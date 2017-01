Spider-Man Homecoming: Tom Holland parla del bullo Flash Thompson

Prossimo a esordire per la seconda volta sul grande schermo – dopo i venti muniti di folgorante apparizione in Captain America Civil War – nei panni di un inedito Peter Parker nel nuovo Spider-Man Homecoming il giovane attore Tom Holland ha rilasciato un’intervista a Short List Magazine (ripresa ance da CBM) nella quale ha rivelato alcune nuove indiscrezioni circa la presenza all’interno della pellicola di Flash Thompson, il famoso bulletto da liceo presente in tutti i fumetti dedicati a Spider-Man e che sarà interpretato da Tony Revolori.

Rivelando come il Flash Thompson interpretato da Tony Revolori in Spider-Man Homecoming avrà dei connotanti molto diversi rispetto alla sua origine fumettistica, Tom Holland ha affermato che “le scuole superiori americane sono così diverse da quelle britanniche. Il bullismo è un fenomeno davvero molto particolare qui da noi, così quando si è parlato di includere Flash Thompson io ho subito pensato che, in base alla cultura da cui provengo, non avevamo bisogno di un atleta muscoloso e belloccio per dare filo da torcere a Peter Parker, ma poteva servire semplicemente un figlio di papà, ricco e snob, con la puzza sotto il naso e in grado di commentare la diversa qualità delle scarpe da ginnastica. Io personalmente ho dovuto lavorare molto sul mio accento per renderlo più americano di quanto non fosse“.

Nella realizzazione di Spider-Man Homecoming, così come rivelato dallo stesso Tom Holland, si è cercato di dare molta più importanza all’età di Peter Parker e alla sua vita liceale in rapporto agli incontri/scontri con i propri coetanei, constate però il teaser trailer rilasciato al San Diego Comic-Con non rivelasse ancora nulla circa la natura del bulletto Flash Thompson e di come Tony Revolori lo avrebbe interpretato Ora non resta che attendere per vedere i futuri sviluppi del personaggio.

Diretto da Jon Watts, nel cast del film protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, Marisa Tomei in quelli di zia May e Zendaya sarà invece Michelle.

Al cast si aggiungono Michael Keaton, Michael Barbieri, Donald Glover, Logan Marshall-Green, Martin Starr, Abraham Attah, Selenis Leyva, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., J.J. Totah, Michael Mando, Bokeem Woodbine, Tyne Daly e Kenneth Choi.

La trama ufficiale di Spider-Man Homecoming

Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) che ha fatto il suo sensazionale debutto in Spider-Man Homecoming cerca il suo posto nel mondo come il supereroe SpiderMan. Entusiasta per la sua esperienza con i vendicatore Peter torna a casa, dove vive con la sia Zia May (Marisa Tomei), sotto l’occhio vigile del suom mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Mentre Peter cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana una nuova minaccia sorge e un nuovo cattivo, Vulture (Michael Keaton) mette in pericolo la città di New York e metterà a dura prova Spider-Man.

Spider-Man Homecoming è prodotto da Kevin Feige e il team creativo dei Marvel Studios, supervisionato e co-prodotto da Amy Pascal della Sony Pictures che ne detiene i diritti e che ne supervisione lo sviluppo da oltre dieci anni.

Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford e Chris McKenna, Erik Sommers. Spider-Man è un personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.

Fonte: CBM