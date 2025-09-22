Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor sul personaggio di Sadie Sink

Il personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day rimane uno dei temi più discussi del film, soprattutto perché non si è ancora riusciti a scoprire chi interpreterà la star di Stranger Things. Inizialmente era stato fatto il nome di Jean Grey, seguito nei mesi successivi da quelli di Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Mayday Parker e Rachel Cole-Alves. Ad oggi, però, non ci sono conferme su chi l’attrice interpreterà, se sarà un’umana o un supereroe.

L’ultimo aggiornamento ci arriva però ora dallo scoop di @MyTimeToShineH. Secondo l’insider, il personaggio di Sink avranno dei superpoteri nella prossima coproduzione Marvel Studios/Sony Pictures. Questo non aiuta necessariamente a restringere il campo su chi interpreterà l’attrice, ma dato che Spider-Man: Brand New Day porterà direttamente ad Avengers: Doomsday, è molto probabile che lei possa essere la figlia del Peter Parker interpretato da Tobey Maguire.

Jean Grey è un’altra possibilità, soprattutto perché potrebbe trattarsi di una versione del personaggio che deve ancora unirsi agli X-Men (il cui film è attualmente in lavorazione). Jean sarebbe però un’aggiunta strana a questo film, non avendo molta storia con Spider-Man nei fumetti. Con il film in uscita a luglio 2026, è possibile che per fine anno si possano avere delle prime conferme ufficiali, che svelino così il ruolo dell’attrice.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.