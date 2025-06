Strange Darling, recap: tutti gli eventi in ordine cronologico

L’ordine cronologico degli eventi di Strange Darling offre una visione completa della trama del film e spiega perché è stato raccontato in ordine sparso. Il thriller del 2024 sui serial killer, scritto e diretto da JT Mollner, è composto da sei capitoli e un epilogo presentati in ordine sparso. Questo permette ai colpi di scena di svolgersi con un senso di disorientamento ancora maggiore e potrebbe essere uno dei motivi per cui il film ha ottenuto un punteggio Certified Fresh del 95% su Rotten Tomatoes e un elogio da Stephen King, che lo ha definito un “capolavoro intelligente” su X.

Il cast di Strange Darling è guidato da due star provenienti da diversi angoli del franchise di Scream. Sebbene entrambi i personaggi siano senza nome per tutto il film e abbiano solo nomi generici nei titoli di testa, The Demon è interpretato da Kyle Gallner, che ha interpretato Vince Schneider, vittima di Ghostface, nel sequel del 2022 Scream, oltre ad aver recitato in altri recenti titoli horror tra cui Smile e Mother, May I?. Al fianco di Gallner, The Lady è interpretata da Willa Fitzgerald, che ha interpretato il personaggio principale Emma Duval nelle prime due stagioni di Scream: The TV Series di MTV.

Mister Snuffle

Capitolo 1

Cronologicamente, la prima cosa che accade nel film thriller è l’avventura di una notte tra The Demon e The Lady, che flirtano nella sua auto parcheggiata fuori da un motel e alla fine entrano all’interno. Sebbene questo venga rivelato solo più avanti nel capitolo, durante questa conversazione, stabiliscono le regole per un incontro BDSM, inclusa una parola di sicurezza. Come richiesto, The Demon assume il ruolo di un killer spietato e The Lady usa la parola di sicurezza, dicendo che ha bisogno di una pausa ma assicurandogli che si sta divertendo e che vuole continuare.

La parola di sicurezza dà il titolo al capitolo 1, anche se i personaggi in realtà dicono “Mr. Snuffleupagus”.

Sebbene “Mister Snuffle” sia il primo capitolo di Strange Darling, nel film è presentato come terzo. Offre il primo vero indizio di ciò che potrebbe accadere tra i due personaggi, perché il momento in cui il Demonio sembra svelare le tendenze omicide che sono state mostrate nei capitoli precedenti si rivela essere parte del loro gioco prestabilito.

Ti piace fare festa?

Capitolo 2

Il secondo capitolo di Strange Darling continua l’incontro tra The Demon e The Lady nella stanza del motel. Mentre fa la difficile, lei gli offre della cocaina ma gli somministra di nascosto della ketamina. Mentre lui è svenuto, lei incide le iniziali “E.L.” sul suo petto e si prende una pausa in bagno per frugare tra le sue cose, dove scopre che lui è un poliziotto. Prima che lei possa sferrare il colpo mortale con il coltello, lui le spara con la pistola nascosta e lei fugge, accoltellando un impiegato del motel e rubando l’auto a una donna nella hall.

Questo capitolo è il quinto nell’ordine originale del film, rendendolo il penultimo capitolo prima dell’epilogo. Offre un contesto più completo su ciò che è accaduto esattamente nei primi momenti del film, spiegando perché The Demon sta inseguendo The Lady mentre sniffa cocaina per tenersi sveglio, oltre ad altri dettagli importanti su come lei è vestita e dove ha preso la sua auto.

Puoi aiutarmi? Per favore?

Capitolo 3

Il capitolo 3 riprende poco dopo il capitolo 2. Il Demone è salito sul suo furgone e sta sniffando cocaina per restare sveglio mentre insegue la Signora nella sua auto rubata, cercando di fermarla con il suo fucile. Le spara al parabrezza posteriore, causando un incidente, così lei fugge nel bosco, dove trova un campeggio abbandonato e usa dell’alcol per disinfettare la ferita al collo che le ha provocato il colpo di fucile del Demone nel capitolo 2. Poi corre attraverso il bosco e trova una capanna nelle vicinanze, dove bussa alla porta e chiede aiuto agli abitanti.

Quando la donna si avvicina alla capanna, gli abitanti stanno ascoltando una trasmissione radiofonica su Bigfoot, dove il conduttore è doppiato dall’attore Giovanni Ribisi, che è anche il direttore della fotografia del film.

Questo capitolo è il primo ad essere riprodotto nel film. Poiché riprende durante una scena di inseguimento frenetica senza dialoghi, permette al pubblico di supporre che il Demone sia il serial killer e che la Signora sia la sua vittima innocente che cerca di salvarsi la vita con ogni mezzo necessario.

La gente di montagna

Capitolo 4

Il capitolo 4 riprende tecnicamente poco prima del capitolo 3, seguendo la coppia sposata Frederick (Ed Begley Jr.) e Genevieve (Barbara Hershey) durante la loro idilliaca mattinata nella loro capanna di montagna prima che la Signora bussi alla loro porta in preda al panico. I due le offrono aiuto, ma quando Frederick cerca di chiamare la polizia, la Signora lo pugnala a morte. Cerca di evitare di uccidere Genevieve, trovando un posto comodo dove intrappolarla, ma quando Genevieve fugge e il Demonio si avvicina con il fucile, la Signora rinuncia alla donna e si nasconde in un congelatore.

“The Mountain People” è il quarto capitolo del film vero e proprio. Si trova all’incirca a metà del film e oltre, ed è qui che la storia rivela definitivamente che la Signora è un’assassina, anche se la sua storia completa non è ancora stata rivelata.

Qui, Kitty, Kitty…

Capitolo 5

Il capitolo 5 di Strange Darling è un’altra sequenza quasi completamente priva di dialoghi, anche se il titolo “qui, gattina, gattina…” viene ripetuto più volte dal Demone mentre vaga per la capanna della Gente delle Montagne e spara nei possibili nascondigli della Signora. La scena alterna frequentemente le immagini della sua ricerca e quelle di lei che accende un accendino all’interno di uno spazio chiuso, prima che lui spari al congelatore, scoprendo dove si trova e mettendola fuori combattimento.

[Questo] sta a significare che il Demone ha ucciso Frederick…

“Qui, Kitty, Kitty…” è il secondo capitolo mostrato nel film. A questo punto, il pubblico è ancora indotto a credere che il Demone sia un serial killer a caccia di una vittima innocente. Il fatto che stia dando la caccia alla Signora mentre il cadavere di Frederick giace in una pozza di sangue in cucina implica che il Demone abbia ucciso Frederick, anche se il capitolo 4 rivelerà in seguito che non è così. Il pubblico non sa ancora esattamente dove si nasconda la Signora nella casa, il che aumenta la tensione.

​​Chi è Gary Gilmore?

Capitolo 6

Dopo aver ammanettato la Signora e chiamato un amico in rinforzo, il Demone decide di non ucciderla per non rischiare una pena detentiva più severa. Lei si sveglia e recita un monologo in cui dice che non vuole morire, sottintendendo che ama il Demone, ma poi lo spruzza con lo spray al peperoncino e gli strappa un pezzo di collo, uccidendolo. Quando gli agenti di polizia Gale (Madisen Beaty) e Pete (Steven Michael Quezada) arrivano sulla scena, la donna finge di essere una vittima del Demone e Pete, con riluttanza, permette a Gale di portarla in ospedale per ricevere cure mediche.

Gary Gilmore, citato dalla donna nel suo monologo, è un vero assassino condannato a morte che nel 1977 ha chiesto di essere giustiziato dal plotto.

Mentre i tre stanno allontanandosi in auto, Genevieve si avvicina alla polizia e chiede aiuto. La Signora smaschera la donna sparandole alla testa e rivelando di essere la famigerata serial killer Electric Lady. Ordina a Gale, in preda al panico, di uscire dall’auto e fuggire nel bosco e dice a Pete di continuare a guidare.

Il capitolo finale della storia principale di Strange Darling è l’unico capitolo presentato in ordine cronologico. Ora che ogni dettaglio dei personaggi e delle loro motivazioni è stato rivelato, la storia della loro avventura di una notte finita male può giungere alla sua sanguinosa conclusione.​​​​​​​

The Electric Lady

Epilogo

Mentre si allontanano in auto, Pete chiede alla Lady perché uccide le persone e lei gli risponde che a volte vede dei diavoli al posto delle persone. In quel momento sembra vedere lui come un diavolo e gli spara uccidendolo. Mentre cammina lungo la strada, viene raccolta da una donna su un furgone. Quando punta una pistola contro la donna, l’autista se ne accorge e spara per prima alla Lady. Quindi chiama i servizi di emergenza e inizia a portare la Signora in ospedale, ma la Signora muore per le ferite riportate durante il tragitto.

L’epilogo di Strange Darling è il secondo e ultimo movimento della storia raccontata in ordine cronologico ed è essenzialmente un’estensione del capitolo 6. Probabilmente è presentato come un epilogo perché riguarda il destino finale della Signora piuttosto che presentare le storie intrecciate di lei e del Demone.