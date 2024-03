È passato un mese da quando Madame Web ha fatto il suo debutto nelle sale, offrendo una visione molto diversa del mito Marvel Comics. Il film, ambientato nell’Universo Spider-Man della Sony, ruota attorno a quattro delle eroine meno conosciute dell’Uomo Ragno della Marvel, e finora ha avuto un riscontro critico e finanziario piuttosto singolare. In una recente intervista con il Los Angeles Times, l’attrice di Julia Cornwall, Sydney Sweeney, ha riflettuto sull’accoglienza riservata finora al film.

“Sono stata appena ingaggiata come attrice, quindi ero coinvolta nell’avventura a prescindere da qualsiasi cosa sarebbe successa“, ha spiegato Sweeney, ribadendo come il suo ruolo si limita all’interpretare il personaggio interpretato e lasciando intendere di non aver avuto voce su altri aspetti del film. Naturalmente, il flop del film difficilmente avrà un’influenza negativa sulla carriera dell’attrice, reduce dal grande successo economico di Tutti tranne te e attesa prossimamente nell’horror Immaculate.

La trama e il cast di Madame Web

Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Il film è basato su un personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O’Neil e John Romita Jr. Il film è diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Madame Web è nelle sale italiane dal 14 febbraio 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.