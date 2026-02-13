Emerald Fennell parla del suo “folle” progetto DC poi cancellato

Il mondo della DC sul grande e piccolo schermo è cambiato significativamente negli ultimi due anni. Dopo la conclusione della timeline cinematografica della DCEU, diversi progetti precedenti all’universo DC di James Gunn non sono stati portati avanti. A riguardo, in un’intervista al podcast Happy, Sad, Confused, la regista Emerald Fennell (ora al cinema con Cime tempestose) è stata interrogata sul film Zatanna che era stata incaricata di scrivere prima del lancio della DC Studios. Dopo aver parlato in precedenza di quanto fosse “folle” la sceneggiatura, Fennell ha dichiarato: “Penso che fosse folle perché probabilmente in quel periodo stavo attraversando un periodo difficile”.

La regista ha poi spiegato: “Penso che la cosa che ho imparato ora e poi, avevo appena finito Una donna promettente, e c’era questa cosa enorme in questo mondo in cui non avevo mai operato”. Fennell ha sottolineato che “era una specie di film sui supereroi, e io pensavo: ‘Ok, come faccio a realizzare una versione di un film sui supereroi con cui mi identifico emotivamente’, che è una specie di donna nel mezzo di un esaurimento nervoso”.

Secondo Fennell, il film su Zatanna era “una sceneggiatura che rifletteva una donna nel bel mezzo di un esaurimento nervoso, direi. E in termini di cosa questo significhi, beh, suppongo che significasse semplicemente che era probabilmente troppo lontano, forse un po’ troppo lontano dal genere”. Quando le è stato chiesto se lo avesse reso forse troppo personale, ha risposto: “Forse. Non lo leggo da molto tempo perché l’ho trovato davvero difficile, anche perché amo J.J. [Abrams, che era il produttore esecutivo] e lui ha corso il rischio di offrirmi di farlo e io volevo davvero realizzare qualcosa di straordinario per loro e ho sempre avuto la sensazione di non essere riuscita a realizzare ciò che volevano“.

L’attrice/sceneggiatrice/regista britannica ha infine ammesso: “Non l’ho più letto da allora e mi chiedo se, leggendolo ora, sarei più generosa con me stessa, ma avrei voluto essere in grado di offrire loro ciò che desideravano e penso che siano stati davvero gentili al riguardo. È solo che mi stai facendo ricordare scene in cui penso: ‘Oh, nessuno avrebbe potuto farlo! Nessuno avrebbe potuto farlo’”. Come noto, la cancellazione del film è poi infine stata confermata nel dicembre del 2023 dalla stessa Fennell.