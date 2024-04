Queen Bees – Emozioni senza età: la storia vera dietro il film

Sono numerosi, fortunatamente, i film che hanno il coraggio di affrontare la terza età, spesso dimostrando come questo periodo della vita possa essere ancora ricco di sorprese e nuove occasioni. Film come Ella e John, Le nostre anime di notte, Marigold Hotel o l’italiano Free – Liberi, sono solo alcuni esempi tra i tanti in cui si affronta l’anzianità sotto sfumature diverse, con temi che vanno dalla memoria e il tempo alla malattia, senza dimenticarsi però di raccontare anche delle relazioni e delle nuove avventure che si possono vivere. Un altro titolo appartenente a questa categoria è Queen Bees – Emozioni senza età.

Diretto nel 2021 da Michael Lembeck – noto per i film Che fine ha fatto Santa Claus? (2002) e Santa Claus è nei guai (2006) – questo offre agli spettatori una storia tanto commovente quanto divertente su quella fase di vita troppo spesso considerata in termini negativi. Originariamente il titolo del film era Welcome to Pine Grove!, ma è poi stato cambiato in Queen Bees – Emozioni senza età, che a parte per il sottotitolo italiano fa riferimento alle api regine e al loro essere il cuore dell’alveare e di quanto avviene in esso. Così sono anche le protagoniste di questo film, donne ricche di risorse e sorprese.

Si tratta dunque di una spensierata commedia che offre molteplici spunti di riflessione e buoni sentimenti, che grazie ora al suo passaggio televisivo può essere scoperta o riscoperta. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Queen Bees – Emozioni senza età. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui ci si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Queen Bees – Emozioni senza età

Protagonista del film è Helen Wilson, un’anziana vedova che ha conquistato una sua indipendenza e vive serenamente la sua routine quotidiana. Quando però la casa in cui abita deve essere ristrutturata, la donna è costretta a trasferirsi per il periodo necessario in una comunità per anziani, la Pine Grove Senior Community. Inizialmente non è facile per lei abituarsi a dividere lo spazio con altre persone, e le dinamiche interne del centro la spiazzano. Le sembra di essere tornata ai tempi del liceo, deve partecipare ad attività di gruppo e corsi di vario genere.

Si trova infatti a relazionarsi con vedove ancora energiche e vitali, spietati tornei di bridge e un gruppetto di prepotenti “cattive ragazze”. Saranno però proprio queste ultime a riuscire nel farla uscire dal suo guscio e rimettersi in gioco. Piano piano, Helen riscopre così grazie alle sue nuove amiche la gioia della condivisione e, contro ogni sua aspettativa, ha di nuovo anche l’occasione d’innamorarsi, dopo tanti anni, grazie all’arrivo di Dan, un nuovo ospite della struttura. Ben presto, Helen si troverà dunque a dover scegliere dove desidera trascorrere il resto della sua vita.

Ad interpretare Helen Wilson vi è l’attrice Ellen Burstyn, attrice premio Oscar celebre per i film L’esorcista (1973) e Alice non abita più qui (1975). Accanto a lei, nel ruolo di sua figlia Laura vi è l’attrice Elizabeth Mitchell, mentre il nipote Peter Crane è interpretato da Matthew Barnes. Recitano poi nel film Loretta Devine nel ruolo di Sally Hanson, Jane Curtin in quello di Janet Poindexter, Ann-Margret in quello di Margot Clark e l’attore Christopher Lloyd – l’iconico Doc di Ritorno al futuro – nel ruolo di Arthur Lane. Ad interpretare Dan Simpson, l’uomo di cui Helen si innamora, vi è invece James Caan, qui alla sua ultima apparizione cinematografica prima della scomparsa.

La storia vera dietro il film

Pur non essendo un vero e proprio adattamento di una reale vicenda, Queen Bees – Emozioni senza età è in ogni caso basato su una storia realmente avvenuta alla nonna del produttore del film Harrison Powell, la quale ha trovato una seconda possibilità d’amore dopo essersi trasferita in una comunità di pensionati da vedova. Stando a quanto raccontato da Powell, nel nuovo ambiente la nonna si è trovata innanzitutto a confrontarsi con una serie di dinamiche come gruppi di amici, simpatie e antipatie, scherzi e giochi. Inizialmente, sempre secondo le parole del produttore, la donna non voleva saperne di tutto ciò.

“Ma la riluttanza iniziale pian piano ha lasciato spazio alla voglia di rimettersi in gioco. È così tornata a fare amicizia, a ridere, a nuotare e persino a innamorarsi. Ha anche conosciuto un uomo meraviglioso e ha finito con lo sposarlo. La sua è stata una lezione di vita che meritava di essere raccontata. In fondo, è un invito a non chiudere mai le porte e a rimanere ottimisti, qualunque sia l’età che ognuno abbia”. È così che, guardando alla seconda vita avuta da sua nonna, Powell ha avuto l’ispirazione per il film, incentrato sulle seconde possibilità della vita e sul non smettere mai di sorprendersi.

Il trailer di Queen Bees – Emozioni senza età e dove vederlo in streaming e in TV

Sfortunatamente Queen Bees – Emozioni senza età non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di venerdì 26 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 3. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.