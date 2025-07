Dune – Parte Tre: al via le riprese del film!

Denis Villeneuve ha svelato una prima immagine relativa a Dune – Parte Tre per annunciare ufficialmente l’inizio delle riprese. Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con il suo adattamento in due parti del romanzo di Frank Herbert del 1965, Dune, il visionario regista sta ora adattando Messia di Dune, il secondo romanzo della serie, che continua la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Il cast di Dune – Parte Tre vede anche il ritorno di Zendaya nel ruolo di Chani, Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan e Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho. Sono stati ufficialmente aggiunti due nuovi membri al cast: Nakoa-Wolf Momoa nel ruolo di Leto II Atreides e Ida Brooke nel ruolo di Ghanima Atreides. Secondo alcune indiscrezioni, Robert Pattinson sarebbe in trattative per il ruolo del cattivo Scytale.

Tornando alla post condivisa, sui social l’account ufficiale di Dune ha dunque condiviso un post in cui si annuncia l’inizio della produzione, riportando una foto del deserto di Arrakis, scattata dallo stesso Villeneuve, e una citazione da Messia di Dune: “… in un viaggio in quella terra dove camminiamo senza lasciare impronte”. Qui di seguito, il post condiviso:

L’inizio della produzione di Dune: Parte Tre significa che tutto sta procedendo secondo i piani, dato che le riprese eranno annunciate per l’estate del 2025. Se dureranno circa cinque mesi, come è successo per Dune – Parte Due, dovrebbero terminare intorno a novembre e non dovrebbero esserci problemi a rispettare la data di uscita prevista un anno dopo, nel dicembre 2026.

La citazione “un viaggio in quella terra dove camminiamo senza lasciare impronte” è tratta dal libro Messia di Dune ed è usata per descrivere la trasformazione spirituale di Paul Atreides e la sua ascesa a uno stato quasi profetico. Significa uno stato al di là della presenza fisica, dove le azioni e l’influenza di una persona trascendono i limiti del mondo materiale e non lasciano tracce fisiche riconoscibili.

La foto di Arrakis è stata probabilmente scattata da Villeneuve nel deserto del Wadi Rum in Giordania o nell’oasi di Liwa ad Abu Dhabi, dove sono state girate le scene desertiche di Dune – Parte Due. Secondo alcune fonti, le riprese di Dune – Parte Tre sarebbero in realtà iniziate pochi giorni fa presso gli Origo Film Studios di Budapest.

Cosa aspettarsi da Dune – Parte Tre

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Messia di Dune“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattarlo in due film. Ma il terzo film coprirà Messia di Dune nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

In Dune – Parte Tre, tratto dal romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, possiamo aspettarci una narrazione molto più intima e politica rispetto all’epica espansiva di Parte Due. Dopo aver conquistato Arrakis e assunto il ruolo di Imperatore, Paul Atreides dovrà affrontare le conseguenze del jihad scatenato in suo nome e il peso del potere assoluto. Il film esplorerà la disillusione di Paul, i suoi dubbi morali e le macchinazioni di chi vuole distruggerlo dall’interno. La storia si muoverà dunque tra intrighi religiosi, crisi identitarie e visioni profetiche, aprendo un nuovo capitolo più cupo e riflessivo nell’universo di Dune.

