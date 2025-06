Strange Darling, la spiegazione del finale e della linea temporale

Strange Darling è uno dei successi più sorprendenti del 2024, ed ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale del film, compresa la sua struttura non lineare. Strange Darling è uno dei migliori thriller horror del 2024, ed è opinione quasi unanime che sia meglio andare a vedere questo film acclamato dalla critica senza sapere nulla della trama. La trama e la struttura non lineare del film rendono Strange Darling un’esperienza davvero unica, con un film thriller teso e divertente che ha un finale assolutamente esplosivo che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Strange Darling racconta la storia di un’avventura di una notte apparentemente normale che coinvolge segretamente un serial killer, ma il film gioca molto sull’identità del serial killer. Willa Fitzgerald e Kyle Gallner recitano nel cast di Strange Darling nei ruoli di The Lady e The Demon, e mentre inizialmente sembra che The Demon sia il serial killer, si scopre che in realtà è The Lady. Conosciuta come la famigerata Electric Lady killer, il personaggio di Fitzgerald cerca di uccidere il personaggio di Kyle Gallner, ma lui ribalta rapidamente la situazione e inizia a inseguirla violentemente.

Cosa succede nel finale di Strange Darling

Sebbene Strange Darling sia raccontato in ordine non cronologico, il film termina con un finale cronologico, con un settimo capitolo a sorpresa sotto forma di epilogo. Dopo aver ucciso The Demon, due poliziotti arrivano sulla scena del delitto. Tuttavia, credono erroneamente che l’Electric Lady sia la vittima, la fanno salire sulla loro auto della polizia e la riportano in città. Tuttavia, Genevieve vede casualmente l’auto e si avvicina, chiedendo aiuto. Quando nota l’Electric Lady, il personaggio di Willa Fitzgerald le spara, rivelando la sua identità alla polizia.

Nell’epilogo, l’Electric Lady lascia andare uno dei poliziotti e costringe l’altro a continuare a guidare. Alla fine, esce dal veicolo e spara al poliziotto, uccidendolo. Decide di fare l’autostop e trova un altro autista che la porta in città. La Lady estrae la pistola nel tentativo di sparare all’autista, ma questi è più veloce e la uccide. Strange Darling termina con una lunga ripresa in cui il pubblico vede la vita abbandonare la Signora, con i colori che virano al bianco e nero mentre muore sul sedile del passeggero.

Qual è l’ordine cronologico della storia di Strange Darling?

Strange Darling è raccontato in ordine sparso, con il film che utilizza la sua struttura non cronologica per creare misteri e sollevare domande che altrimenti non sorgerebbero. Il capitolo 1 è l’inizio cronologico della storia di Strange Darling, anche se è il terzo segmento ad essere presentato. Questo segmento inizia con La Signora e Il Demonio in un’auto fuori da un motel e termina con il proseguimento del loro incontro sessuale. Il capitolo 2 è il quinto segmento ad essere mostrato. Questo capitolo inizia con La Signora che droga e tortura Il Demonio prima che lui le spari, dando inizio all’inseguimento.

Il capitolo 3 è il primo segmento presentato, che inizia con il Demone che insegue la Signora in un inseguimento in auto e termina con l’arrivo di lei a casa della gente di montagna. Il capitolo 4 è il quarto segmento presentato, che mostra il punto di vista di Frederick e Genevieve quando la Signora arriva a casa loro fino al momento in cui uccide Frederick e arriva il Demone. Il capitolo 5 è il secondo segmento presentato, con il Demonio che perquisisce la casa e poi spara alla Signora.

Il capitolo 6 è il sesto segmento presentato, in cui il Demone ammanetta la Signora al congelatore. La Signora lo uccide, poi arriva la polizia e la riporta in città. Genevieve arriva e viene uccisa dalla Signora, il che porta al suddetto epilogo che conclude il film.

Chi è la vittima in Strange Darling?

La domanda più importante in Strange Darling riguarda chi sia effettivamente l’assassino e chi la vittima. I primi tre segmenti inducono il pubblico a pensare che il Demone e la Signora abbiano un rapporto sessuale consensuale fino a quando il Demone non esagera, diventando lui l’assassino e la Signora la presunta vittima. Tuttavia, la fine del capitolo 4 e l’inizio del capitolo 2 rivelano che la Signora è in realtà l’assassina e che il Demone avrebbe dovuto essere ucciso, anche se è riuscito a ribaltare la situazione.

La morte della Signora Elettrica ha lo scopo di suscitare emozioni confuse

Una delle parti più discusse di Strange Darling è l’ultima scena, che mostra la morte della Signora Elettrica. Nel finale del film, la telecamera rimane fissa sulla Signora dopo che è stata colpita dal conducente, costringendo il pubblico a guardare la vita che lentamente abbandona i suoi occhi. Sebbene la Signora sia una violenta serial killer, Strange Darling presenta questa scena finale in modo molto compassionevole.

Questo interessante contrappunto suscita emozioni confuse negli spettatori, poiché gli eventi del film non dipingerebbero altrimenti The Lady in una luce comprensiva.

Sebbene The Lady sia una serial killer, Strange Darling chiarisce che la sua violenza è il risultato delle visioni che ha. Mentre The Lady prende la decisione di uccidere, è influenzata da una malattia mentale sconosciuta o da qualche altra forza, che la rende molto più complessa di una semplice serial killer.

Il vero significato del finale di Strange Darling

Le implicazioni tematiche di Strange Darling sono state incredibilmente controverse, con molti critici e spettatori che hanno dato interpretazioni diverse di ciò che il film cerca di dire. Strange Darling è un film che esamina l’idea di come i pregiudizi possano essere pericolosi in modo unico, sottolineando come i propri pregiudizi possano essere letteralmente pericolosi per se stessi.

Durante tutto il film, i personaggi danno per scontato che The Demon sia il personaggio pericoloso e The Lady la vittima, quando in realtà The Lady è una famigerata serial killer. Queste convinzioni derivano spesso da pregiudizi che portano i personaggi a non guardare oltre l’apparenza di The Lady, vedendo in lei solo una donna indifesa. Lei approfitta di questi pregiudizi, dipingendosi come la vittima per uscire dai guai più volte nel corso del film.

Strange Darling cerca persino di mettere il pubblico nei panni di questi personaggi prevenuti, affidandosi ai pregiudizi interiori e alla struttura della storia per indurre gli spettatori a giungere alle stesse conclusioni. Si tratta di un argomento drammatico molto delicato, con alcuni spettatori che interpretano questo messaggio in modo negativo. Questo è uno dei motivi per cui il dibattito sul finale di Strange Darling‘s è così interessante, e potrebbe spettare al regista spiegare appieno il vero messaggio del film.