convento alla fine avrebbe chiuso.

Piccole cose come queste, con il suo finale improvviso, ci impedisce di vedere le ripercussioni della decisione di Bill di salvare Sarah. Il film sfuma nel nero con una dedica a tutte le vittime e ai sopravvissuti di queste lavanderie della Maddalena in Irlanda dall’inizio del 1900 al 1990. Questi famigerati manicomi descritti in Piccole cose come queste sono stati oggetto di indagini, risarcimenti e scandali. Alla fine, il governo irlandese ha chiuso tutti questi luoghi e nel 1993 è stata scoperta una fossa comune di donne provenienti da una di queste lavanderie.

Per quanto riguarda il film, il salvataggio di Sarah da parte di Bill probabilmente susciterebbe alcune reazioni negative anche nella timida comunità cattolica di New Ross, in Irlanda. Più probabilmente, avrebbe ripercussioni a livello nazionale, creando reazioni divisive e polarizzanti intorno al dibattito sulla religione e sui cattolici in Irlanda. Alla fine, il convento sarebbe costretto a chiudere a causa dello scandalo e del governo nel corso del prossimo decennio.

Il vero significato di Piccole cose come queste

Intervieni se qualcosa non ti convince

Piccole cose come queste è la storia di una persona pacata e distaccata con un cuore desideroso di fare del bene in una comunità cattolica dove il convento gestisce una lavanderia Magdalene che abusa delle ragazze. La gente del paese ne è a conoscenza, ma lascia correre. Ci vuole un personaggio come Bill, che sta combattendo i suoi demoni e i traumi del passato, per rendersi conto che ignorare la questione dopo averla vista con i propri occhi è moralmente sbagliato.

Il finale improvviso e ambiguo ci dice che Bill non si cura delle ripercussioni delle sue azioni. L’unica cosa che contava era fare la cosa giusta, ovvero salvare Sarah. Questa è stata la sua redenzione e il passo finale nel perdono di Bill verso il suo io più giovane, traumatizzato dalla morte della madre. Una volta superato il trauma del passato, Bill ha potuto salvare Sarah senza paura.

Bill Furlong si assume la responsabilità di compiere piccoli atti di gentilezza, anche se soffre per la sua infanzia traumatica e l’insonnia che lo affligge per tutta la storia, che poi culmina in un enorme atto di gentilezza che sconvolgerà tutti a New Ross, in Irlanda. Piccole cose come queste cerca di dire al suo pubblico che anche nelle circostanze più difficili, le persone sono capaci di compiere grandi atti di gentilezza, anche con i mezzi più semplici possibili.

Come è stato accolto il finale di Piccole cose come queste

Critici e fan hanno amato il film con Cillian Murphy

Piccole cose come queste è stato molto apprezzato, con una valutazione del 93% su Rotten Tomatoes e un punteggio dell’81% su Popcornmeter. Tuttavia, non tutti i fan sono rimasti colpiti dal film, e in particolare dal suo finale tranquillo. Una recensione su RT recita: “Lento e noioso, con un finale poco soddisfacente. Durante tutto il film ci chiediamo cosa stia succedendo nel convento senza mai scoprirlo davvero. È necessario consultare altre fonti dopo aver visto il film per capirlo meglio.“

Tuttavia, Richard Roeper ha scritto, nella sua recensione per il Chicago Sun-Times, che è stato uno dei migliori film che ha visto nel 2024:

“Diretto con precisione e tocchi visivi dickensiani da Tim Mielants, con Enda Walsh che ha adattato il romanzo omonimo di Claire Keegan, ”Small Things Like These“ colpisce ogni nota alla perfezione. Anche se Bill sembra spesso portare il peso del mondo sulle spalle, è grato per questa vita. Non può salvare tutti in quel convento, ma forse c’è spazio per un’altra ragazza intorno a quel tavolo da cucina”.

C’era anche un thread su Reddit che analizzava il finale di Piccole cose come queste. Molti fan sembravano apprezzare il finale aperto. Un utente di Reddit ha scritto: “Adoro il fatto che lasci aperto ciò che succede dopo. La sua famiglia soffrirà per la sua decisione di aiutare questa ragazza? Ne deriverà un bene maggiore o si tratterà solo di una ragazza salvata? E quale sarà il destino di questa ragazza, starà meglio fuori dalla lavanderia quando la società la vedrà come una donna perduta? … Fare la cosa giusta è giusto e, nel quadro generale, è la cosa migliore, indipendentemente dalle conseguenze in un caso specifico.“