Florence Pugh: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Florence Pugh si è fatta notare grazie alla sua partecipazione a film di grande rilievo, acquisendo sempre più notorietà e arrivando a collaborare con importanti registi e attori. Tra le nuove promesse della sua generazione, l’attrice si è distinta recitando tanto in film drammatici quanto in thriller e horror, dimostrando una versatilità che può essere il suo punto di forza per il futuro. La carriera dell’attrice appare infatti promettente, e punta a maturare con il tempo.

Ecco 10 cose che forse non sai di Florence Pugh.

I film e le serie TV in cui ha recitato Florence Pugh

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice esordisce al cinema nel 2014 con il film The Falling. Acquista tuttavia notorietà nel 2016 grazie al ruolo da protagonista nel film Lady Macbeth. Da quel momento prende parte a lungometraggi di rilievo come L’uomo sul treno – The Commuter (2018), Outlaw King – Il re fuorilegge (2018), Una famiglia al tappeto (2019) e Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019) con cui consacra la sua popolarità. Sempre nel 2019 partecipa al film Piccole donne (2019) accanto all’attrice Saoirse Ronan. Nel 2021 recita nel film Marvel Black Widow accanto all’attrice Scarlett Johansson. Recita poi in Dont’ Worry, Darling (2022), Il prodigio (2022), A Good Person (2023), Oppenheimer (2023), Dune – Parte Due (2024), We Live in Time (2024) e Thunderbolts* (2025).

Florence Pugh in Piccole donne

2. Ha avuto poco tempo per imparare il suo monologo. Il grande discorso di Amy sul matrimonio non era nella sceneggiatura iniziale, ma è stato suggerito da Meryl Streep. L’attrice ha affermato che nel film doveva esserci un momento che permettesse al pubblico moderno di comprendere la vera impotenza delle donne in quel periodo. Non solo non potevano votare o lavorare, ma con il matrimonio perdevano la proprietà del denaro, dei beni e dei figli. Secondo Florence Pugh, le battute le furono date pochi minuti prima di girare la scena ed erano scritte a mano su un pezzo di carta straccia.

Florence Pugh protagonista di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati

3. Si è sentita in colpa nei confronti del suo personaggio. Riguardo all’ultimo giorno di riprese, Florence Pugh ha dichiarato in un’intervista rilasciata qualche anno dopo l’uscita del film: “Ho creato una persona così triste e poi mi sono sentita in colpa per averla creata e poi abbandonata (…) Non mi era mai successo prima. Ho sempre pensato che tutti i miei personaggi, una volta che li lasciavo, si sarebbero ripresi (…) Lei non è in grado di badare a se stessa, quasi come se avessi creato questa persona e poi l’avessi abbandonata quando sono dovuto andare a fare un altro film”.

Florence Pugh in Oppenheimer

4. Ha vissuto un momento imbarazzante sul set. Durante un panel di Oppenheimer con Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh e Jamie Dornan come moderatore, Pugh ha rivelato che la cinepresa si è rotta durante la scena di sesso tra lei e Murphy, e che i due hanno dovuto giacere a letto tenendosi nudi mentre la troupe cercava di ripararla. Cercando di ignorare l’imbarazzo del momento, ha iniziato una conversazione con la troupe su quello che stavano facendo perché era interessata a saperne di più sulla macchina da presa e sulla produzione.

Florence Pugh e Andrew Garfield protagonisti di We Live in Time

5. Hanno dato vita ad una discussa scena di sesso. Nel 2024 l’attrice recita accanto ad Andrew Garfield nel romantico We Live in Time. A quanto riportato, durante le riprese i due si sono spinti più in là del dovuto con una scena di sesso. “Facemmo la prima ripresa di questa scena di sesso davvero molto intima. Nella stanza c’eravamo solo io e Florence e l’operatore. La scena comincia e diventa subito molto passionale grazie alla nostra coreografia. Ci siamo sentiti così coinvolti che ci siamo spinti probabilmente un po’ più in là di quanto avremmo dovuto perché non abbiamo sentito dire ‘stop’“, ha raccontato Garfield.

Florence Pugh in Dune – Parte Due

6. Ha interpretato una principessa nel secondo capitolo del franchise. Pugh fa la sua comparsa in Dune – Parte Due nel ruolo della principessa Irulan, figlia dell’imperatore e promessa sposa di Paul Atreides. Non sono molte le scene in cui compare, ma l’importanza del personaggio ha fatto sì che l’attrice venisse considerata come una delle protagoniste del film. Il suo ruolo, ad ogni modo, dovrebbe essere molto più ampio in un ancora non confermato terzo lungometraggio.

Florence Pugh fa parte della famiglia Marvel

7. Ha un ruolo importanto nel MCU. Nel 2021 l’attrice ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Yelena Belova, presentata per la prima volta in Black Widow. L’attrice ha poi ripreso il ruolo in alcuni episodi della serie Hawkeye, per poi venire confermata come principale protagonista di Thunderbolts*, film Marvel in arrivo nel 2025 dove Yelena si ritroverà a far parte di un gruppo di improbabili eroi chiamati a risolvere una minaccia ad oggi non ancora svelata.

Florence Pugh e l’ex fidanzato Zach Braff

8. Ha avuto una relazione con l’attore e regista. Nel 2019 l’attrice è stata fotografata in compagnia dell’attore e regista Zach Braff, di 21 anni più grande di lei, con il quale ha poi confermato di avere una relazione sentimentale. Braff è noto per essere stato JD nella serie comedy Scrubs (2001-2010) e per aver diretto i film La mia vita a Garden State (2004) e Insospettabili sospetti (2017). I due sono stati insieme fino al 2022, ma nel 2023 è uscito il film A Good Person, diretto da Braff e interpretato e prodotto da Pugh.

Florence Pugh ha un nuovo fidanzato

Florence Pugh ha conferma di avere una nuova relazione a British Vogue: “Sì. Stiamo capendo cosa siamo veramente. E penso che per la prima volta non mi sto permettendo di andare sulle montagne russe“. In quell’occasione non ha però confermato pubblicamente con chi sta uscendo, ma il popolo di internet l’ha scoperto grazie a una combinazione di indagini e foto dei paparazzi. Il nuovo compagno sarebbe dunque Finn Cole, noto per aver interpretato Michael Gray in Peaky Blinders.

Florence Pugh è su Instagram

9. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo personale, dove è seguita da 10 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o colleghi, ma numerose sono anche le foto realizzate per promuovere i propri progetti da interprete, nonché immagini tratte dalle premiere a cui ha preso parte.

L’età e l’altezza di Florence Pugh

10. Florence Pugh è nata ad Oxford, Inghilterra, il 3 gennaio 1996. L’altezza complessiva dell’attrice è di 162 centimetri.

