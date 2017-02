Song to Song: il trailer del nuovo film di Terrence Malick

Ecco il trailer di Song to Song, il nuovo film di Terrence Malick che ha come protagonisti Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman e Rooney Mara.

Song to Song, il trailer

Song to Song, precedentemente noto con il titolo di Weightless. uscirà al cinema negli USA con Broad Green Pictures il 17 marzo 2017.

Grazie a IndieWire abbiamo maggiori dettagli sulla trama di Song to Song, che dunque racconterà di storie d’amore che nascono nel mondo della musica e si concentrerà su due coppie le cui vite sono intrecciate: Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling) da un lato e il magnate della musica Cook (Michael Fassbender) e la sua cameriera (Natalie Portman). Un racconto che attraversa il mondo del rock n roll e in vortice di paesaggi, seduzione e tradimento.

Song to Song, il nuovo film Terrence Malick

Nel film appaiono anche un nutrito gruppo di noto musicisti come Patti Smith, Lykke Li, the Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine, e i Red Hot Chili Peppers.

Nel cast del film Song to Song oltre ai già citati Rooney Mara, Ryan Gosling, Natalie Portman e Michael Fassbender, anche Cate Blanchett, Christian Bale, Benicio del Toro, Val Kilmer, Bérénice Marlohe, Holly Hunter, Clifton Collins jr e Tom Sturridge.