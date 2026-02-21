HomeCinema News2026

James Gunn risponde alle voci sul The Batman 3 di Robert Pattinson

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
James Gunn 2025
James Gunn partecipa all'evento dedicato ai fan di Superman al Cineworld Leicester Square il 2 luglio 2025 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

Le riprese di The Batman – Part II non sono ancora iniziate, ma le voci DC hanno già iniziato a circolare sul terzo capitolo.

A James Gunn, che non è estraneo a smentire le voci su ciò che sta accadendo ai DC Studios, è stato recentemente chiesto su Threads se fosse vero che The Brave and The Bold non sarebbe uscito a breve perché vogliono prima completare il franchise di Matt Reeves, accelerando la produzione di The Batman 3. Il co-CEO dei DC Studios ha risposto: “Non so cosa sia, ma non sto accelerando nulla, a parte le nostre sceneggiature che si stanno preparando per entrare in produzione.”]

Gunn ha anche chiarito che il film The Brave and the Bold non dovrà aspettare la conclusione del franchise Elseworlds di Reeves in una risposta successiva. Ha semplicemente risposto: “No“, nel post seguente.

Dopo aver appreso maggiori dettagli sul contenuto della voce, un utente ha spiegato che a Daniel RPK era stato detto che Gunn stava spingendo affinché The Batman 3 uscisse più velocemente, sostenendo di voler concludere la trilogia in modo da poter andare avanti senza avere due Batman contemporaneamente. Ma il regista di Superman e Man of Tomorrow ha chiarito che non c’è nulla di vero in questo, affermando: “Non è corretto. Beh, voglio dire, non so se sia corretto che a DPK sia stato detto questo, ma l’informazione è errata”.

Il cast di The Batman – Part II è stato in pre-produzione negli ultimi mesi, in vista dell’inizio delle riprese a maggio. Scarlett Johansson e Sebastian Stan si uniranno al cast del sequel, con la star di Bucky Barnes che interpreterebbe Harvey Dent.

The Brave and the Bold potrebbe avere Andy Muschietti come regista, ma il motivo per cui il film è ancora lontano dall’inizio delle riprese è che la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura. Sebbene Christina Hudson stia scrivendo la sceneggiatura, nessuno è stato ancora scelto per il ruolo del Cavaliere Oscuro del DCU.

L’uscita di The Batman – Part II è prevista per il 1° ottobre 2027, mentre The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Articolo precedente
Tommyknockers – creature del buio: un nuovo aggiornamento sul remake dal romanzo di Stephen King
Articolo successivo
Venom: in lavorazione un Film d’animazione dai registi di Final Destination Bloodlines
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved