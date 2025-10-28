Rosemary’s Baby, la spiegazione del finale del cult di Roman Polanski

Il finale di Rosemary’s Baby contribuisce a consolidarne la fama come uno dei migliori film horror di tutti i tempi e lascia lo spettatore con un brivido finale. Basato sul romanzo di Ira Levin, Rosemary’s Baby vede Mia Farrow nei panni dell’aspirante madre Rosemary Woodhouse, che si trasferisce in un vecchio condominio in stile rinascimentale a New York City chiamato Bramford con il marito manipolatore Guy (John Cassavetes). Dopo essere rimasta incinta, Rosemary inizia a sospettare dei suoi vicini e crede che abbiano intenzioni malvagie nei confronti del suo bambino non ancora nato, spingendola a lottare per riprendere il controllo mentre tutti le dicono che è solo frutto della sua immaginazione.

Fino al finale iconico del film horror, Rosemary sembra immaginarsi gli inquietanti avvenimenti al Bramford: le sue teorie sono così inverosimili che sarebbe logico smontarle. È più probabile che sia la sua immaginazione a scatenarsi piuttosto che la verità che il suo condominio sia pieno di satanisti dell’alta società. Poi, le teorie di Rosemary vengono confermate in uno dei finali più agghiaccianti della storia del cinema. Tuttavia, dal canto satanico agli occhi demoniaci allo sguardo inquietante d’amore che Rosemary rivolge al suo bambino, gran parte del finale del film è aperto all’interpretazione.

Cosa succede nel finale di Rosemary’s Baby

Rosemary prende la scioccante decisione di diventare madre del figlio del diavolo

Alla fine di Rosemary’s Baby, i sospetti paranoici della protagonista vengono finalmente confermati quando scopre che la congrega dei suoi vicini sta adorando il suo neonato sotto una croce capovolta, cantando con entusiasmo “Hail Satan!” Quando Rosemary partorisce, viene immobilizzata e sedata dai membri della congrega. Più tardi, riprende conoscenza e le viene detto che il suo bambino è nato morto. Tuttavia, scopre che il suo latte materno è stato conservato, quindi, ancora una volta, sospetta che le abbiano mentito.

Convinta che il suo bambino sia ancora vivo, Rosemary trova un passaggio segreto che conduce all’appartamento dei vicini, lo stesso passaggio che la congrega ha usato per infiltrarsi nella stanza quando lei ha cercato di chiuderli fuori. Rosemary attraversa questo passaggio e trova suo figlio, Adrian, disteso in una culla avvolta nel nero, circondato da entusiasti adoratori di Satana, tra cui Guy, riuniti per festeggiare la sua nascita. Stanno tutti dando una festa perversa.

Guy dice a Rosemary che se crescerà il bambino, sarà ricompensata. Non dovrà diventare un membro ufficiale della setta di adoratori di Satana, dovrà solo essere una madre amorevole per Adrian.

Quando Rosemary guarda dentro la culla, è inorridita da ciò che vede. Guy dice a Rosemary che se crescerà il bambino, sarà ricompensata. Non deve diventare un membro ufficiale della setta che adora Satana, deve solo essere una madre amorevole per Adrian. Inizialmente rifiuta l’offerta e sputa in faccia a suo marito. Tuttavia, quando sente il pianto del neonato, il suo istinto materno prende il sopravvento, cambia idea e decide di prendere con sé il bambino anche sapendo che è l’Anticristo.

Cosa voleva la congrega dal bambino di Rosemary?

Rosemary è stata inconsapevolmente scelta per dare alla luce l’Anticristo

La congrega satanista è così desiderosa di mettere le mani sul bambino di Rosemary perché è la loro divinità malvagia, l’Anticristo. Inizialmente la congrega aveva scelto Terry Gionoffrio, un tossicodipendente in fase di recupero, per portare in grembo l’Anticristo. La storia inedita di Terry è raccontata in modo più approfondito nel prequel di Rosemary’s Baby, Apartment 7A, in streaming su Paramount +. Dopo la sua morte, per mano sua, la congrega ha rivolto la propria attenzione a Rosemary.

Il suo incubo di essere aggredita da una presenza demoniaca era un’esperienza reale in cui era stata ingravidata dal figlio di Satana. La nascita dell’Anticristo ha conseguenze globali per le anime dell’umanità. Nella Bibbia, l’Anticristo è profetizzato per opporsi a Gesù Cristo e prendere il suo posto prima della Seconda Venuta.

Cosa c’è che non va negli occhi del bambino di Rosemary?

Rosemary chiede alla congrega: “Cosa avete fatto ai suoi occhi?” e il leader della setta Roman Castevet (Sidney Blackmer) risponde allegramente: “Ha gli occhi di suo padre”. Il padre non è Guy, ma il diavolo. Adrian ha gli stessi occhi terrificanti descritti nella Bibbia per Satana. Il pubblico non vede il bambino, ma il terrore di Rosemary alla vista dei suoi occhi demoniaci suggerisce che il bambino sia un mostro disumano.

Ciò che gli spettatori vedono nella loro mente quando Rosemary, spaventata, sbircia nella culla è senza dubbio molto più terrificante di qualsiasi cosa i registi potrebbero mostrare.

Nel finale inquietante del film, l’aspetto dell’Anticristo è lasciato all’immaginazione del pubblico. Ciò che gli spettatori vedono nella loro mente quando Rosemary, spaventata, sbircia nella culla è senza dubbio molto più terrificante di qualsiasi cosa i registi potrebbero mostrare. Gli occhi luminosi del demone che inizialmente ha attaccato Rosemary e l’ha ingravidata dell’Anticristo danno un’idea agghiacciante di come potrebbero essere gli occhi del suo bambino.

Perché Guy si è unito alla congrega di Minnie e Roman e cosa ha fatto a Rosemary

La congrega non sarebbe stata in grado di arrivare a Rosemary così facilmente se suo marito Guy non fosse stato segretamente in combutta con loro. Guy era un attore in difficoltà che non riusciva a ottenere il ruolo che lo avrebbe reso una star. Minnie e Roman sono riusciti a convincerlo a unirsi alla loro congrega e a tradire sua moglie promettendogli fama e successo come attore. Non appena lo ha incontrato, Roman ha capito che i maggiori punti deboli di Guy erano la sua vanità e la sua ambizione di diventare una star, quindi ha sfruttato questo aspetto per convincere il marito di Rosemary a unirsi al culto satanico.

Nel primo incontro di Guy con Minnie e Roman, è chiaro che questo è l’approccio di Roman. Adula Guy dicendogli che ha un talento immenso e che avrebbe già dovuto avere la sua grande occasione. Roman alla fine convinse Guy a unirsi alla loro setta e a provocare l’arrivo dell’Anticristo promettendogli la fama e il successo che aveva sempre desiderato. Questa è una delle tre tentazioni che il Diavolo usò per cercare di influenzare Gesù. Dopo aver fallito nel tentare Gesù placando la sua fame e mettendo in discussione l’amore di Dio, Satana tentò Gesù con una scorciatoia verso il potere e la gloria.

Guy è complice della manipolazione e dello sfruttamento di Rosemary da parte della setta. Ogni volta che lei mette in discussione le motivazioni nascoste di Minnie e Roman o le strane miscele che il suo medico la costringe a bere, Guy manipola Rosemary facendogli credere che i suoi sospetti sono infondati. Sapendo benissimo che la paranoia di Rosemary è fondata, Guy la convince che è tutta una sua fissazione.

Rosemary abbraccia la maternità

Quando Rosemary sente piangere il suo bambino, decide di abbracciare il ruolo di madre che ha tanto desiderato, nonostante la natura satanica del figlio. Tutto ciò che Rosemary ha sempre desiderato era diventare madre, e la nascita di Adrian le permette di farlo. È stata ingannata e manipolata per servire il Principe delle Tenebre e preparare la strada alla sua invasione della Terra, ma alla fine ha ottenuto ciò che voleva. Rosemary è così desiderosa di diventare madre e prendersi cura di un bambino che è disposta persino a crescere l’Anticristo con tutto l’amore e le cure che riserverebbe a qualsiasi altro bambino.

Il vero significato del finale di Rosemary’s Baby

Sebbene la sua storia tratti ampiamente temi religiosi e occulti, Rosemary’s Baby riguarda principalmente la difficile battaglia del femminismo. Rosemary vuole prendere in mano la propria vita, ma suo marito e il suo medico non le permettono di prendere alcuna decisione da sola. Quando si taglia i capelli per riconquistare un po’ dell’indipendenza che sente sfuggirle, Guy le dice che “è orribile”.

Quando cede alla congrega e cresce l’Anticristo come suo figlio, è certamente una decisione oscura e inquietante, ma almeno è una decisione che prende da sola.

Quando Rosemary perde la fiducia nel suo medico, Guy non le permette di consultarne un altro. Quando lei si sveglia con dei graffi sul corpo, Guy insinua con nonchalance di averla aggredita mentre dormiva, e questo per nascondere una verità ancora più oscura. Uscito all’inizio del movimento di liberazione delle donne, cinque anni prima della sentenza Roe contro Wade, la trama di Rosemary’s Baby è una metafora estrema del controllo sul corpo delle donne e della lotta delle donne per forgiare la propria identità in una società patriarcale oppressiva. È parte di ciò che lo rende uno dei film horror più influenti di tutti i tempi.

Tutte le decisioni di Rosemary sono prese dagli uomini, compreso suo marito. Come molte donne della sua epoca, Rosemary vuole prendere le proprie decisioni ed è frustrata dalla sua incapacità di farlo. Quando cede alla congrega e cresce l’Anticristo come suo figlio, è certamente una decisione oscura e inquietante, ma almeno è una decisione che prende per se stessa.

Come il finale di Rosemary’s Baby regge il confronto con altri grandi finali horror

Rosemary’s Baby è stato un grande successo quando è uscito nel 1968 e ha contribuito a inaugurare una nuova era di film horror mainstream. Gran parte della sua reputazione deriva dalla potente scena finale, che è ancora considerata uno dei finali più belli del genere. La conclusione della storia lega insieme tutti i fili e porta i temi del film al culmine, risultando allo stesso tempo terrificante e lasciando il pubblico con un pensiero cupo mentre iniziano a scorrere i titoli di coda. È un finale cupo che ha influenzato molti altri film horror successivi.

Rosemary’s Baby e The Omen sono spesso considerati film horror simili, poiché entrambi trattano il tema di un bambino che sarebbe il figlio del diavolo. Il presagio è uscito dopo Rosemary’s Baby e offre un finale altrettanto agghiacciante. Si conclude con il protagonista diplomatico interpretato da Gregory Peck che accetta che suo figlio Damien sia l’anticristo e tenta di ucciderlo, solo per essere ucciso dalla polizia. La scena finale mostra che Damien è stato adottato dall’amico di Peck, il presidente degli Stati Uniti. Come Rosemary’s Baby, i momenti finali suggeriscono conseguenze agghiaccianti.

Anche altri film horror moderni hanno offerto alcuni dei finali più impactanti, pur essendo simili a Rosemary’s Baby.

Anche altri film horror moderni hanno offerto alcuni dei finali più impactanti, pur essendo simili a Rosemary’s Baby. Midsommar è un altro film incentrato su una setta mortale, ma che affronta anche temi come le relazioni tossiche e l’ascesa al potere di una donna. Alla fine, Dani (Florence Pugh) viene incoronata regina della festa di mezza estate, mentre scopre che il suo ragazzo l’ha tradita e che la setta ha ucciso tutti gli altri visitatori. I momenti finali di Midsommar vedono Dani guardare mentre bruciano vivo il suo ragazzo, sorridendo gradualmente e, come Rosemary, accettando questa nuova realtà.

Il finale di Rosemary’s Baby è al pari di tanti altri grandi finali di film horror che dimostrano quanto possa essere efficace concludere il film con un’idea oscura e inquietante. Mentre ci sono film horror che sembrano più trionfanti e ottimisti nei loro momenti finali, altri classici come L’invasione degli ultracorpi, The Wicker Man, The Blair Witch Project e persino film horror più realistici come The Vanishing rimangono impressi nella mente del pubblico con l’idea che il male vince.