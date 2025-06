Prossimi film horror in uscita nel 2025

Prodotto dal regista di Spider-Man: No Way Home , Jon Watts, il prossimo capitolo di Final Destination cambierà le regole del franchise . Final Destination: Bloodlines è entrato in produzione nel marzo 2024. È stato diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein e co-sceneggiato da Guy Busick di Ready Or Not , Scream e Scream VI .

Sebbene non sia un sequel diretto (o un prequel) della trilogia, Fear Street: Prom Queen sarà ancora una volta un film in costume, ambientato nel 1988, in cui le “It Girls” della Shadyside High competono per diventare reginetta del ballo e alcune di loro iniziano a scomparire senza lasciare traccia. Una delle concorrenti cerca di rintracciare l’assassino, seguendo le tracce delle altre scomparse. La trilogia di Fear Street è stata sorprendentemente brutale e Fear Street: Prom Queen sembra destinato a continuare la serie di successi del franchise.

Il film è diretto da David Midell ( NightLights ), alla sua opera più importante fino ad ora. Sebbene fosse originariamente previsto per il weekend di Pasqua del 2025, l’uscita è stata posticipata al 6 giugno 2025, periodo perfetto per la stagione cinematografica estiva. Al fianco di Al Pacino e Dan Stevens, Abigail Cowen ( Chilling Adventures of Sabrina ) interpreterà Emma Schmidt, la giovane donna posseduta al centro del film.

Basato su una storia vera, The Ritual segue due sacerdoti che mettono da parte le loro differenze per salvare una giovane donna presumibilmente posseduta attraverso una serie di pericolosi esorcismi. Forse la più grande attrazione di The Ritual sarà Al Pacino , che interpreta Theophilus Riesinger, uno dei sacerdoti che lavora al fianco di Joseph Steiger, interpretato da Dan Stevens. I film sull’esorcismo sono piuttosto comuni nel genere horror, ma The Ritual si concentra sullo sviluppo dei personaggi oltre che sulle scene spaventose.

Fiennes ha dichiarato a Indie Wire che il film è incentrato su un ragazzo che cerca di portare la madre morente da un medico in Gran Bretagna, invasa dagli zombie. 28 Years Later ha terminato le riprese nell’agosto 2024 e uscirà il 20 giugno 2025. Anche il secondo capitolo ha terminato la produzione. Si vociferava che Cillian Murphy sarebbe tornato a interpretare il ruolo del primo film, ma è stato poi rivelato che Murphy non sarà nel film, che, come indica il titolo, è ambientato 28 anni dopo la sua prima apparizione.

7 So cosa hai fatto – 18 luglio 2025

Diretto da Jennifer Kaytin Robinson

La regista di Do Revenge, Jennifer Kaytin Robison, sta lavorando con la sua migliore amica, Sarah Michelle Gellar, per riportare in vita la serie.

Sebbene Gellar non faccia parte del cast del sequel di I Know What You Did Last Summer, sta aiutando la troupe e gli attori a ricreare il fascino unico dell’originale. Basato sui primi due film, il sequel vedrà l’attore originale Freddie Prinze Jr. affiancato da un cast di adolescenti completamente nuovo, terrorizzati dal pescatore.

I Know What You Did Last Summer è stato girato in Australia e uscirà il 18 luglio 2025. Anche Jennifer Love Hewitt ha firmato per affiancare Prinze Jr. e riprendere il ruolo di Julie James, l’ultima ragazza sopravvissuta dei film precedenti. Robinson non ha all’attivo alcun film horror come regista, ma ha diretto una commedia romantica e una commedia dark per adolescenti, quindi questo film potrebbe avere un umorismo nero oltre agli elementi horror. I Know What You Did Last Summer sembra seguire la formula dei sequel di successo come Halloween e Scream.