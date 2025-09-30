Una battaglia dopo l’altra: la medaglia Bedford Forrest e il suo legame con il mondo reale spiegati

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson potrebbe essere presentato come un thriller d’azione/commedia con una delle star più famose al mondo, ma ha anche molto da dire sulla situazione degli Stati Uniti e del governo. I rivoluzionari del French 75 stanno cercando di innescare un cambiamento mentre i politici e le forze armate imprigionano gli immigrati, incitano alla violenza e altro ancora.

La storia ruota principalmente attorno agli eroi di questa rivoluzione, che si rifiutano di lasciare che un governo autoritario governi senza alcuna opposizione. Mentre ci affezioniamo a Bob (Leonardo DiCaprio), Willa (Chase Infiniti) e Sergio (Benicio Del Toro), PTA mostra anche con intenzionalità l’inseguimento di Lockjaw (Sean Penn) per essere accettato dal Christmas Adventurers Club, che ha radici inequivocabili nella supremazia bianca.

Questo approccio permette ai veri temi del film e a ciò che PTA voleva davvero dire sulla situazione del Paese di cristallizzarsi nel finale di Una battaglia dopo l’altra. Tuttavia, un momento molto precedente del film con Lockjaw presenta un piccolo dettaglio che aggiunge ulteriori sfumature alla versione dell’America qui rappresentata.

Vediamo con i nostri occhi come viene celebrato dal governo dopo aver aiutato a catturare Perfidia (Teyana Taylor) e averla costretta a tradire molti dei suoi compagni rivoluzionari. La loro morte viene celebrata da Lockjaw e dai suoi superiori, con il colonnello che riceve persino un premio, la Bedford Forrest Medal of Honor. Questa medaglia ridefinisce gran parte di One Battle After Another.

Chi è Nathan Bedford Forrest? Perché Una battaglia dopo l’altra intitola una medaglia a lui

Il significato del fatto che Lockjaw riceva la Bedford Forrest Medal of Honor potrebbe sfuggire alla maggior parte degli spettatori; ammettiamolo, io ero tra questi. Molti potrebbero pensare che si tratti di una medaglia reale assegnata dal governo americano o di una medaglia inventata dalla PTA per il film che non ha alcun significato profondo.

Niente di più lontano dalla verità. La medaglia prende il nome da Nathan Bedford Forrest, un generale realmente esistito durante la guerra civile che servì gli Stati Confederati per tutti e quattro gli anni. Prima di allora, era un commerciante di schiavi. Ma la sua carriera postbellica lo portò a diventare il primo Gran Mago della prima versione del Ku Klux Klan.

Il KKK nacque nel 1865 e, secondo quanto riferito, Forrest divenne uno dei primi membri del gruppo razzista nel 1866. Fu poi nominato leader del Klan nel 1867, assumendo il titolo di Gran Mago dopo essere diventato noto come “Il Mago della Sella” durante la guerra civile.

Dopo due anni di odio, violenza e atti terroristici sotto la sua guida, Forrest sciolse il Klan nel 1869. Il gruppo tornò infine nel 1900, crebbe di dimensioni e ampliò la cerchia di coloro che dovevano essere considerati non americani.

Forrest Gump ha già fatto riferimento a Nathan Bedford Forrest, l’uomo da cui Forrest ha preso il nome.

A causa delle sue azioni deplorevoli e della sua affiliazione, non esiste una vera e propria Medaglia d’Onore Bedford Forrest in America. Il governo e l’esercito non hanno mai premiato nessuno con qualcosa che portasse il nome del primo Gran Mago del KKK.

Tuttavia, nel KKK esiste un premio direttamente legato a Forrest. Il più alto onore che un membro del Klan potesse ricevere era la Croce dell’Eroe, su cui era inciso il volto del Gran Mago. Questo è essenzialmente il parallelo più vicino nella vita reale alla medaglia ricevuta da Lockjaw in Una battaglia dopo l’altra.

Il film non dedica tempo a fornire questo retroscena su Nathan Bedford Forrest, lasciando al pubblico il compito di cogliere questo dettaglio e comprendere in parte la sua affiliazione al KKK. PTA avrebbe potuto scegliere qualsiasi personaggio reale a cui intitolare questo premio, ma le implicazioni di questa decisione per Una battaglia dopo l’altra hanno senso.

Cosa rivela il collegamento con Nathan Bedford Forrest in Una battaglia dopo l’altra sul film

Non è un segreto che gran parte di Una battaglia dopo l’altra riguarda la lotta contro l’autoritarismo, con Lockjaw e il Christmas Adventurers Club che rappresentano chiaramente i suprematisti bianchi e come la loro ideologia guidata dall’odio possa plasmare il mondo. Questo non è sempre trattato in modo serio, con molte delle riunioni del CAC che li affrontano in modo satirico.

La medaglia d’onore di Bedford Forrest è un dettaglio minore che non ha un’influenza significativa sulla storia. Tuttavia, è incredibilmente rivelatore quando si tratta di questa versione dell’America. Invece di tenere la supremazia bianca dietro porte chiuse e agire nell’ombra, come nel caso del Christmas Adventurers Club, questa medaglia suggerisce che l’America e i suoi leader sono più apertamente allineati con questa visione del mondo.

Nessuno sarebbe disposto a premiare un “onore” legato al KKK, tanto meno se questo legame fosse così evidente da utilizzare il nome del primo leader del gruppo. Ciò potrebbe suggerire una storia alternativa per l’America in questo mondo, in cui la guerra civile si è svolta in modo diverso. Oppure potrebbe essere semplicemente un segno che i metodi del KKK sono diventati più ampiamente accettati rispetto alla realtà, rendendo Forrest una figura più riconoscibile nella storia.

In ogni caso, il film di PTA non esita a raffigurare il governo americano come una versione essenzialmente più grande della supremazia bianca. Non è una coincidenza. È una risposta all’aumento dei crimini d’odio (tramite il dashboard dell’FBI), dei discorsi d’odio online (tramite lo studio PLOS ONE) e della propaganda della supremazia bianca (tramite l’Anti-Defamation League).

Una battaglia dopo l’altra non porta la sua visione politica al di sopra del livello militare, ma non ne ha bisogno per esprimere il suo punto di vista. Il film di PTA è in gran parte un commento sullo stato attuale della nazione, nonostante l’ambientazione in un futuro prossimo, nonché un grido di battaglia rivolto a una nuova generazione per creare un domani migliore.

La maggior parte di questo è chiaro anche senza notare il collegamento con Nathan Bedford Forrest. Ma includere quel dettaglio non fa che ribadire ciò che Una battaglia dopo l’altra vuole comunicare sull’America.