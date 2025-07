Una ragazza e il suo sogno: dal cast alle canzoni, tutte le curiosità sul film

Una ragazza e il suo sogno (il cui titolo originale è What a Girl Wants), uscito nel 2003 e diretto da Dennie Gordon, è una commedia romantica per famiglie che mescola il tono brillante del teen movie con l’eleganza del racconto fiabesco moderno. Protagonista è la giovane Amanda Bynes nei panni di Daphne, un’adolescente americana che decide di volare a Londra per incontrare il padre che non ha mai conosciuto, scoprendo che si tratta di un aristocratico britannico. Il film sviluppa il classico tema dello scontro culturale tra mondi opposti — la spontaneità americana e il rigore inglese — dando vita a una narrazione leggera, romantica e piena di momenti divertenti.

Il film si inserisce perfettamente nel solco delle commedie per ragazzi dei primi anni 2000, rivolgendosi a un pubblico giovane ma capace di coinvolgere anche spettatori adulti grazie al tono scanzonato e alla presenza di attori noti. A contribuire al successo del film furono soprattutto la performance brillante di Amanda Bynes, già allora un volto molto amato dal pubblico teen, e quella ironicamente misurata di Colin Firth, reduce da ruoli iconici in film come Il diario di Bridget Jones. La somiglianza con apprezzati titoli come Il diario di una principessa o Un principe tutto mio ha contribuito al successo del film.

La pellicola ha poi ottenuto un buon riscontro al botteghino ed è tuttora ricordata con affetto dai fan del genere. Nel prosieguo dell’articolo, scopriremo alcune delle principali curiosità legate al film, dagli attori che compongono il cast, passando per le canzoni della colonna sonora e fino alle differenze tra il film e l’opera teatrale da cui è tratto. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Una ragazza e il suo sogno

Il film racconta la storia di Daphne, una diciassettenne di New York, che non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno decide però di salire su un aereo, decisa a coronare il uso sogno: andare a Londra così da incontrarlo e a conoscerlo. Durante il volo la ragazza conosce un giovane musicista, Ian, dal quale apprende che suo padre è candidato come Primo Ministro ed è prossimo alle nozze. Henry, infatti, è il rampollo di una nobile famiglia, che aveva conosciuto Libbie, la madre di Daphne, in un viaggio in Marocco. I due si erano innamorati, ma a causa della loro diversa condizione socio-economca, vengono costretti a separarsi.

Quando Daphne giunge a Londra irrompe quindi nella vita del padre, sconvolgendola con il suo energico modo di fare e le sue abitudini, così lontane da quelle dell’aristocrazia inglese. L’unica che sembra accoglierla bene è sua nonna Jocely, la madre di Henry, al contrario di Glynnis, la promessa sposa del padre, e sua figlia Clarissa. Nonostante la sua grande capacità nel mettersi nei guai, Henry non è irritato dal comportamento di Daphne, fino a quando non si rende conto che la sua presenza potrebbe andare a ledere le prossime elezioni.

Il cast del film

Il cast di Una ragazza e il suo sogno è guidato da Amanda Bynes, che interpreta la protagonista Daphne Reynolds, un’adolescente americana piena di energia e spontaneità. Già star della TV per ragazzi grazie a The Amanda Show, Bynes ha dovuto imparare rapidamente alcune espressioni britanniche per rendere più credibile il contrasto culturale. Accanto a lei troviamo Colin Firth nel ruolo di Henry Dashwood, il padre aristocratico che scopre tardi di avere una figlia. Il ruolo, insieme ad altri simili in quel periodo, fu una parentesi più leggera nella sua carriera, e l’attore ha raccontato in interviste di essersi divertito particolarmente durante le riprese.

Tra i protagonisti troviamo poi Kelly Preston (compianta moglie di John Travolta) nel ruolo di Libby, la madre di Daphne, e Anna Chancellor nei panni della fredda e ambiziosa Glynnis, che tenta di ostacolare il ricongiungimento familiare. Completano il cast Oliver James nel ruolo di Ian Wallace, interesse amoroso di Daphne, Anna Chancellor in quello di Glynnis Payne, madre di Henry, Christina Cole in quello di Clarissa e Jonathan Pryce nel ruolo di Alistair Payne, subdolo consigliere di Henry. Il mix tra attori britannici di scuola classica e talenti americani giovani contribuisce all’efficacia del tono ironico e sentimentale del film.

Le canzoni della colonna sonora del film

La colonna sonora di Una ragazza e il suo sogno accompagna perfettamente il tono vivace, romantico e giovanile del film, con brani pop-rock che riflettono l’animo libero e ribelle della protagonista. Accanto alle musiche originali di Rupert Gregson-Williams, troviamo dunque una selezione di canzoni che copre diversi stili e atmosfere. Il film si apre con brani pop-rock brillanti come “Who Invited You” delle Donnas e “London Calling” dei The Clash, che segnano il tono ribelle della protagonista e il suo arrivo nella rigida società inglese.

Non mancano sonorità più sensuali ed energiche, come “What’s Your Flava?” di Craig David e “Kiss Kiss” di Holly Valance, né il pop-rock acceso di “Hey Baby” dei No Doubt. Le emozioni più intime sono affidate a canzoni come “Half-Life” di Duncan Sheik, “Ride of Your Life” di John Gregory e “Out of Place” di Gavin Thorpe, insieme ai brani interpretati da Kelly Preston e Oliver James. Tutte le scelte musicali risultano così coerenti e ben inserite nel racconto, sostenendo efficacemente sia i momenti comici che quelli più riflessivi.

Le differenze tra il film e l’opera teatrale da cui è tratto

Come anticipato, Una ragazza e il suo sogno è una rivisitazione moderna e americana della commedia teatrale The Reluctant Debutante di William Douglas-Home, già portata al cinema nel 1958 con il titolo Come sposare una figlia. Rispetto all’originale, il film del 2003 ribalta però il punto di vista, concentrandosi sulla figura della figlia adolescente anziché sui genitori, e sposta l’ambientazione nella contemporaneità, inserendo elementi giovanili e romantici più marcati. Se l’opera teatrale e il film classico puntavano sulla satira sociale dell’alta borghesia inglese, la versione moderna privilegia invece il confronto culturale tra spontaneità americana e rigidezza aristocratica, accentuando il tono da favola moderna.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Una ragazza e il suo sogno grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 9 luglio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.