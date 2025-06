Strange Darling è basato su una storia vera? l’ispirazione tratta da un killer realmente esistito

Strange Darling è un thriller acclamato che racconta una storia contorta che coinvolge un serial killer, e gli spettatori potrebbero chiedersi se alcune parti del film siano basate su una storia vera e su un caso reale. Diretto da JT Mollner, Strange Darling è uno dei film più apprezzati del 2024, con una valutazione del 96% da parte della critica su Rotten Tomatoes e persino Stephen King che si è unito alle lodi. Con una trama non lineare costruita attorno a una donna e un uomo la cui avventura di una notte li porta entrambi a essere coinvolti nella caccia a un serial killer, è un film unico nel genere thriller poliziesco.

Ogni volta che un film affronta il tema dei serial killer, è naturale chiedersi se alcuni elementi siano ispirati a eventi reali o a un caso di omicidio realmente accaduto. In genere, se questo è il caso, all’inizio o alla fine del film compare una didascalia che recita “Basato su una storia vera”. Chiunque guardi Strange Darling al cinema non vedrà alcuna didascalia di questo tipo. Il film di Mollner permette agli spettatori di partecipare alla caccia al serial killer noto come “The Electric Lady”. Mentre Strange Darling conclude la storia, le domande sulla vera storia rimangono senza risposta.

Il regista di Strange Darling non ha confermato né smentito che il film sia ispirato a una storia vera

The Electric Lady esiste davvero?

Al momento non è confermato che Strange Darling sia basato su una storia vera. Il film non presenta la storia come se fosse basata su eventi reali o su un vero killer che ha ispirato gli omicidi di The Electric Lady. Ciò suggerirebbe che Strange Darling non sia basato su una storia vera, ma sia invece una storia completamente originale immaginata da JT Mollner. Non esiste alcun serial killer reale che abbia il nome di The Electric Lady. Tuttavia, JT Mollner ha anche rifiutato di confermare o smentire che Strange Darling contenga elementi di storia vera.

L’Electric Lady uccide le persone quando vede il diavolo al posto di una persona

In un’intervista con CBR, Mollner ha semplicemente risposto “Forse!” quando gli è stato chiesto se il film fosse basato su una storia vera. Ha incoraggiato il pubblico a fare delle ricerche e a scoprire se c’è qualcosa della vita reale che ha utilizzato per Strange Darling. Il motivo per cui ha rifiutato di rispondere direttamente alla domanda è perché temeva che scavare nelle possibili ispirazioni per gli omicidi potesse essere uno spoiler. Ha concluso dicendo che spera che Strange Darling sembri reale al pubblico, indipendentemente dal fatto che sia basato o meno su una storia vera.

In che modo la storia di Strange Darling è simile ai casi di serial killer reali

C’è una differenza fondamentale

Non c’è un paragone diretto tra la storia di Strange Darling e gli omicidi di The Electric Lady e gli eventi reali. Lei è spinta ad uccidere chiunque creda essere il diavolo, aggiungendo un elemento spirituale al caso. Tuttavia, questa motivazione è opposta a quella più comune nella vita reale e nei film, in cui qualcuno uccide per conto del diavolo. In questo senso, la storia del serial killer di Strange Darling è molto diversa da quella che si trova tipicamente in questo tipo di narrazioni o casi. Se esiste una storia vera che ha ispirato Strange Darling, deve ancora essere scoperta.