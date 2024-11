Suspicion su Prime Video: data di uscita, cast, trama e altro

Suspicion è scritto da Tosin Igho e Kolade Igho. Vivien Ukamaka Udeabor e Nkeriu Nwaobiala sono i produttori sotto la bandiera di Divergent Films. Amazon Prime è il distributore e sarà trasmesso in oltre 240 paesi e territori.

“Suspicion è una gravidanza di dieci anni, è un progetto di passione per lui”, ha rivelato la moglie di Tosin Ighos, NKEIRU, in un’intervista a FOOT TVSuspicion era in fase di sviluppo da molto tempo. Grazie alla fotografia, al suono e alla narrazione, il film sembra completamente diverso dalle tipiche produzioni di Nollywood.

Il film racconta la storia di un giovane uomo, interpretato da Stan Nze, che si rivolge alla tradizionale magia nera africana nel disperato tentativo di vendicare l’omicidio della sua figlioccia. Il regista ritiene che si tratti di un film unico nel suo genere. Suspicion sarà trasmesso su Prime Video il 28 novembre 2024.

Suspicion uscirà il 28 novembre 2024 su Prime Video. Come già detto Suspicion uscirà su Prime Video il 28 novembre 2024. Il genere è un thriller drammatico soprannaturale e il trailer promette un’esperienza di visione intensa. Il cast comprende alcuni dei migliori attori di Nollywood con il protagonista Stan Nze nel ruolo di Voke, accanto a Omowunmi Dada e Uzor Arukwe con Richard Mofe-Damijo.

Voke si cimenta nella magia nera africana per uccidere un uomo per la morte della sua figlioccia, mescolando temi di potere, eredità e peccati. Diretto da Tosin Igho, che ha dichiarato di voler offrire al pubblico globale le leggende e i misticismi dell’Africa attraverso Suspicion. La magia nera africana non è solo una battuta di spirito nella sceneggiatura, ma è ritratta come una tradizione e una zona d’ombra morale dell’esistenza. Igho è al suo debutto nel lungometraggio, avendo diretto in precedenza solo video musicali.

Cast e personaggi

Di seguito l’elenco completo del cast di Suspicion e dei loro personaggi:Martin Adieze nel ruolo di Laide, Boma Akpore nel ruolo di Lake Thompson (Dasuki), Rogba nel ruolo di Uzor Arukwe, Shaffy Bello, Omowunmi Dada nel ruolo di Chisom, Uche Elumelu nel ruolo di Jite, Kalu Ikeagwu nel ruolo di Tony, Tina Mba nel ruolo di Obatere, Ron Mgbatoju nel ruolo di Eder, eRichard Mofe-Damijo nel ruolo di Mr. Peter, Small Mummy come Lolu, Prisca Nwaobodo nel ruolo di Nneka, Stan Nze come Voke, Orezi come Issah, Francis Sule come Pius.

Riassunto della trama di Suspicion

Il film sarà trasmesso in anteprima su Prime Video e la trama è descritta sulla piattaforma ufficiale come: Un giovane uomo si addentra nel sinistro mondo della magia nera dopo il brutale omicidio del suo migliore amico e di sua figlia. Mentre va a caccia di vendetta, affronta dilemmi morali e scioccanti tradimenti che minacciano di mandare in frantumi i suoi rapporti più stretti. In questa avvincente storia di amicizia, amore e vendetta, deve affrontare i suoi nuovi poteri e decidere fino a che punto è disposto a spingersi per fare giustizia. Voke (Stan Nze) è un uomo che viene a conoscenza della potente natura del Juju quando la sua figlioccia viene violentemente uccisa.

Egli è determinato a vendicarsi e si addentra nel torbido mondo della magia nera con difficili dilemmi etici. Ogni volta, Voke affronta le conseguenze dell’uso di questi antichi poteri a scopo di vendetta. Il film è una storia avvincente di giustizia, amore e potere sullo sfondo del misticismo africano che affronta questioni altrettanto rilevanti nel mondo di oggi.

La durata del film è di 1 ora e 55 minuti, in streaming in tutto il mondo su Prime Video a partire dal 28 novembre 2024. Il film sarà disponibile nei formati X-Ray HDR e UHD. Il film sarà anche multilingue, in diverse lingue come l’inglese con sottotitoli per l’hindi, lo spagnolo e il francese in tutte le lingue e l’audio. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e notizie su Suspicion dopo la prima del 28 novembre 2024.