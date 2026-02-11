Chris Hemsworth afferma che Avengers: Doomsday “vi lascerà senza fiato” e suggerisce una possibile reunion tra Loki e Thor

Chris Hemsworth esalta ulteriormente la prossima uscita degli Avengers e anticipa la reunion che stavamo aspettando.

Thor di Chris Hemsworth e Loki di Tom Hiddleston sono tra i supereroi confermati nel cast di Avengers: Doomsday, che affronterà il Dottor Destino di Robert Downey Jr. in una battaglia multiversale. Tra gli altri personaggi che torneranno ci sono i Fantastici Quattro, i Thunderbolts/Nuovi Vendicatori, gli X-Men e altri Vendicatori che hanno guidato i film solisti nelle Fasi 4 e 5.

Alla domanda di Variety se la reunion tra Thor e Loki sarebbe stata strappalacrime, Hemsworth ha promesso – dopo aver risposto “sì, no, forse” alla domanda iniziale del giornalista – che Avengers: Doomsday è “incredibilmente emozionante, incredibilmente potente. Vi lascerà senza fiato. Non so come facciano“. Hemsworth sta attualmente promuovendo il suo nuovo film, Crime 101, in uscita venerdì.

L’ultima apparizione di Thor e Loki insieme nell’MCU risale a Avengers: Infinity War del 2018, dove Loki viene ucciso da Thanos (Josh Brolin) nella prima scena davanti a Thor. Thor è poi apparso in Thor: Love and Thunder del 2022, mentre una versione di Loki fuggita dopo gli eventi del primo film degli Avengers (2012) è il personaggio principale della serie TV Loki.

Il Loki alternativo, pur non avendo attraversato esattamente lo stesso arco narrativo dell’originale, è consapevole della sua morte nella “linea temporale sacra“. Nel frattempo, Thor ha adottato una figlia in Thor: Love and Thunder, a cui fa riferimento nel teaser di Avengers: Doomsday. Il trailer di Doomsday di Thor suggerisce un ritorno a un tono più serio per la sua caratterizzazione e le sue trame, il che potrebbe influenzare la sua riunione con Loki.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).