Ella McCay è basato su una storia vera?

Diretto da James L. Brooks, Ella McCay disponibile su Disney+ è una commedia drammatica politica che segue la protagonista durante alcuni dei giorni più caotici della sua vita. Ella è una devota funzionaria pubblica che vuole fare del suo meglio per il bene del popolo. Le cose prendono una piega drastica quando il suo capo, la governatrice, accetta improvvisamente un altro incarico, il che significa che lei, in qualità di vicegovernatrice, deve farsi avanti e prendere le redini. Se da un lato questo le offre una grande opportunità per apportare i cambiamenti che aveva sempre desiderato per migliorare la vita delle persone, dall’altro le porta anche altri problemi. Con il susseguirsi degli eventi, le difficoltà di Ella offrono un ritratto realistico di cosa significhi combattere contro la propria famiglia mentre si cerca di raggiungere il proprio pieno potenziale. Seguono SPOILER.

La storia di fantasia di Ella McCay è nata da una conversazione reale

Ella McCay è una storia di fantasia scritta da James L. Brooks, che ha avuto l’idea per la storia in seguito a una conversazione con un due volte governatore. Lo sceneggiatore e regista stava facendo colazione con l’ex governatore e il loro amico, e la conversazione si è spostata su un momento che era ancora un argomento delicato per i due. Si è scoperto che l’ex governatore aveva dimenticato di ringraziare l’amico durante il discorso di insediamento, il che aveva ferito i sentimenti dell’amico. Brooks ha osservato che, sebbene ciò fosse accaduto 15 anni prima, era ancora un momento difficile per loro. La sua mente era bloccata su questo dettaglio e, riflettendoci, l’idea di un personaggio si è formata nella sua mente, che alla fine si è trasformata in Ella McCay.

Brooks ha creato Ella come una vicegovernatrice che viene inaspettatamente promossa a governatrice, ma la sua attenzione si è concentrata principalmente sulle sue lotte personali, piuttosto che sull’aspetto politico della storia. In sostanza, voleva che fosse la storia di una persona che ha a che fare con “un genitore errante e che sta cercando di superare la perdita di un genitore“. Nel film, Ella ha un rapporto difficile con suo padre, Eddie. Per rappresentare la loro dinamica, Brooks ha attinto alla sua esperienza personale di “un litigio durato una vita con [suo] padre errante”, che a quanto pare aveva lasciato la famiglia prima della nascita di Brooks. Mentre lavorava al film, lo sceneggiatore e regista ha rivelato che questo lo ha aiutato a elaborare i suoi sentimenti per il padre e a riconsiderare le dinamiche tra loro.

In definitiva, Brooks voleva che fosse la storia di una persona che vuole dare il massimo in un lavoro molto impegnativo. Ha creato Ella come una persona profondamente definita dalla sua morale e che crede davvero di poter fare del bene al mondo. Per sottolineare questo sentimento di speranza, ha deciso di ambientare la storia nel 2008, che, secondo lui, era ancora un periodo in cui le persone potevano unirsi nonostante le loro differenze politiche. Ciò che desiderava di più dalla storia era che riflettesse persone reali, le loro difficoltà e una rappresentazione accurata di cosa significhi affrontare la vita.

Emma Mackey si è affidata alla ricerca per interpretare Ella in modo autentico

Quando Emma Mackey ha assunto il ruolo di Ella McCay, ha idealizzato il personaggio, soprattutto nel contesto del suo desiderio di fare del bene da un punto di vista politico. Tuttavia, nel corso delle riprese, ha scoperto ulteriori strati di Ella, che le hanno fatto vedere Ella come “una persona completa, con tutte le sue parti rotte”. Ha sottolineato che la sfida consisteva nel presentare Ella come una persona coraggiosa, ma anche come qualcuno che può rovinare la vita, e tuttavia “avere sempre arguzia, acutezza e chiarezza”.

Questo è stato reso ancora più impegnativo dal fatto che ha dovuto presentare diversi anni della vita di Ella, dall’adolescenza, alla giovane innamorata, fino a un politico che vede il suo intero mondo crollare davanti ai propri occhi. Tuttavia, attraversare tutte queste fasi importanti della vita di Ella l’ha aiutata a imparare molto. L’attrice ha anche approfondito la ricerca per comprendere meglio il personaggio. Oltre ad adottare un accento americano per il ruolo, ha anche incontrato funzionari pubblici e funzionari vicini a Ella in ufficio per comprendere meglio la sua quotidianità e le sfide specifiche del suo lavoro.

Ha anche avuto lunghe discussioni con il regista James L. Brooks sulle origini del personaggio e sulle persone che lo hanno influenzato durante la creazione della storia. L’attrice ha rivelato che lei e Brooks hanno anche discusso della somiglianza tra il nome di Ella McCay e quello di Emma Mackey. Alla fine, ha scoperto che il fondamento di Ella è il suo desiderio di fare del bene al suo popolo e di essere fedele alla sua morale e al suo senso del dovere. Tutti questi elementi le hanno permesso di creare un ritratto del personaggio profondamente articolato, che la rende più reale.