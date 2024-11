The Strangers: Capitolo 1 – 5 curiosità sul film che forse non conosci

La seconda ispirazione per la storia vera dietro a The Strangers: Capitolo 1 è l’omicidio della baita Keddie del 1981, che vide l’uccisione di quattro persone in una piccola località turistica della California. Inquietante è il fatto che il movente di quegli omicidi sia ancora sconosciuto, dato che il dipartimento di polizia di Keddie non ha mai catturato il vero o i veri assassini. Ancora oggi, il caso rimane irrisolto. Le ovvie somiglianze con la premessa di The Strangers abbondano: i tre assalitori mascherati di The Strangers: Capitolo 1 si allontanano nel gelo del mattino dopo aver massacrato la coppia semplicemente “perché erano in casa”.

Il terzo e ultimo spunto deriva dall’esperienza personale di Bertino, regista di The Strangers. Una notte in cui i genitori del giovane regista non erano in casa, qualcuno bussò alla porta e chiese di qualcuno che non viveva lì. A differenza di quanto accade nel film, però, gli aspiranti ladri bussavano alle porte per svaligiare le case vuote per la notte, invece di aggredire le persone all’interno delle loro abitazioni. Tuttavia, l’esperienza lasciò un segno indelebile in Bertino, che in seguito si trasformò nel terrificante ritratto della violenza casuale che questi film descrivono.