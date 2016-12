Rogue One: Jyn Erso simile alla Ripley di Sigourney Weaver?

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Comicbook.com La produttrice Allison Shearmur ha parlato a lungo della sua grande ammirazione verso la nuova eroina femminile Jyn Erso protagonista dello spin-off Rogue One A Star Wars Story, osservando quanto il personaggio sia simile a livello caratteriale oltre che fisico alla famosa agguerrita Ellen Ripley storicamente interpretata da Sigourney Weaver nella saga di Alien creata da Ridley Scott nel 1979.

Rogue One: la colonna sonora di Michael Giacchino

Introducendo l’universo di Rogue One grazie al nuovo volume illustrato The Art of Rogue One A Star Wars Story Allison Shearmur ha potuto approfondire il legame tra Ripley e Jyn, affermando che “quello che mi piace tanto di Jyn Erso è il fatto che si tratta di un guerriero femminile imperfetto, dunque autentico e genuino, sincero e umile, forte e moderno senza mancare di essere contemporaneo. Spesso Hollywood rappresenta una donna forte come scusa per non apprezzare la sua vita, o senza cercare di capire il motivo per cui lei agisce e vive in un certo modo. Quello che mi piace di Jyn è che la sua non è la storia di una donna che ha paura di compiere certe specifiche scelte di vita. Tutto ciò che fa non è una scusa. In un certo senso è molto simile a Giovanna d’Arco, oltre ovviamente a Sigourney Weaver nel ruolo di Ripley nella serie Alien. Si tratta di un eroe puro, indipendentemente dal genere. Abbiamo a che fare con qualcuno che si propone di fare qualcosa di impossibile e alla fine lo fa“.

L’accostamento tutt’altro che pretenzioso fra la Jyn di Felicity Jones e la Ripley di Sigourney Weaver appare dunque un percorso per certi sensi obbligato, in quanto l’impatto esercitato sul grande schermo e sulla cultura popolare da entrambi i personaggi – seppur in epoche diverse – ha contribuito a modificare radicalmente la visione della donna informa cinematografica. Così come Ripley in Alien si trova a essere suo malgrado l’ultima superstite della propria squadra spaziale e a dover combattere contro gli Xenomorfi, Jyn in Rogue One abbandona il suo mondo idilliaco iniziale per entrare in maniera alquanto forzata negli sforzi della ribellione.

Non dimentichiamo ovviamente che al piccolo gruppo di donne agguerrite, oltre a Ripley e alla novella Jyn bisognerebbe inoltre ricordare la tostissima Sarah Connor interpretata da Linda Hamilton (in Terminator, Terminator 2 e Terminator Salvation) oltre che da Lena Headey (Terminator The Sarah Connor Chronicles) ed Emilia Clarke (Terminator Genesys).

Rogue One A Star Wars Story, il primo film di una nuova serie cinematografica ambientata nell’amato universo di Star Wars e interpretata da nuovi personaggi alle prese con storie inedite.

Rogue One A Star Wars Story racconta la storia di un improbabile gruppo di eroi che in un periodo di conflitto intraprende una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande.

Rogue One A Star Wars Story presenta un cast internazionale con attori provenienti da ogni parte del mondo, come Inghilterra, Australia, Cina, Messico, Danimarca e Stati Uniti: la candidata all’Oscar Felicity Jones (La Teoria del Tutto), Diego Luna (il film premio Oscar Milk, Cogan – Killing Them Softly, Ben Mendelsohn (Mississippi Grind, la serie Tv Bloodline), la star di Hong Kong di film d’azione e arti marziali Donnie Yen (Ip Man e Blade II), Jiang Wen (Let the Bullets Fly, Devils on the Doorstep), il premio Oscar Forest Whitaker (The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca, L’Ultimo Re di Scozia), Mads Mikkelsen (Il Sospetto, Casino Royale), Alan Tudyk (L’Ultima Parola – La Vera Storia di Dalton Trumbo, la serie Tv Con Man), la cui performance in Rogue One A Star Wars Story si avvale della tecnica di performance-capture, e Riz Ahmed (Lo Sciacallo – Nightcrawler, Four Lions).

Fonte: Comicbook.com