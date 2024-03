Ecco la nostra intervista ai protagonisti di Race for Glory: Audi vs Lancia, il regista Stefano Mordini, il protagonista e produttore Riccardo Scamarcio, l’interprete Volker Bruch. Il film arriva in sala il 14 marzo distribuito da Medusa.

Race for Glory: Audi vs Lancia racconta la storia della faida tra Audi e Lancia durante il Campionato del mondo di rally del 1983. Il film è diretto da Stefano Mordini e vede protagonisti Riccardo Scamarcio, Volker Bruch e Daniel Brühl, e si basa su una sceneggiatura scritta da Filippo Bologna, Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio.