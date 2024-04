Diabolik: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Uno dei personaggi più iconici del mondo dei fumetti italiani è senza dubbio Diabolik, ideato da Angela e Luciana Giussiani nel 1962. Nei decenni è diventato un vero e proprio simbolo culturale, con ad oggi oltre 900 numeri pubblicati. Diabolik ha portato alla nascita del genere del fumetto nero italiano, del quale è stato il precursore generando numerosi epigoni. Con il crescere del suo successo è naturalmente approdato anche al cinema, dove di recente ha trovato nuova vita grazie alla trilogia ideata dai Manetti Bros., il cui primo film, intitolato semplicemente Diabolik (qui la recensione), è arrivato sul grande schermo nel 2021.

Si è trattata della seconda trasposizione cinematografica del personaggio ideato dalle sorelle Giussani dopo il film omonimo del 1968 diretto da Mario Bava. L’idea di riportare Diabolik sul grande schermo, a oltre mezzo secolo di distanza dall’unico precedente, incontra il favore di Mario Gomboli, direttore della Astorina, rimasto positivamente colpito da precedenti lavori dei Manetti quali L’ispettore Coliandro e Ammore e malavita, e che in merito alla genesi del progetto commentò: “quello che mi fece capire che finalmente avevo a che fare con le persone giuste fu la loro passione, la conoscenza del personaggio e delle sue peculiarità”.

Questo nuovo film viene infatti pensato per i grandi appassionati del personaggio e dei suoi fumetti, con numerosi espedienti che richiamano le sue avventure cartacee. È però perfettamente fruibile anche di chi non sa nulla a riguardo e si ritroverà così ad assistere alle avventure del più affascinante dei ladri italiani. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Diabolik. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La storia dietro il nome e iI fumetto da cui è tratto il film

Il nome del personaggio deriva da un fatto di cronaca nera avvenuto a Torino nel 1958, dove misterioso assassino lasciò sul luogo del delitto una lettera dove si firmava Diabolich. Tre anni dopo nasceva Diabolik, per cui il quale le autrici decisero di ispirarsi a quel nome. Inizialmente il personaggio avrebbe dovuto chiamarsi Diabolicus, ma si preferì scriverlo con la lettera «K», perché Angela la riteneva più adatta a un personaggio come quello che aveva in mente. Per quanto riguarda il fumetto a cui il film del 2021 si ispira, questo è L’arresto di Diabolik, pubblicato nel marzo del 1963, dove compare inoltre per la prima volta Eva Kant e anche il rifugio del protagonista.

La trama e il cast di Diabolik

Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. In Lady Kant, l’incorruttibile e determinato Ispettore Ginko trova dunque il modo di intrappolare il criminale e questa volta per Diabolik non sarà facile liberarsi del suo avversario.

Ad interpretare Diabolik vi è l’attore Luca Marinelli, mentre l’attrice Miriam Leone interpreta Eva Kant. L’Ispettore Ginko è interpretato da Valerio Mastandrea, mentre completano il cast gli attori Alessandro Roja nel ruolo del viceministro Giorgio Caron, Serena Rossi in quello di Elisabetta Gay, fidanzata di Diabolik, e Vanessa Scalera in quello di Flora, segretaria di Caron. Vi è poi un cameo di Claudia Gerini nei panni della signora Morel. Il giudice nella sequenza del processo, invece, è interpretato da Mario Gomboli, autore e redattore capo del fumetto “Diabolik”.



Le location del film: ecco dove è stato girato

Le riprese di Diabolik si sono svolte in diverse località italiane, tra l’Emilia Romagna e la Lombardia, ma anche Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. In quest’ultima, più precisamente a Courmayeur si sono infatti svolte le prime giornate di riprese relative alla località montana di Bellair, dove compare Eva Kant. Nel film sono presenti luoghi simbolo della località valdostana come il resort Coeur des Neiges e il Grand Hotel Royal e Golf. La fittizia cittadina di Clerville è invece poi stata ricreata con riprese tra Milano e Bologna e in quest’ultima sono anche state girate le scene dell’inseguimento in auto.

Sempre a Bologna è stata utilizzata la suite presidenziale Giambologna del Grand Hotel Majestic, trasformato per l’occasione nel Grand Hotel Excelsior dove alloggia Lady Kant. Trieste, invece, viene invece principalmente adoperata per l’ambientazione della città marittima di Ghenf. In particolare, la Stazione Marittima viene usata per gli esterni della Banca Centrale di Ghenf. I protagonisti attraversano anche la strada Napoleonica, da cui si può ammirare il panorama sul golfo, e Portopiccolo, borgo di mare incastonato nella baia di Sistiana (frazione del comune sparso di Duino-Aurisina).

I sequel del film: Diabolik – Ginko all’attacco! e Diabolik – Chi sei?

Prima ancora dell’uscita di Diabolik, è stato annunciato che il film sarebbe stato il primo di una trilogia dedicata al personaggio. Tuttavia, a partire dal secondo film ad interpretare l’iconico ladro non è più Luca Marinelli bensì Giacomo Gianniotti, celebre per essere stato il Dr. Andrew DeLuca nella serie televisiva Grey’s Anatomy. Il primo di questi sequel, Diabolik – Ginko all’attacco! è uscito nel 2022, mentre nel 2023 è arrivato il terzo e conclusivo capitolo, Diabolik – Chi sei?, che ha portato a conclusione le vicende dei tre personaggi principali. Questi due sequel, tuttavia, hanno ottenuto minor successo al box office rispetto al film del 2021.

Il trailer di Diabolik e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Diabolik grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Infinity e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 26 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 2.