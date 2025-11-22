Wicked – Parte 2: tutti i riferimenti e le Easter Eggs del film!

AVVISO SPOILER: Questo articolo contiene importanti spoiler riguardanti la trama, i camei e il finale di Wicked – Parte 2 (qui la nostra recensione), ora nelle sale, così come piccoli spoiler dello spettacolo teatrale “Wicked”.

Il tanto atteso capitolo conclusivo di Wicked è arrivato nei cinema, riunendo il pubblico con Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba e Ariana Grande in quello di Glinda, mentre la storia riprende dopo il loro periodo a Shiz.

E il film contiene una moltitudine di rimandi emozionanti al materiale originale di Broadway, riferimenti a “Part One” e introduce le icone de “Il mago di Oz.” Ecco tutto ciò da cercare mentre ritorni nella Città di Smeraldo.

Logo Universal

In Wicked, il logo della Universal Pictures è stato sostituito da una versione vintage del globo, che richiama quella del 1939 — l’anno in cui uscì “Il mago di Oz.” Questa volta, un tornado è visibile dietro la scritta Universal, un riferimento al ciclone che portò Dorothy a Oz e schiacciò la Strega Cattiva dell’Est.

Scrittura tra le nuvole

In “Il mago di Oz”, la Strega dell’Ovest vola nel cielo sulla sua scopa e utilizza le nuvole per scrivere “Arrenditi Dorothy.” In omaggio a quella scena, Elphaba vola nel cielo scrivendo questa volta “Il nostro mago mente.”

Nuova musica

Parte 2 introduce due nuove canzoni originali — una per ciascuna strega. La nuova canzone di Glinda è “Girl in the Bubble”, mentre Elphaba canta “No Place Like Home.” Il titolo è un chiaro riferimento a Dorothy e a “Il mago di Oz”, dove, nel tentativo di tornare in Kansas, ripeteva “There’s no place like home” mentre batteva tre volte i tacchi delle sue scarpette rosse.

La colonna sonora del compositore John Powell intreccia diversi richiami musicali all’Atto I. C’è una ripresa di “What Is This Feeling?” con testi rivisitati per lodare Glinda e la sua bontà, ed Elphaba interpreta una versione reimmaginata di “The Wizard and I” che riflette la sua delusione verso l’uomo che aveva ammirato. Nel corso del film compaiono ulteriori modifiche musicali, inclusi nuovi versi in “Wonderful” e una versione ampliata della scena che ora include Glinda.

Ispirazioni per l’abito

Il vestito di Glinda — che il pubblico vede per la prima volta in “Thank Goodness” — rende omaggio sia al costume di Billie Burke nel “Mago di Oz” sia all’abito finale di Glinda nel musical di Broadway. Il costumista Paul Tazewell ha preso la silhouette di quello del film del 1939, creando un abito ampio in tulle e organza multistrato con cristalli e perline di vetro. Tuttavia, la palette cromatica è ispirata alle tonalità lavanda-blu della Glinda di Broadway. “Era un modo per onorare quell’immagine,” dice Tazewell a Variety.

Vetro infranto

In riferimento a Wicked, il primo segno del ritorno di Elphaba da Glinda è la lieve crepa sul vetro della finestra di quest’ultima — proprio come si frantumò quando litigarono mentre condividevano la stanza al dormitorio. Questa volta, però, la frattura è più controllata, a dimostrazione della maggior padronanza che Elphaba ha acquisito sulla sua magia e del suo imminente arrivo.

Mimetizzazione

In un altro richiamo al primo film, Elphaba evita per un soffio di essere individuata dalle guardie reali mimetizzandosi tra gli alberi. Ricordiamo che — quando incontrò Fiyero per la prima volta — lui scherzò dicendo che quasi non l’aveva notata perché “si confondeva con il fogliame.” In Parte 2, quella battuta ritorna, quando Elphaba elude proprio lui e le sue guardie facendo esattamente questo.

Cavallo blu

Il fidato destriero di Fiyero è un cavallo blu — un evidente rimando al “Cavallo di un Colore Diverso” de “Il mago di Oz.”

Guardando a occidente

Tutti i punti di riferimento di Oz sono stati posizionati strategicamente per guidare il viaggio di Elphaba da est a ovest, secondo il production designer Nathan Crowley. “Deve compiere un viaggio verso ovest, perché deve accettare di diventare la Strega Cattiva dell’Ovest. Deve diventare il villain di cui Oz ha bisogno,” spiega a Variety. Così, il baldacchino dove Elphaba si nasconde guarda a ovest; poi, entro la fine del film, raggiunge il castello di Kiamo Ko, completando il suo arco narrativo verso ovest.

Prefigurazione di Boq

Universal ha suggerito il futuro di Boq già nel materiale promozionale. Il personaggio è incorniciato dal metallo, alludendo alla sua trasformazione nell’Uomo di Latta. E il Munchkin indossa una “M” ricamata sul petto, riempita in modo da formare un cuore — che poi perderà quando un incantesimo andrà storto. Nella sua prima scena in Wicked – Parte 2, vediamo Boq tagliare legna nella stanza di Nessarose, anticipando il suo destino.

Poiché la trasformazione avviene nella residenza di Nessarose, “tutto il metallo nella stanza si attaccò a lui,” spiega Francis Hannon, responsabile del trucco del film. “I manici della brocca diventarono le sue orecchie. Le sue dita erano fatte con le saliere e pepiere.”

Scarpette d’argento

Le iconiche scarpette rosse non appaiono mai nel film. A causa di un problema di copyright con MGM, né il film né il musical di Broadway possono utilizzare i celebri tacchi rossi. I filmmaker sono quindi tornati alle scarpe d’argento descritte originariamente nel libro “Il mago di Oz”, ormai di pubblico dominio. Il trucco adottato: quando Nessarose vola, la direttrice della fotografia Alice Brooks utilizza luci rosse per indicare al pubblico che quelle sono le scarpe amate da tutti. “Diventano sempre più calde, e quel rosso è diventato il nostro rosso più vibrante,” dice Brooks.

Il meraviglioso arcobaleno

Durante il ballo in “Wonderful” (che ora include Glinda), il palazzo del Mago è illuminato da luci arcobaleno come omaggio alla celebre canzone di Judy Garland “Somewhere Over the Rainbow.”

Un volo ispirato a Peter Pan

Mentre il numero “Wonderful” continua, Elphaba e Glinda levitano sopra un diorama di Oz. I filmmaker hanno concepito l’idea del viaggio seduto sulla scopa basandosi su un’idea del regista Jon M. Chu, condivisa poco prima dell’inizio delle riprese a Londra. Chu mostrò foto al team spiegando che voleva che la scena si svolgesse in modo simile alla giostra di Peter Pan a Disneyland.

“Jon voleva costruire un’attrazione, e mancavano tre settimane alle riprese di questa scena. Avevamo Jeff Goldblum solo per quattro settimane per girare entrambi i film,” ricorda Alice Brooks. Chu era irremovibile: voleva un’attrazione che potesse decollare davvero con gli attori a bordo; ma il set era già costruito, quindi il team creò un modello seduto. La scena richiama anche “The Wizard and I”, nota Brooks: “Abbassiamo lentamente la luce rosa mentre prendono il volo e la pelle verde di Elphaba scompare nella luce rosa.”

Richiamo a “Dancing Through Life”

Oltre a volare attorno al palazzo, Glinda ed Elphaba danzano insieme, ricreando il momento emozionante in cui diventarono amiche al ballo dell’Ozdust nel primo film. Ripropongono i loro movimenti caratteristici — un polso sulla fronte e il gesto giocoso “ad ala di pollo” — ricordando al pubblico le origini e la forza del loro legame.

Coperture animali

Nel primo film, i poteri magici di Elphaba esplodono nel cortile dell’Università di Shiz, facendo cadere un ritratto inciso del Mago e rivelando un dipinto di animali, simbolo del passato di Oz. In Wicked – Parte 2, il palazzo del Mago presenta un quadro simile. Spinta dalla scimmia volante Chistery, Elphaba guarda dietro l’opera, scoprendo una stanza segreta con animali veri intrappolati dietro le sbarre.

Diretta dal Mago

In una scena, Elphaba dice a Glinda: “I’m off to see the Wizard,” un riferimento diretto a “Il mago di Oz” e alla Dorothy di Judy Garland, che canta “We’re off to see the wizard.”

Il ritorno di Alice Fearn

All’inizio del film, Glinda ha un flashback di quando era bambina e faceva giochi di magia davanti agli amici. Appaiono i suoi genitori, con Alice Fearn che torna nel ruolo della madre di Glinda. Fearn ha interpretato Elphaba nella produzione londinese di “Wicked.”

Flashback arcobaleno

Abbiamo conosciuto la giovane Elphie in Part One, e ora in Part Two incontriamo la giovane Galinda. La vediamo a una festa, dove prova — senza riuscirci — a eseguire un trucco di magia. Ma quando un arcobaleno (rimando a “Somewhere Over the Rainbow”) appare fuori e i suoi amici le chiedono se lo ha creato lei, risponde con sicurezza di sì.

Scena del matrimonio

Il matrimonio è pieno di Easter egg simbolici. Innanzitutto, il tappeto di farfalle gialle richiama la strada di mattoni gialli. Inoltre, c’è il contrasto tra Elphaba, che si trova sottoterra — rappresentando il suo percorso verso l’oscurità e la malvagità — e Glinda, che è in superficie, celebrata dai suoi pari.

Prefigurazione di Fiyero

Dopo aver tradito le guardie del Mago e aver permesso a Elphaba di fuggire, Fiyero affronta il suo destino: diventerà lo Spaventapasseri. A uno sguardo attento, gli indizi erano presenti fin dall’inizio — dal poster, che mostra il personaggio circondato da campi di grano, ai dettagli del suo costume.

“Quando lo vedi da dietro, c’è un motivo a tre punte creato con il cordoncino… e quello potrebbe suggerire qualcosa,” dice Tazewell a Variety. Inoltre, il ricamo di paglia sul suo petto anticipa ulteriormente il suo futuro.

Il ritorno dei papaveri rossi

I papaveri giocano un ruolo chiave ne “Il mago di Oz”, con un campo di fiori che fa addormentare Dorothy. I papaveri compaiono anche in Wicked – Parte 2, inclusi sulla veste del Mago e sulla sua scrivania, come omaggio al celebre fiore ipnotico.

Tende a quadretti

Sebbene Dorothy non sia vista direttamente, né abbia dialoghi, appare con il suo iconico vestito blu a quadretti. C’è però un altro sottile riferimento al personaggio: la casa che cade su Nessarose presenta tende a quadretti blu.

Toto al guinzaglio

Quando Dorothy inizia a percorrere la Strada di Mattoni Gialli, Elphaba nota che ha Toto al guinzaglio. Ciò indica che Dorothy sta diventando un agente del Mago e, sebbene non abbia il cane in gabbia, anche lei è un’oppressora.

Scena di combattimento

Durante “What Is This Feeling?” in Wicked, le due streghe si confrontano durante una lezione di combattimento. Le loro abilità tornano utili più avanti, quando si riuniscono per combattere dopo la morte della Strega Cattiva dell’Est.

Risata da strega

Dopo che Glinda schiaffeggia Elphaba in seguito al loro scontro, Elphaba emette una risata malvagia — un omaggio alla risata iconica di Margaret Hamilton in “Il mago di Oz.”

Piccole bolle

Così come i futuri di Boq e Fiyero sono cuciti e suggeriti nei loro costumi, anche l’abbigliamento di Glinda riflette il suo percorso. È adornata di cerchi sugli orecchini, sulla corona e sull’abito, tutti a richiamare la bolla che usa per spostarsi.

L’uscita del Mago

Quando il Mago viene finalmente smascherato e lascia Oz per sempre, se ne va nello stesso modo del film originale “Il mago di Oz” — in una mongolfiera.

Finale e arcobaleno

La scena finale a Kiamo Ko richiama la scena iniziale di Wicked, in cui l’acqua versata e il cappello abbandonato segnano le conseguenze dello “scioglimento” della Strega Cattiva. Ma mentre la telecamera si allontana per mostrare la celebrazione della sua morte nella Terra dei Munchkin, compare un ultimo riferimento all’arcobaleno.

Il gran finale

La scena finale di Wicked – Parte 2 differisce da quella del musical di Broadway. Sul palco, Fiyero ed Elphaba se ne vanno insieme. Nel film, invece, si conclude con un flashback a quando Glinda ed Elphaba erano a Shiz; Glinda, con un cappuccio bianco, sussurra qualcosa a Elphaba — un richiamo diretto al poster originale del musical.