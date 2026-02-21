James Gunn risponde alle voci sul The Batman 3 di Robert Pattinson

Le riprese di The Batman – Part II non sono ancora iniziate, ma le voci DC hanno già iniziato a circolare sul terzo capitolo.

A James Gunn, che non è estraneo a smentire le voci su ciò che sta accadendo ai DC Studios, è stato recentemente chiesto su Threads se fosse vero che The Brave and The Bold non sarebbe uscito a breve perché vogliono prima completare il franchise di Matt Reeves, accelerando la produzione di The Batman 3. Il co-CEO dei DC Studios ha risposto: “Non so cosa sia, ma non sto accelerando nulla, a parte le nostre sceneggiature che si stanno preparando per entrare in produzione.”]

Gunn ha anche chiarito che il film The Brave and the Bold non dovrà aspettare la conclusione del franchise Elseworlds di Reeves in una risposta successiva. Ha semplicemente risposto: “No“, nel post seguente.

Dopo aver appreso maggiori dettagli sul contenuto della voce, un utente ha spiegato che a Daniel RPK era stato detto che Gunn stava spingendo affinché The Batman 3 uscisse più velocemente, sostenendo di voler concludere la trilogia in modo da poter andare avanti senza avere due Batman contemporaneamente. Ma il regista di Superman e Man of Tomorrow ha chiarito che non c’è nulla di vero in questo, affermando: “Non è corretto. Beh, voglio dire, non so se sia corretto che a DPK sia stato detto questo, ma l’informazione è errata”.

Il cast di The Batman – Part II è stato in pre-produzione negli ultimi mesi, in vista dell’inizio delle riprese a maggio. Scarlett Johansson e Sebastian Stan si uniranno al cast del sequel, con la star di Bucky Barnes che interpreterebbe Harvey Dent.

The Brave and the Bold potrebbe avere Andy Muschietti come regista, ma il motivo per cui il film è ancora lontano dall’inizio delle riprese è che la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura. Sebbene Christina Hudson stia scrivendo la sceneggiatura, nessuno è stato ancora scelto per il ruolo del Cavaliere Oscuro del DCU.

L’uscita di The Batman – Part II è prevista per il 1° ottobre 2027, mentre The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita ufficiale.