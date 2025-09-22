The Life Of Chuck: il film di Mike Flanagan a confronto con il libro originale di Stephen King

Il film di Mike Flanagan del 2025, The Life of Chuck, è un adattamento dell’omonimo romanzo breve di Stephen King del 2020, pubblicato nella raccolta If It Bleeds insieme a “If It Bleeds”, “Rat” e “Mr. Harrigan’s Phone”, quest’ultimo anch’esso adattato in un film. Il film di Flanagan vede Tom Hiddleston nei panni di Chuck Krantz, un normale contabile la cui vita e morte hanno un’enorme influenza sul mondo che lo circonda. Il cast stellare include anche Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Nick Offerman, Matthew Lillard, Jacob Tremblay e Mark Hamill.

Il regista ha già una lunga esperienza negli adattamenti di opere letterarie, pur avendosi preso grandi libertà per le sue serie Netflix The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor (rispettivamente adattate dal romanzo omonimo di Shirley Jackson del 1959 e dal romanzo breve di Henry James del 1898 The Turn of the Screw). Tuttavia, Flanagan ha già realizzato due film dai libri di Stephen King, adottando approcci diversi: Gerald’s Game del 2017 era molto fedele, mentre il sequel di Shining del 2019, Doctor Sleep, mescolava un adattamento piuttosto fedele con elementi dell’adattamento di Shining di Stanley Kubrick del 1980 che non erano presenti nel romanzo.

The Life of Chuck è un adattamento estremamente fedele

Molti elementi del romanzo breve prendono vita.

Il film di Mike Flanagan del 2025 si è rivelato un adattamento molto fedele del romanzo breve. La durata di 110 minuti offre ampio spazio per adattare la storia in dettaglio, poiché nella sua pubblicazione originale contava solo circa 60 pagine. Pertanto, i momenti salienti sono tutti presenti nel film, compresi i tre atti presentati in ordine cronologico inverso, i dettagli dell’imminente collasso universale nell’atto 3, il modo esatto in cui si svolge la fatidica danza di Chuck nell’atto 2 e la maggior parte degli scorci dell’infanzia di Chuck nell’atto 1.

Sia l’atto 1 che l’atto 2 si svolgono quando Chuck ha circa 40 anni.

Inoltre, ci sono intere conversazioni e battute riprese più o meno parola per parola dal materiale originale. Ciò include la maggior parte della telefonata tra Marty (Chiwetel Ejiofor) e Felicia (Karen Gillan) nel terzo atto, gran parte della narrazione di Nick Offerman e molta della filosofia che la signorina Richards (Kate Siegel) condivide con il giovane Chuck (Benjamin Pajak) quando lui le chiede della frase di Walt Whitman “I contain multitudes” nel primo atto.

Il film The Life of Chuck aggiunge un elemento inquietante nel terzo atto

L’ospedale di Felicia è un luogo più importante.

Sebbene The Life of Chuck (la nostra recensione) sia fedele all’originale, sono state apportate alcune piccole modifiche che migliorano o alterano leggermente l’esplorazione dei temi. Il cambiamento più grande nel terzo atto è un momento aggiunto nell’ospedale dove lavora Felicia, in cui tutti i monitor cardiaci dei letti vuoti iniziano a emettere un segnale acustico contemporaneamente, alla stessa frequenza. Questa scena inquietante suggerisce ciò che alla fine verrà rivelato, ovvero che il destino dell’universo nel terzo atto è indissolubilmente legato alla forza vitale di Chuck Krantz mentre esala i suoi ultimi respiri.

Oltre ad aggiungere più atmosfera agli eventi apocalittici dell’atto 3 e a fornire un ulteriore indizio sul mistero centrale, uno dei motivi principali per cui questa scena esiste è che il film pone un’enfasi aggiuntiva sulla prospettiva di Felicia. Nel romanzo breve, il terzo atto è raccontato in gran parte dal punto di vista del suo ex marito Marty, quindi la sua esperienza è mantenuta a distanza. Questo cambiamento rispetto al materiale originale permette al film di essere più espansivo, includendo l’aggiunta di un personaggio al cast, ovvero il collega di Felicia, Bri (Rahul Kohli, che ha già lavorato con Flanagan diverse volte in passato).

Il film The Life of Chuck ha più monologhi

Arricchiscono il mondo che circonda Chuck.

Un’altra importante aggiunta del film è quella di dare a diversi personaggi dei monologhi che non hanno nel romanzo. Anche se queste aggiunte non hanno alcun impatto sul finale, ampliano l’universo che circonda Chuck, spiegando più cose sulle persone della sua vita rispetto al materiale originale. Tra questi vi sono il monologo di suo nonno Albie (Mark Hamill) sulla matematica, che spiega perché Chuck alla fine intraprende la carriera di contabile, e il monologo dell’avvocato immobiliare (Carl Lumbly) sul tempo, che aggiunge profondità alla scomparsa di Albie.

Questa decisione è in linea con le scelte creative che Mike Flanagan ha fatto in molteplici lavori in passato. La sua storica serie Netflix The Haunting of Hill House conteneva un monologo memorabile e potente, e ha trovato molti modi diversi per consentire agli attori di offrire interpretazioni altrettanto emozionanti nei suoi progetti successivi. Ad esempio, i monologhi sono diventati un elemento importante della sua serie horror originale Midnight Mass, che ha seguito Hill House su Netflix di tre anni. Sono diventati una sorta di marchio di fabbrica per Flanagan, consentendogli di lasciare il suo segno su The Life of Chuck senza cambiare troppo.

Albie ottiene un ruolo più importante nel film The Life of Chuck

Mark Hamill ottiene momenti significativi da interpretare.

Una serie di piccoli ma sostanziali cambiamenti sono stati apportati anche al personaggio di Albie. Oltre ad aggiungere il suo monologo sulla matematica e un momento in cui spinge Chuck per proteggerlo ma finisce per ferirlo e pentirsene, il film aggiunge una scena in cui assiste accidentalmente al fantasma della sua futura morte, che gli dà un senso di chiarezza sulla sua imminente scomparsa. Questo ruolo ampliato potrebbe essere il risultato dell’interpretazione da parte della grande star Mark Hamill, ma aggiunge comunque profondità al rapporto di Chuck con suo nonno.

Un elemento importante della storia del libro di Chuck è stato rimosso

Il significato di “sorellina” è stato cambiato.

L’elemento più importante della storia di Chuck che non è presente nel film è il fatto che ballava con la sorella minore di uno dei suoi compagni di band al liceo, motivo per cui chiama Janice (Annalise Basso) “sorellina” mentre la invita a ballare nel secondo atto.

Nel film continua a chiamarla così, ma la spiegazione è stata modificata: ora imita sua nonna (Mia Sara) che, quando gli chiedeva di ballare, lo chiamava “fratellino”. Questo rende il momento più un passaggio di testimone che un ritorno alla sua giovinezza.

Quale versione di The Life of Chuck è migliore?

In definitiva sono molto simili.

Poiché sia il romanzo breve che il film raccontano la stessa storia nello stesso ordine, entrambi hanno lo stesso valore per il pubblico. Tuttavia, se uno dei due può essere considerato migliore dell’altro, probabilmente è il film. Il film crea più collegamenti tra le storie, sottolineando ulteriormente i temi relativi all’effetto a catena che ha la vita di una persona comune. Ad esempio, ci sono ripetute apparizioni del musical Cover Girl, assenti nel romanzo, che mantengono vivo il motivo dell’amore di Chuck per la danza in tutto il film di Stephen King. Il musical Cover Girl del 1944 vedeva come protagonisti Rita Hayworth e Gene Kelly.

Inoltre, la versione cinematografica di The Life of Chuck mette in primo piano i personaggi femminili in un modo che il romanzo originale non fa. Oltre a dare spazio alla prospettiva di Felicia nel terzo atto, questo include la presenza della moglie di Chuck (Q’orianka Kilcher) nella scena del terzo atto al suo capezzale invece che di suo cognato, il rafforzamento del personaggio dell’insegnante di danza Miss Rohrbacher (Samantha Sloyan) nel primo atto e la trasformazione del batterista di strada (Taylor Gordon) da maschio a femmina nel secondo atto. Questo permette al mondo che circonda Chuck di avere ancora più consistenza rispetto a quanto non avesse sulla pagina.