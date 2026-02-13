Yoh! Bestie, spiegazione del finale: cosa accade a Charles e Thonda?

Quando si avvicina la stagione di San Valentino, ciò che si cerca è il romanticismo — che sia nei propri libri preferiti di sempre o nei nuovi film che escono ogni anno in questo periodo. Quest’anno ho avuto la sfortuna di vedere alcune pellicole davvero pessime, ma Yoh! Bestie è stata per me una sorpresa positiva. Non solo questo film sudafricano racconta una dolce storia da migliori amici ad amanti, ma offre anche una profondità inaspettata per una rom-com su Netflix.

La storia segue Thando, una donna non più giovanissima che viene lasciata sola per due anni dal suo coinquilino e migliore amico, Charles. Il suo trasferimento a New York lascia Thando in un limbo fatto di matrimoni a cui deve partecipare da sola. Ma siamo nell’era di internet, e il suo “accompagnatore” è sempre Charles, anche se si trova dall’altra parte del mondo. Quando lui ritorna, Thando pensa che sia per restare definitivamente. È felicissima di riavere il suo migliore amico accanto e vuole finalmente confessargli ciò che prova. Tuttavia, resta scioccata nello scoprire che Charles è tornato non solo con una fidanzata, ma con una promessa sposa. Sfortunata in amore, Thando teme di restare sola per sempre, ma continua comunque a sostenere Charles. Riuscirà davvero a farlo? E Charles si renderà conto dei suoi veri sentimenti? Scopriamolo nel finale del film.

Rea è una cattiva persona?

La cosa che mi è piaciuta di più di Yoh! Bestie è che, pur partendo dal cliché secondo cui una relazione tra un uomo e una donna non può essere solo amicizia agli occhi della fidanzata, riesce a ribaltarlo. La prima cosa che Thando nota è che Rea è decisamente “fuori dalla portata” di Charles. Non sappiamo molto della loro relazione, ma sappiamo che lei è più grande di lui, più sofisticata, con lavori prestigiosi, conferenze TED e una situazione economica ben più solida.

Alla luce di questo, Thando inizialmente pensa di sabotare il matrimonio. Tuttavia, decide di leggere l’autobiografia di Rea per conoscerla meglio e alla fine rinuncia all’idea di rovinare le nozze. Questo non significa che Rea non reagisca alla presenza della migliore amica giovane e affascinante di Charles.

Rea definisce Thando un disastro, ed è proprio questo che distingue le due donne. Rea si considera più sofisticata e sicura di sé, convinta che nessuno possa preferire un’altra a lei. Ma l’amore non funziona così. Sebbene si senta superiore, sa nel profondo che Charles nutre sentimenti nascosti per Thando. Non è una vera antagonista, ma ha sfumature che la rendono ambigua.

Fortunatamente, il film non mette realmente le due donne l’una contro l’altra. Anche se Thando è consapevole dei propri sentimenti, quando partecipa al matrimonio è determinata a sostenere Charles, non a sabotarlo. Entrambe riconoscono qualità nell’altra, pur restando sicure del proprio valore. Non credo quindi che Rea sia una “cattiva”: è semplicemente quella che viene lasciata indietro. E invece di reagire con meschinità, sceglie di comportarsi con maturità, decidendo di lasciare Charles prima ancora che lui chiarisca cosa vuole davvero. Forse è lui il vero responsabile della situazione.

Cosa succede tra Riri e Bheki?

Nel frattempo, Riri, la nuova migliore amica di Thando, decide di presentarsi al matrimonio senza invito, determinata a sabotarlo per il bene dell’amica. È convinta che Charles e Thando siano destinati a stare insieme. Porta con sé il fidanzato Bheki, che in passato aveva frequentato Thando.

I due arrivano con intenzioni dispettose, ma l’atmosfera romantica e le splendide decorazioni di Pett cambiano qualcosa in Riri. Presa dall’entusiasmo e complice qualche bicchiere di troppo, propone lei stessa a Bheki di sposarla. Lui, uomo tradizionalista, resta scioccato e si offende, finché un piccolo incidente non lo riporta alla ragione.

Riri continua a scherzare sulla proposta per gran parte del film, perché desidera davvero sposarsi, mentre Bheki aspetta il “momento perfetto”. Ironia della sorte, quel momento dovrebbe coincidere con il matrimonio di Charles e Rea, ma le nozze vengono annullate all’ultimo minuto. Così, in un momento simbolico davanti alle decorazioni ormai inutilizzate, Bheki chiede finalmente a Riri di sposarlo. Più avanti, Riri chiede a Thando di farle da damigella d’onore con un tenero cartello.

Charles e Thando finiscono insieme?

È davvero una rom-com se i protagonisti non finiscono insieme? Probabilmente no, ed è per questo che Yoh! Bestie si conclude con la riunione dei due migliori amici.

Prima però Thando attraversa un periodo difficile. Dopo aver lasciato Pett, si perde tutto il dramma del matrimonio annullato, compresa la proposta di Bheki e la confessione di Charles. Si chiude in casa per giorni, trascura il lavoro e si lascia andare alla tristezza. Anche se avrebbe potuto costruire qualcosa con Nas, nel profondo ha sempre saputo che il suo cuore apparteneva a Charles.

La situazione peggiora al punto che Charles manda perfino il suo capo a casa sua con una falsa emergenza lavorativa per costringerla a uscire.

Nel finale di Yoh! Bestie, Charles usa proprio i cartelli — simbolo del loro legame — per dichiararsi. All’inizio del film li aveva usati per salutarla; al suo ritorno, Thando ne aveva preparato uno per confessargli i suoi sentimenti, trovandosi però davanti Rea. È perfetto che tutto si chiuda con lo stesso gesto. Ciò che le aveva spezzato il cuore ora le restituisce la felicità.

Charles trova finalmente il coraggio di ammettere ciò che prova per Thando, anche se il suo modo di dichiararsi è un po’ goffo. Prima di lasciarlo, Rea gli aveva detto di sperare che Thando lo rendesse un uomo migliore. In realtà, Thando non ha mai cercato di cambiarlo, ma solo di essergli accanto.

L’amore non è solo cioccolatini e rose: è restare svegli per una videochiamata nel cuore della notte quando l’altro sta attraversando un momento difficile. Charles ammette persino di aver scritto le promesse nuziali pensando a Thando, perché è facile scrivere di qualcuno che si ama davvero.

Il film si chiude con il matrimonio di Riri e Bheki, lasciando intendere che Charles e Thando saranno i prossimi. “Yoh! Bestie”, non sei più sola.