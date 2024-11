The Piano Lesson: il film di Netflix è basato su una storia vera?

Il debutto alla regia di Malcolm Washington, The Piano Lesson, è un film drammatico storico che analizza il ruolo dell’eredità e del passato nella costruzione della realtà attuale. La storia si svolge a Pittsburg nel 1936 ed è incentrata su un pianoforte di famiglia che si trova nella casa di Doaker Charles. Sulla scia della Grande Depressione, la famiglia è combattuta su cosa fare del pianoforte di famiglia. Il giovane Boy Willie Charles vuole vendere lo strumento e usare i profitti per comprare la terra che ha visto la schiavitù dei loro antenati. D’altro canto, sua sorella Berniece vuole tenere il pianoforte – che contiene la storia della famiglia attraverso le incisioni lasciate dai loro antenati – come monumento del passato della famiglia Charles.

La famiglia Charles si trova così in una situazione difficile, combattuta tra ideali opposti, mentre il fantasma dell’aggressore ancestrale, Sutter, l’ex padrone bianco della terra, infesta il presente della famiglia. Immergendo lo spettatore nella vita di una famiglia afro-americana che lotta con il proprio passato, il film crea un racconto autentico e significativo sul confronto con il proprio passato.

The Piano Lesson adatta l’opera di August Wilson

The Piano Lesson porta con sé una storia intrigante e arricchente dietro le sue origini. Il film è un adattamento cinematografico dell’omonima e acclamata opera teatrale di August Wilson, prodotta per la prima volta nel 1987. Si tratta del quarto capitolo dell’amato ciclo di Pittsburgh, una raccolta di dieci opere in cui Wilson esplora le esperienze degli afroamericani nel XX secolo. The Piano Lesson, che ha vinto il Premio Pulitzer – il secondo della carriera del drammaturgo – è un’opera di finzione nata interamente dall’immaginazione di Wilson.

Tuttavia, l’opera si è mantenuta fedele alla realtà grazie alle sue sfumate esplorazioni tematiche. L’opera, che ruota attorno alla famiglia Charles e alla sua disputa sul destino del pianoforte degli antenati, affronta questioni prevalenti nell’esperienza afroamericana. La storia esplora il persistente trauma generazionale della schiavitù e pone domande sulla natura ossessionante dell’eredità e sul suo scopo. Di conseguenza, se da un lato l’opera offre uno sguardo autentico sulla complessa realtà di una storia afroamericana, dall’altro traccia un racconto sulla famiglia, l’eredità e la guarigione che inevitabilmente diventa di risonanza universale.

Sebbene l’opera teatrale sia stata adattata per lo schermo in passato, nel 1995, come film per la televisione nell’ambito della Hallmark Hall of Fame, il film di Malcolm Washington porta la storia sul grande schermo per la prima volta. Il padre di Malcolm Washington, Denzel Washington, che è produttore del progetto, ha una particolare familiarità con l’opera di Wilson. All’indomani della morte del drammaturgo, la sua proprietà avrebbe chiesto a Denzel Washington di prendere le redini dell’adattamento delle sue storie per lo schermo. Così, mentre il figlio si assume la responsabilità di tradurre cinematograficamente l’opera di Wilson, egli mantiene la dedizione di rimanere autentico all’opera originale.

Per questo motivo, Malcolm Washington e il suo co-sceneggiatore Virgil Williams si sono dedicati a studiare seriamente l’opera di Wilson, diventando in qualche modo studenti della sua arte. Naturalmente, gli sceneggiatori hanno gradualmente acquisito una profonda comprensione e una certa familiarità con la narrazione e i suoi personaggi. Il loro apprezzamento e la loro compassione per la storia hanno portato a un adattamento fedele che non si allontana molto dall’opera di Wilson in termini di significato. Se da un lato questo rende il film un’opera di finzione, proprio come il suo materiale di partenza, dall’altro garantisce che l’esplorazione storica del periodo e del suo paesaggio socio-politico rimanga realistica.

August Wilson ha trovato l’ispirazione per The Piano Lesson nell’arte di Romare Bearden

August Wilson ha scritto The Piano Lesson come una storia di fantasia, senza alcuna controparte reale di personaggi o istanze che servissero da ispirazione. Tuttavia, il drammaturgo trovò l’ispirazione in altri canali che alla fine modellarono l’identità della sua opera in modo cruciale.

L’opera d’arte stampata nel 1983 “The Piano Lesson (Homage to Mary Lou)” di Romare Bearden ha effettivamente ispirato l’opera teatrale di Wilson del 1987. L’opera, ispirata al lavoro del modernista francese Henri Matisse, raffigura una scena di salotto del Sud. Nella stampa, un insegnante si libra sullo studente che è devotamente seduto al pianoforte.

Nelle sue opere d’arte, Bearden ha utilizzato le proprie esperienze di uomo nero del Sud per presentare un commento sociale attraverso il suo distinto stile di collage. Con “The Piano Lesson”, l’artista esplora l’eredità del genere musicale Jazz trasmessa da un individuo di una vecchia generazione a un allievo più giovane. In questo modo, la stampa esamina i concetti di ambizioni e aspirazioni per un futuro più fantastico, così come viene alimentato e modellato per gli antenati dei predecessori espansivi. Secondo Patti Hartigan, amica di Wilson e autrice della sua biografia, “August Wilson: A Life”, il drammaturgo fu subito affascinato dall’opera d’arte e vi trovò immensa ispirazione.

The Piano Lesson analizza il significato dell’eredità

Negli anni Ottanta, August Wilson tradusse le emozioni suscitate dalle opere di Romare Bearden e diede vita alla sua opera teatrale “The Piano Lesson”. Allo stesso modo, quando Malcolm Washington ha affrontato il compito di adattare l’opera del primo per lo schermo, ha riflettuto sui concetti e sui temi del suo lavoro per assicurarsi di coglierli attraverso una lente autentica. Fortunatamente, il regista alle prime armi si è trovato di recente alle prese con domande simili sul passato e sull’eredità che il racconto della famiglia Charles racchiude in modo così efficace.

“Quando ho iniziato a leggerlo, era divertente ed eccitante, poi ho approfondito la questione e mi sono trovato di fronte a domande davvero importanti sulla questione dell’eredità”, ha detto Washington a Deadline in una conversazione sulle prime fasi di sviluppo del film. “È una cosa che mi ha sempre preoccupato: i nostri antenati e ciò che hanno fatto per darci lo spazio e l’opportunità di rendere possibile la nostra vita, a volte dall’oltretomba e così via. Così, ho messo a fuoco e lottato con questo tipo di domande”.

Il film rimane quindi un autentico adattamento dell’opera di Wilson, portando la famiglia Charles dal palcoscenico allo schermo. È interessante notare che, in mezzo a tutte queste conversazioni sull’eredità, molti attori – tra cui Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher e Michael Potts – riprendono i loro ruoli dalle precedenti produzioni teatrali. In definitiva, l’esplorazione da parte del film di concetti universali che ruotano intorno al passato e alle sue dotazioni ereditarie rafforza la capacità di risonanza e di relazione della storia.