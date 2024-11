To Leslie: dal cast alla storia vera, tutte le curiosità sul film con Andrea Riseborough

Ha fatto ampiamente parlare di sé il film del 2022 To Leslie (qui la recensione), debutto alla regia di Michael Morris, che ha un’esperienza da produttore esecutivo di serie TV come Better Call Saul (2022), Bloodline (2016) e Tredici (2018-19). Piccolo film indipendente incentrato su una donna preda dei suoi demoni interiori che cerca di ricostruire il rapporto con il figlio, To Leslie è diventato un vero e proprio caso dopo che la sua protagonista, Andrea Riseborough, ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua struggente interpretazione.

Da quel momento tutti hanno iniziato a parlare del film e a permettergli di ottenere una visibilità più ampia di quella a cui sembrava destinato. Un successo che To Leslie avrebbe meritato in ogni caso, dato l’appassionante ritratto che offre di questa donna imperfetta ma intenzionata a migliorarsi lottando contro i propri vizi e il suo difficile passato. Si ha così anche un commento su un periodo degli Stati Uniti poco rassicurante, che ha generato una generazione allo sbando priva di solidi punti di riferimento. Morris, insieme allo sceneggiatore Ryan Binaco, affronta dunque questioni delicate con grande umanità.

Grazie ora al suo passaggio televisivo, è ora possibile riscopre anche qui questo piccolo gioiello del cinema indipendente, affermatosi come uno dei migliori film del suo anno. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a To Leslie. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di To Leslie

Il film racconta la storia di Leslie Rowlands, una donna texana che vince 190 mila dollari alla lotteria e che riesce nel giro di sei anni a rimanere senza un soldo. Leslie ha infatti gravi problemi di dipendenza da droghe e alcol, ha un figlio che ha deciso di abbandonare da piccolo e ora vive per strada nello squallore più totale. In questo stato di degrado e solitudine, decide di voler ricontattare proprio suo figlio James (Owen Teague) che ora ha vent’anni, nella speranza che almeno lui possa aiutarla.

James, dopo aver superato la riluttanza nei confronti della madre, acconsente ad ospitarla a condizione che lei smetta di bere e di drogarsi. Leslie promette di farlo, ma non sarà forte abbastanza e finirà presto per ricadere nella dipendenza. James si vedrà così costretto a subire le richieste impossibili e le continue crisi di sua madre, nel tentativo di aiutarla come possibile a rimettersi in sesto e ridare valore alla sua vita.

Il cast del film

Ad interpretare Leslie Rowlands vi è l’attrice Andrea Riseborough, celebre per aver recitato in Oblivion, La battaglia dei sessi e Birdman. Per la sua interpretazione, l’attrice è poi stata candidata al premio Oscar, divenendo insieme a Penelope Cruz per Madres Paralelas (2021) e Laura Linney per La famiglia Savage (2007), le uniche interpreti candidate nel XXI secolo all’Oscar come Miglior attrice protagonista senza essere state precedentemente nominate nei principali premi precursori (Golden Globe, BAFTA, SAG e Critics Choice Awards).

Accanto a Riseborough, nel ruolo di suo figlio James vi è l’attore Owen Teague, famoso per aver interpretato il ruolo di Nolan Rayburn nella serie televisiva Bloodline. Proprio in questa serie aveva avuto già modo di lavorare con la Riseborough sempre con un rapporto madre-figlio. Recitano poi in To Leslie l’attore Marc Maron nel ruolo di Sweeney, amico di Leslie, l’attrice premio Oscar Allison Janney in quello di Nancy, amica di Leslie, e Stephen Root nei panni di Dutch, compagno di Nancy.

La storia vera dietro il film e altre curiosità

Poiché la storia di To Leslie è così emotiva e cruda, è facile capire perché molti credono che sia basata su eventi reali. Tuttavia, il film è solo vagamente ispirato a una storia vera. Lo sceneggiatore Ryan Binaco si è infatti ispirato alla madre per comporre il racconto del film. Tuttavia, è importante notare che Leslie non è una vera rappresentazione della madre di Binaco, ma si tratta di una versione drammatizzata appositamente per il film. Poiché Binaco non ha commentato pubblicamente l’ispirazione per la sceneggiatura di To Leslie, non è noto se l’intera storia del film sia fittizia o se alcune parti siano basate su eventi reali.

Tuttavia, gli intervistatori hanno chiesto alla protagonista del film, la Riseborough, quale fosse l’ispirazione alla base del film. L’attrice ha dichiarato a Deadline: “È scritto dalla prospettiva di un bambino che ha visto la propria madre vivere questa stessa esperienza. È come se Ryan avesse dato a sua madre, che proveniva da un luogo e da un contesto molto diversi, una possibilità di redenzione”. È probabile che gli eventi del film non siano accaduti nella vita reale. Tuttavia, il rapporto tra Leslie e James e i sentimenti che James prova nei confronti della madre sono molto basati sulla realtà, dal momento che Binaco ha vissuto una storia simile a quella di James.

La nomination all’Oscar di Andrea Riseborough

Il film ha ricevuto il plauso della critica e l’interpretazione di Andrea Riseborough ha ottenuto ampi consensi e una nomination all’Oscar per la migliore attrice. Tuttavia, questa candidatura è stata successivamente oggetto di una moderata controversia, quando si è scoperto che sia il manager della Riseborough che la moglie del regista Michael Morris avevano avviato una campagna diretta ai loro amici nell’industria per portare il film all’attenzione dei votanti agli Oscar, con effetti: molte star di Hollywood (tra cui Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Amy Adams e persino la futura co-candidata Cate Blanchett) si sono riversate sui social media per elogiare l’interpretazione della Riseborough.

Questo le avrebbe garantito la nnhomination grazie al passaparola piuttosto che alle tipiche campagne mediatiche e alle inserzioni “For Your Consideration” (che il piccolo studio di produzione del film non poteva permettersi). Ciò ha attirato le critiche di molti che ritenevano che questo approccio avesse violato i regolamenti dell’Academy in materia di campagne elettorali. L’Academy ha poi avviato un’indagine per verificare “le tattiche di campagna sui social media e di sensibilizzazione” che hanno destato sospetti, ma confermando poi come legittima la candidatura della Riseborough.

To Leslie è girato in pellicola

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter nel 2022, Michael Morris ha parlato delle ragioni che hanno portato a girare il film su pellicola da 35 mm: “Fin dall’inizio sapevo che volevo che questo film avesse la consistenza, la grinta e la grana della pellicola. Non stavo cercando di fare direttamente un film degli anni ’70, ma sapevo che avrebbe avuto quel tipo di atmosfera. Molti dei riferimenti visivi provengono da fotografi di strada della metà del secolo, che ovviamente hanno girato su pellicola. Abbiamo testato pellicole da 35, 16 millimetri e alcuni filtri per la grana digitale. Ma dopo il test era chiaro che c’era una sola scelta: non volevo una grana finta. Volevo che il look fosse più americano”.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di To Leslie grazie alla sua presenza su alcune popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Tim Vision, a noleggio o per l’acquisto e di Rai Play, disponibile gratuitamente. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 27 novembre alle ore 21:10 sul canale Rai Movie.

To Leslie è disponibile in streaming su Netflix?

Sebbene il film sia stato acquistato da Netflix negli Stati Uniti per essere trasmesso in streaming sulla propria piattaforma, To Leslie non è al momento presente nel catalogo italiano.