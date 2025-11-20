HomeCinemaVideo

Dreams – intervista al regista Michel Franco

Di Chiara Guida

Ecco la nostra intervista a Michel Franco, regista di Dreams (qui la nostra recensione), dal 20 novembre al cinema distribuito da Fandango Distribuzioni. Il film vede protagonisti Jessica Chastain e Isaac Hernández ed è ambientato nel mondo della danza.

La trama di Dreams

Fernando (Isaac Hernández), giovane e talentuoso ballerino messicano, sogna il riconoscimento internazionale e una nuova vita negli Stati Uniti. Convinto che Jennifer (Jessica Chastain), una raffinata filantropa dell’alta società americana e sua amante, lo sosterrà nel realizzare le sue ambizioni, decide di lasciarsi tutto alle spalle e mette in pericolo la sua vita pur di inseguire il suo sogno. Ma il suo arrivo finisce per sconvolgere il mondo attentamente costruito da Jennifer. Disposta a tutto pur di proteggere il futuro di entrambi e ciò che ha costruito attorno a sé, Jennifer dovrà affrontare le conseguenze delle proprie scelte.

Dreams esplora le complesse dinamiche di potere tra Jennifer, una donna proveniente da un contesto privilegiato, e Fernando, un ballerino il cui talento gli conferisce potere nel proprio ambiente. Attraverso la loro relazione, il film affronta temi come la dipendenza reciproca e la lotta per la dignità, riflettendo le tensioni tra Stati Uniti e Messico, dove confini fisici e psicologici impongono limiti agli individui. Il film è, in ultima analisi, uno studio sull’interazione umana, in cui potere, vulnerabilità e chimica tra i personaggi si intrecciano in una narrazione emotiva e viscerale.

Isaac Hernández nato a Guadalajara in Messico è attualmente il primo ballerino dell’American Ballet Theatre.

